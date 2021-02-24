Как советские грузовики самостоятельно могли зарываться в землю

Советский военно-промышленный комплекс создавал не только разнообразное оружие, но и весьма специфическое снаряжение. Самыми интересными штуковинами в своем арсенале, конечно же, могут похвастаться инженерные войска. Например, после Второй мировой войны в СССР появилась система, которая позволяла почти любому военному грузовику самостоятельно откапываться, зарываться в землю.