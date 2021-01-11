Как Гитлер выдавал замуж своих любовниц, или Самые известные и влиятельные женщины Третьего рейха

Несмотря на то, что война, в принципе, рассматривается исключительно как мужская прерогатива, женщины тоже играют в ней свою роль. Даже в Германии, где перед началом Второй мировой войны их роль в обществе была сведена к пресловутым «дети, кухня, церковь», а многие женщины - специалисты высокого класса, политики и ученые были уволены со своих постов только потому что вдруг стало считаться, что им здесь не место, нашлись и те, которые сыграли заметную роль в мировой истории. Пусть и через своих влиятельных мужей.
Германия накануне Второй мировой и меняющееся отношение к женщинам
Гитлер любил женское внимание и не скрывал этого.
В Германии с приходом новой власти все менялось с невероятной скоростью, изменилось и отношение к женщине и ее роли в обществе. Тоталитарный режим предполагал, что женщина не самостоятельная личность, а полностью принадлежит государству и должна жить и существовать во благо ему. Государству же необходимо было одно – здоровое потомство, чистое по расовому признаку. Безусловно, для этого лучше всего «запереть» женщину дома.
Такой подход имел под собой логические основания и принес правительству определенные плоды. К тому же все это было подано под соусом заботы о женщине, якобы работающая женщина не может родить и воспитать достойных людей, и сама не живет полноценной жизнью. Начались массовые увольнения, хотя женщинам учтиво оставили рабочие места в торговле, сфере услуг и другие не престижные специальности.
Так озаботиться жизнью женщин было решено из-за высокой безработицы в стране, а во-вторых, Третьему рейху были нужды универсальные солдаты, которых и должны были «штамповать» освобожденные от работы женщины. Однако стоит признать, что женщинам при этом предоставлялись различные ссуды, льготы в обмен на семью и многодетность.
Они же отвечали ему взаимностью.
Увольнялись женщины, работающие врачами, адвокатами и занимающие другие ответственные должности, начиная с 30-х годов. Большинство замужних женщин уволили под предлогом того, что у них есть источник дохода в виде супруга. Число женщин, получающих высшее образование, свелось к минимуму. Даже работая на аналогичных должностях, женщины получали зарплату на треть меньше, чем мужчины. Однако нельзя сказать, что все эти притеснения вызывали возмущения в массах, женщины с готовностью меняли работу на кухню и выходили замуж.
На законодательном уровне было решено, что женщины не могут заниматься политикой и назначаться на руководящие посты. Лишь потому, что воспитанный инфантильной матерью фюрер был уверен, что это не их ума дело. Женщина приобретала какую-то весомость в обществе, если была матерью и супругой. Причем чем больше у нее было детей, тем на больший почет она могла рассчитывать.
Все безумие, происходившее в ту пору в Германии можно наглядно описать одной небольшой деталью. Парикмахерские работали по директиве, которую сами же и приняли, с учетом общей политики в этой сфере. Так вот, согласно этому документу, длина женских волос должны была быть не более 10 см. Прически из длинных волос в парикмахерских не делали, а то и могли укоротить длину без ведома хозяйки. Пришла, например, дама подровнять кончики, а ей оп и отрезали сантиметров 20 шевелюры. Все потому что общая политика страны диктовала даже то, как должна выглядеть истинная фрау. Она должна была быть здорова, опрятна, а не вульгарна (в ту пору как раз набирали популярность голливудские дивы с ярким макияжем и вызывающим образом жизни).
Первая леди и женщины, которые влияли на высокопоставленных мужей
Ева Браун прождала Гитлера всю жизнь и сумела стать его законной женой.
Если в чем и нельзя обвинить Гитлера, то уж точно в том, что он смешивал работу и личную жизнь. Еще в начале своей политической карьеры, он четко определил роль женщины в обществе, поставив ее у плиты. Сам же неоднократно говорил о том, что дома он предпочитает отдыхать от политики и всей грязи, с которой она связана. Именно поэтому Ева Браун – максимально инфантильная и далекая от политики, бесконечно преданная, смогла таки стать первой леди, пусть и на ничтожно короткий период.
Фактически же в этот период в Германии не было первой леди, Гитлер боялся потерять симпатии фрау, официально признав себя мужем и женихом. Потому фактически никакими отношениями он себя не связывал, несмотря на то, что жил с Евой и имел массу любовниц, ни одна из них не имела возможности «нашептать ему на ушко» и тем самым влиять на ход мировой истории. Чаще всего даже на светских раутах фюрер появлялся в компании своих подчиненных и их жен, среди них и были те, кто оказывал определенное влияние на политику через своих супругов, которые не имели таких жестких взглядов относительно места женщины в обществе.
