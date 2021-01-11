Как Гитлер выдавал замуж своих любовниц, или Самые известные и влиятельные женщины Третьего рейха

Германия накануне Второй мировой и меняющееся отношение к женщинам

Гитлер любил женское внимание и не скрывал этого.

Они же отвечали ему взаимностью.

Первая леди и женщины, которые влияли на высокопоставленных мужей

Ева Браун прождала Гитлера всю жизнь и сумела стать его законной женой.

Магда Геббельс бывшая любовница и многодетная мать

Семья Геббельсов и Гитлер.

Внешне Геббельсы были образцом немецкой семьи.

Многодетная Магда являлась отличным примером идеальной фрау.

Лида Баарова актриса и любовница Геббельса

Идеальный муж и семьянин потерял от нее голову.

Ради нее Геббельс был согласен оставить семью, шестерых детей и высокий пост.

Эмма Геринг еще одна соперница Магды

Семья Герингов была богата и влиятельна.

На крещении дочери Герингов.

Аннелиза фон Риббентроп – продвигала мужа как могла

Семейство Риббентропов.

Инга Лей и ее страсть к морфию

Красавицей Инга считалась и по меркам тех времен.

Илзе Гесс – преданность до конца

Сподвижница Илзе Гесс.