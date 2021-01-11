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Как Гитлер выдавал замуж своих любовниц, или Самые известные и влиятельные женщины Третьего рейха


Как Гитлер выдавал замуж своих любовниц, или Самые известные и влиятельные женщины Третьего рейха

Несмотря на то, что война, в принципе, рассматривается исключительно как мужская прерогатива, женщины тоже играют в ней свою роль. Даже в Германии, где перед началом Второй мировой войны их роль в обществе была сведена к пресловутым «дети, кухня, церковь», а многие женщины - специалисты высокого класса, политики и ученые были уволены со своих постов только потому что вдруг стало считаться, что им здесь не место, нашлись и те, которые сыграли заметную роль в мировой истории. Пусть и через своих влиятельных мужей.

Германия накануне Второй мировой и меняющееся отношение к женщинам


Гитлер любил женское внимание и не скрывал этого.

Гитлер любил женское внимание и не скрывал этого.

 

В Германии с приходом новой власти все менялось с невероятной скоростью, изменилось и отношение к женщине и ее роли в обществе. Тоталитарный режим предполагал, что женщина не самостоятельная личность, а полностью принадлежит государству и должна жить и существовать во благо ему. Государству же необходимо было одно – здоровое потомство, чистое по расовому признаку. Безусловно, для этого лучше всего «запереть» женщину дома.

Такой подход имел под собой логические основания и принес правительству определенные плоды. К тому же все это было подано под соусом заботы о женщине, якобы работающая женщина не может родить и воспитать достойных людей, и сама не живет полноценной жизнью.
Начались массовые увольнения, хотя женщинам учтиво оставили рабочие места в торговле, сфере услуг и другие не престижные специальности.

Так озаботиться жизнью женщин было решено из-за высокой безработицы в стране, а во-вторых, Третьему рейху были нужды универсальные солдаты, которых и должны были «штамповать» освобожденные от работы женщины. Однако стоит признать, что женщинам при этом предоставлялись различные ссуды, льготы в обмен на семью и многодетность.
Они же отвечали ему взаимностью.

Они же отвечали ему взаимностью.

 

Увольнялись женщины, работающие врачами, адвокатами и занимающие другие ответственные должности, начиная с 30-х годов. Большинство замужних женщин уволили под предлогом того, что у них есть источник дохода в виде супруга. Число женщин, получающих высшее образование, свелось к минимуму. Даже работая на аналогичных должностях, женщины получали зарплату на треть меньше, чем мужчины. Однако нельзя сказать, что все эти притеснения вызывали возмущения в массах, женщины с готовностью меняли работу на кухню и выходили замуж.

На законодательном уровне было решено, что женщины не могут заниматься политикой и назначаться на руководящие посты. Лишь потому, что воспитанный инфантильной матерью фюрер был уверен, что это не их ума дело. Женщина приобретала какую-то весомость в обществе, если была матерью и супругой. Причем чем больше у нее было детей, тем на больший почет она могла рассчитывать.

Все безумие, происходившее в ту пору в Германии можно наглядно описать одной небольшой деталью. Парикмахерские работали по директиве, которую сами же и приняли, с учетом общей политики в этой сфере. Так вот, согласно этому документу, длина женских волос должны была быть не более 10 см. Прически из длинных волос в парикмахерских не делали, а то и могли укоротить длину без ведома хозяйки. Пришла, например, дама подровнять кончики, а ей оп и отрезали сантиметров 20 шевелюры. Все потому что общая политика страны диктовала даже то, как должна выглядеть истинная фрау. Она должна была быть здорова, опрятна, а не вульгарна (в ту пору как раз набирали популярность голливудские дивы с ярким макияжем и вызывающим образом жизни).

Первая леди и женщины, которые влияли на высокопоставленных мужей


Ева Браун прождала Гитлера всю жизнь и сумела стать его законной женой.

Ева Браун прождала Гитлера всю жизнь и сумела стать его законной женой.