Магда Геббельс бывшая любовница и многодетная мать
Семья Геббельсов и Гитлер.
Номинальная «первая леди» Германии, она родилась в 1901 году и воспитывалась в еврейской семье, но родители ее были приемными, успели дать ей хорошее образование, до того как началась вся эта заварушка в стране. Когда ей исполнилось 20 лет, она выскочила замуж за промышленника, родила сына. Но их брак не сложился, Магда тяготела к яркой и насыщенной жизни, ей хотелось, как минимум устраивать приемы и приглашать гостей. Супруг же не интересовался ничем кроме своей работы, педантично соблюдая свой распорядок дня, в котором не находилось места для семьи и развлечений.
Затем супруг усыновил детей своего погибшего друга, конечно же, все заботы о детях легли на плечи супруги. Родственники супруга не считали Магду достойной партией и всячески портили им жизнь. Магда закрутила роман с русским эмигрантом, узнав о котором, супруг выгнал ее из дома. С этого момента и началась та жизнь, о которой Магда ранее только мечтала.
Внешне Геббельсы были образцом немецкой семьи.
Магда сумела удачно развестись, получив неплохие отступные, поскольку припасла письма супруга, свидетельствующие о его неверности. Она получила ежемесячное пособие и квартиру, могла свободно пользоваться поместьем. Ее сын оставался с ней, но только до того момента, когда она снова решит вступить в барк.
Она вступает в партию и на одном из съездов знакомится с Геббельсом (будущий министр пропаганды), всеми правдами и неправдами она добивается должности его помощницы, а затем и становится его супругой. Свидетелем на их свадьбе был Гитлер. Магда родила супругу шестерых детей. Еще до этого брака Магда успела вступить в краткосрочные отношения с Адольфом, об этом знал и ее второй супруг, впрочем, вряд ли его смущал этот момент, поскольку он в буквальном смысле, боготворил фюрера.
Многодетная Магда являлась отличным примером идеальной фрау.
Многочисленное потомство никак не мешало Магде вести активную работу под ведомством мужа, она ездила с ним по миру, даже после начала войны. Образ многодетной матери играл ей на руку, только вот все заботы о детях были переложены на помощников, тогда как сама Магда была больше занята игрой на политической арене.
Узнав о том, что ее супруг завел постоянную любовницу, она почувствовала, что ее положение становится шатким. Тогда она развернула широкомасштабную кампанию против многоженства (такие разговоры велись на самых высоких уровнях), прикрываясь заботой о мужчинах и здоровье потомства.
Они находились в одном бункере вместе с фюрером и Евой, и приняли такую же судьбу. Кроме того, Магда решила, что мир, который настанет после победы СССР недостоин того, чтобы в нем жили их дети, их она предпочтет «забрать» с собой, приняв цианистый калий. Пережил войну только ее сын от первого брака.
Лида Баарова актриса и любовница Геббельса
Идеальный муж и семьянин потерял от нее голову.
Чешская актриса получила приглашение работать в Германии, и, несмотря на то, что играла она именно в образе женщины-вамп, который так недолюбливали (но, видимо тайно восхищались) политики Германии, она пришлась весьма кстати. Оно и неудивительно, ведь после того как ее представили фюреру, он несколько раз приглашал ее «выпить чай» к себе. После такого теплого приема ее карьера и востребованность пошли в гору.
Лида была соседкой Геббельсов и министр настойчиво добивался ее внимания, их страстный роман и стал известен супруге Йозефа. Чиновник был настолько очарован актрисой, что даже был готов развестись с супругой, но и она была не лыком шита и отчаянно боролась не сколько за их брак, сколько за свое положение в обществе, которое целиком и полностью зависело от наличия высокопоставленного супруга.
Ради нее Геббельс был согласен оставить семью, шестерых детей и высокий пост.
Дело дошло даже до фюрера, ведь Геббельс просил об отставке, чтобы развестись и уехать с любовницей навстречу к счастливому будущему. Но Гитлер имел свои представления на этот счет, он был крестным отцом детей Магды и Йозефа, и не стал разрушать их брак. Отставку не принял, а с Бааровой запретил видеться. Геббельс даже пытался покончить собой после такого поворота событий.
Карьера Лиды была окончена, ее перестали снимать, она вернулась на родину, но и там не смогла взойти на пьедестал. После окончания войны она была отправлена в тюрьму. В Чехословакии ей предъявили обвинения в пособничестве фашистам. Впрочем, даже находясь в тюрьме, она закрутила старый роман, вышла замуж и после освобождения работала по профессии. Написала мемуары, в которых признала свой роман с Геббельсом, но денег и признания откровения ей так и не принесли.
