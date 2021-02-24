Как советские грузовики самостоятельно могли зарываться в землю

Советский военно-промышленный комплекс создавал не только разнообразное оружие, но и весьма специфическое снаряжение. Самыми интересными штуковинами в своем арсенале, конечно же, могут похвастаться инженерные войска. Например, после Второй мировой войны в СССР появилась система, которая позволяла почти любому военному грузовику самостоятельно откапываться, зарываться в землю.
«Пока противник рисует карту наступления, мы меняем ландшафты, причем вручную», - прапорщик Казаков из к/ф «ДМБ».
Позади грузовика крепилась вот такая система. ¦Фото: ya.ru.
В XX веке стало окончательно понятно, что окапывать в условиях военных действий придется не только пехоту, но и военную технику. Еще в годы Второй мировой войны окапывание производилось преимущественно силами инженерных войск и экипажей самих машин. Нужно ли говорить о том, что руки и саперная лопата, хотя и являются самым верным способом, вместе с тем не являются хоть сколь-нибудь быстрым способом обкапывания. А потому уже в 1950-е годы советские конструкторы стали задумываться над созданием специальной инженерной техники и приспособлений, которые позволили бы значительно ускорить рытье окопов для машин.
Машина превращалась в экскаватор. ¦ Фото: ya.ru.
Одним из таких приспособлений стала система «Периметр». История устройства началась в 1967 году в 21-ом Научно-исследовательском институте города Бронницы. Тамошние инженеры разработали комплекс оборудования для самоокапывания грузовых автомобилей и колесных тягачей, используемых советской армией. Первая модель «Периметра» могла подключаться к грузовикам ЗИЛ-131, КрАЗ-255Б, Урал-375Д и МАЗ-543П. В перспективе инструмент можно было монтировать вообще на любой грузовой автомобиль.
Вот такое приспособление. ¦Фото: ya.ru.
Состоял «Периметр» из четырех основных элементов: гибкого полога для перемещения снятого грунта, пары подвижных рычагов, рамки с ножом, а также съемных уширителей. Все это позволяло превратить заднюю часть большинства тягачей или грузовиков в этакое подобие экскаватора. В походном режиме «Периметр» сворачивался и подымался так, что фактически не ничем не мешал. Окапывание производилось таким же образом, как работает бульдозер. Позади грузовика разворачивался небольшой ковш, после чего двигаясь вперед и назад, грузовик начинал срезать пласты почвы, постепенно зарываясь все глубже.
Так можно было выкопать любую яму под грузовик. ¦ Фото: ya.ru.
Нож-ковш срезал почву, после чего она оказывалась на подвижном пологе. Когда земли становилось слишком много, машина подъезжала к месту разгрузки и частично переводила «Периметр» в походное положение. Движением двух рычагов земля сбрасывалась с полога, после чего машина возвращалась в исходное положение, вновь опускала нож с пологом и повторяла всю процедуру еще раз. Окапывание всегда производилось на первой пониженной передаче на скорости 3-4 км/ч.
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