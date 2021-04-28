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15 гениальных лайфхаков, которые перевернут ваше представление о приготовлении овощей

15 гениальных лайфхаков, которые перевернут ваше представление о приготовлении овощей

Нет никакой разницы, начинающий вы кулинар или наученная опытом хозяйка, вы всё равно не сможете держать все рецепты в голове. К тому же, найдя подходящий рецепт блюда, не всегда понятно в какой последовательности класть необходимые ингредиенты, как правильно их нарезать и в каком виде лучше всего подавать.

Также едва ли кто-то откажется от порции полезных кулинарных советов и секретов, которые откроют глаза на то, как правильно готовить и есть наши любимые овощи.

Как удалить семена из овощей

кулинарные лайфхаки, кулинарные советы, как очистить помидоры, как убрать горечь

У многих овощей есть семена, которые необходимо удалять перед приготовлением. Чтобы этот процесс происходил максимально просто и быстро, используйте ложку для мороженого. Да-да, все верно. Ее заостренные края помогут с легкостью избавиться от овощных семян.

Как сохранить картошку аппетитной

Почистили картошку, но появились неотложные дела? Если вы не можете сразу приступить к процессу приготовления, то поместите картофель в миску с прохладной водой. Чтобы корнеплоды не потемнели, добавьте в воду немного молока. Аппетитный вид гарантирован.

Как чистить лук правильно

кулинарные лайфхаки, кулинарные советы, как очистить помидоры, как убрать горечь

Лук — это, пожалуй, самый нелюбимый овощ большинства хозяек. Никому не хочется плакать, нарезая его, но никуда от этого не деться.

Или все-таки есть выход? Конечно, есть. Во-первых, постоянно смачивайте нож холодной водой. Во-вторых, хвостики у лука удаляйте в самую последнюю очередь. Придерживая за них, вы сможете с легкостью нарезать лук.

Как разнообразить овощной салат

Разнообразить овощной салат очень просто. Можно добавить в список ингредиентов вкусный соус, приправы, пряности, рубленые орехи, тертый сыр. А что делать, если это все немного надоело? Попробуйте добавить в овощной салат немного ванили. Этот вкус вам точно понравится!

Как быстро сварить свеклу

кулинарные лайфхаки, кулинарные советы, как очистить помидоры, как убрать горечь

Свекла — это вкусный и полезный овощ. Правда есть у нее один большой недостаток: свекла варится очень долго. Если вы решите приготовить блюдо из этого овоща, то будьте готовы потратить на готовку очень много времени.

А можно схитрить и воспользоваться нашим лайфхаком. Отварите свеклу в кипящей воде в течение 30 минут, а затем поставьте под струю ледяной воды. Резкий перепад температур доведет овощ до готовности.

Как смягчить остроту перца чили

Перец чили — это любимый продукт всех любителей остренького. Правда для европейского желудка перец чили иногда может быть слишком острым. Чтобы убрать лишнюю остроту, удалите семена и вымочите перец в холодной воде в течение 20 минут.

Как вернуть овощам свежесть

кулинарные лайфхаки, кулинарные советы, как очистить помидоры, как убрать горечь

Свежие овощи хранятся не так уж долго. Если плоды начали терять свой первоначальный вид, а вы хотите подать их к столу в идеальном виде, подержите их недолго в уксусной воде. Овощи вновь станут очень аппетитными!

Как убрать горечь из баклажанов

Чтобы баклажаны не горчили, необходимо нарезать их на круглые ломтики, а затем обильно посолить. Соль впитает в себя лишнюю горечь, и баклажаны на вкус станут идеальными. Затем просто удалите лишнюю соль и готовьте овощи, как задумали.

Как хранить сельдерей

кулинарные лайфхаки, кулинарные советы, как очистить помидоры, как убрать горечь

Как хранить сельдерей, чтобы он мог дольше оставаться свежим и полезным? Храните сельдерей в фольге. Лучше отправить овощ в холодильник. Тогда сельдерей будет радовать вас своей отрицательной калорийностью гораздо дольше.

Как сохранить цвет овощей после варки

Свежие овощи всегда выглядят гораздо аппетитнее, чем овощи после термической обработки. Воспользуйтесь нашим секретным лайфхаком, чтобы плоды не теряли свой цвет. Варите овощи в кипящей воде всего 2-3 минуты, а затем опустите в миску с ледяной водой. Готово!

Как удалить кожицу с помидоров

кулинарные лайфхаки, кулинарные советы, как очистить помидоры, как убрать горечь

Чтобы сэкономить время и с легкостью удалить кожицу с помидоров, залейте их кипящей водой и оставьте на 5-7 минут. Кожица размягчится, и вы сможете без труда ее удалить. Вот такой простой и полезный лайфхак для любителей томатов.

Как правильно готовить брокколи

Брокколи — это очень полезная капуста. В ней содержится огромное количество витаминов группы В, клетчатка и другие питательные вещества, которые укрепляют иммунитет и улучшают обмен веществ.

Чтобы повысить пользу брокколи, готовьте ее вместе с горчицей. В последней содержатся вещества, который способствуют лучшему усвоению организмом витаминов группы В.

Как убрать лишнюю горечь из лука

кулинарные лайфхаки, кулинарные советы, как очистить помидоры, как убрать горечь

Без лука не обходится практически ни одно второе блюдо. Он добавляет пикантность и аккуратную горечь, но иногда последней слишком много. Чтобы лук не испортил ваше блюдо и сильно не горчил, после нарезки переложите его в дуршлаг и обдайте кипятком. Готово!

Как сделать овощи хрустящими

Сельдерей, редис, морковь и некоторые другие овощи обожают за то, что они приятно хрустят во рту. Что делать, если овощи начали увядать и терять эту способность? Опустите их ненадолго в миску с прохладной водой и ломтиками очищенного картофеля.

Как сохранить больше полезных веществ в овощах

кулинарные лайфхаки, кулинарные советы, как очистить помидоры, как убрать горечь

Если вы решили подвергнуть овощи термической обработке, вам следует знать, как это правильно делать, чтобы сохранить в овощах максимум полезных свойст. Остановите свой выбор на варке или приготовлении на пару. Если речь идет про варку, то опускайте овощи уже в кипящую воду. 

 

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