Эмма Геринг еще одна соперница Магды
Семья Герингов была богата и влиятельна.
Супруга Германа Геринга – рейсхмаршала - Эмма тоже была актрисой и тоже была поперек горла Магде, но не из-за отношений с ее супругом. Эмма с Магдой делили «трон» первой леди.
Первым ее супругом был коллега-актер, с которым они прожили не так долго, она познакомилась с Германом Герингом, который вскорости овдовел и они стали официальными супругами. Крестными их детей стал Гитлер, тогда это было не просто хорошим тоном, а способом подтвердить свою приближенность.
На крещении дочери Герингов.
Геринг был богат, их благосостояние отличалось от уровня жизни Геббельсов, что выводило Магду из себя, ведь с Эммой они регулярно мерились благотворительными проектами, кампаниями и участием в светских мероприятиях. Умудрилась вместе с дочерью попасть в плен к американцам уже к концу Второй мировой войны, но до решения суда была отпущена. Считается, что именно она помогла отравиться супругу, которого наутро ждала казнь. Геринга нашли в камере мертвым, предполагается, что именно Эмма пронесла ему капсулу, передав ее во время прощального поцелуя изо рта в рот. Охранника они подкупили, сняв с руки Эммы золотые часы, украшенные бриллиантами.
После войны она получила год лагерей, было конфисковано 30% ее огромного имущества. Она жила в Мюнхене, писала мемуары, дочь ее жива и по сей день, не бедствует и периодически участвует в судебных процессах за наследство отца.
Аннелиза фон Риббентроп – продвигала мужа как могла
Семейство Риббентропов.
Если предыдущие фрау блистали благодаря своим мужьям, то здесь все было с точностью до наоборот. Она была дочерью производителя вин, затем стала супругой Риббентропа, который на тот момент был старшим лейтенантом. У них уже было пятеро детей к тому моменту, когда Аннелиза, благодаря наличию общих знакомых, сумела встретиться с Гитлером.
К тому моменту она уже была членом партии. Устраивала вечеринки и была известной светской львицей. Она делала это для карьеры супруга и всегда пыталась оказаться возле фюрера. Его самого такая настойчивость скорее раздражала, но вот безупречный английский Риббентропа он заметил и назначил его министром иностранных дел. Возможно, если бы она была скромнее в своих благих желаниях протолкнуть мужа и сделать его карьеру, то он бы остался в живых после войны, но он оказался в числе казненных чиновников.
Она тоже написала мемуары, судилась за имущество с родными, но прожила вполне насыщенную и благополучную жизнь.
Инга Лей и ее страсть к морфию
Красавицей Инга считалась и по меркам тех времен.
Еще одна служительница искусства, которая стала востребованной, благодаря помощи Гитлера. Своего законного супруга – Роберта Лей – руководителя трудового фронта, она тоже очаровала своей ангельской внешностью и голосом, они встретились на одном из ее выступлений. Несмотря на то, что у них было трое детей, они обожали развлекаться и вели праздный образ жизни.
Двери их дома были открыты для визитов, к ним часто наведывались деятели искусства и политики, сама Инга вела активную светскую жизнь. Она принимала морфий, объясняя это тем, что у нее были трудные роды и оставались боли. Однако боли прошли, а тяга к морфию осталась. В их доме даже была медсестра, которая должна была регулярно делать инъекции женщине.
Осознавая свое пагубное пристрастие, она неоднократно пыталась лечиться. С Гитлером они поддерживали связь до самой ее смерти. В последний раз они виделись в ноябре 1942 года, а уже в декабре она застрелилась, не выдержав мучений из-за отмены препарата.
Илзе Гесс – преданность до конца
Сподвижница Илзе Гесс.
Она была супругой заместителя фюрера Рудольфа Гесса. Родилась в богатой семье медиков, получила университетское образование, даже с супругом познакомилась в библиотеке, как это водится, стала работать его личным секретарем. Именно она печатала книгу «Майн Камф», с большим почитанием относилась к Гитлеру и была его верной соратницей. Именно по его настоянию она вышла замуж за Гесса, фюрер был свидетелем на их свадьбе, крестным отцом их детей.
После того как к власти пришли фашисты, супруги Гессе стали вести весьма активную жизнь, регулярно посещали не только светские рауты, но и ездили по миру по партийным поручениям. Она организовывала многие мероприятия, давала интервью, у нее было огромное количество прислуги и роскошный дом.
После окончания войны, как и другие соратницы нацистов, она попадает в лагерь, но проводит там около года и, выйдя на свободу начинает заведовать пансионом. Опубликовывает переписки с мужем, имеющие историческую ценность. До конца жизни она остается верной своим убеждениям и идеям фюрера.
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