 

Если в чем и нельзя обвинить Гитлера, то уж точно в том, что он смешивал работу и личную жизнь. Еще в начале своей политической карьеры, он четко определил роль женщины в обществе, поставив ее у плиты. Сам же неоднократно говорил о том, что дома он предпочитает отдыхать от политики и всей грязи, с которой она связана. Именно поэтому Ева Браун – максимально инфантильная и далекая от политики, бесконечно преданная, смогла таки стать первой леди, пусть и на ничтожно короткий период.

Фактически же в этот период в Германии не было первой леди, Гитлер боялся потерять симпатии фрау, официально признав себя мужем и женихом. Потому фактически никакими отношениями он себя не связывал, несмотря на то, что жил с Евой и имел массу любовниц, ни одна из них не имела возможности «нашептать ему на ушко» и тем самым влиять на ход мировой истории. Чаще всего даже на светских раутах фюрер появлялся в компании своих подчиненных и их жен, среди них и были те, кто оказывал определенное влияние на политику через своих супругов, которые не имели таких жестких взглядов относительно места женщины в обществе.

Магда Геббельс бывшая любовница и многодетная мать


Семья Геббельсов и Гитлер.

Семья Геббельсов и Гитлер.

 

Номинальная «первая леди» Германии, она родилась в 1901 году и воспитывалась в еврейской семье, но родители ее были приемными, успели дать ей хорошее образование, до того как началась вся эта заварушка в стране. Когда ей исполнилось 20 лет, она выскочила замуж за промышленника, родила сына. Но их брак не сложился, Магда тяготела к яркой и насыщенной жизни, ей хотелось, как минимум устраивать приемы и приглашать гостей. Супруг же не интересовался ничем кроме своей работы, педантично соблюдая свой распорядок дня, в котором не находилось места для семьи и развлечений.

Затем супруг усыновил детей своего погибшего друга, конечно же, все заботы о детях легли на плечи супруги. Родственники супруга не считали Магду достойной партией и всячески портили им жизнь. Магда закрутила роман с русским эмигрантом, узнав о котором, супруг выгнал ее из дома. С этого момента и началась та жизнь, о которой Магда ранее только мечтала.
Внешне Геббельсы были образцом немецкой семьи.

Внешне Геббельсы были образцом немецкой семьи.

 

Магда сумела удачно развестись, получив неплохие отступные, поскольку припасла письма супруга, свидетельствующие о его неверности. Она получила ежемесячное пособие и квартиру, могла свободно пользоваться поместьем. Ее сын оставался с ней, но только до того момента, когда она снова решит вступить в барк.

Она вступает в партию и на одном из съездов знакомится с Геббельсом (будущий министр пропаганды), всеми правдами и неправдами она добивается должности его помощницы, а затем и становится его супругой. Свидетелем на их свадьбе был Гитлер. Магда родила супругу шестерых детей. Еще до этого брака Магда успела вступить в краткосрочные отношения с Адольфом, об этом знал и ее второй супруг, впрочем, вряд ли его смущал этот момент, поскольку он в буквальном смысле, боготворил фюрера.
Многодетная Магда являлась отличным примером идеальной фрау.

Многодетная Магда являлась отличным примером идеальной фрау.

 

Многочисленное потомство никак не мешало Магде вести активную работу под ведомством мужа, она ездила с ним по миру, даже после начала войны. Образ многодетной матери играл ей на руку, только вот все заботы о детях были переложены на помощников, тогда как сама Магда была больше занята игрой на политической арене.

Узнав о том, что ее супруг завел постоянную любовницу, она почувствовала, что ее положение становится шатким. Тогда она развернула широкомасштабную кампанию против многоженства (такие разговоры велись на самых высоких уровнях), прикрываясь заботой о мужчинах и здоровье потомства.

Они находились в одном бункере вместе с фюрером и Евой, и приняли такую же судьбу. Кроме того, Магда решила, что мир, который настанет после победы СССР недостоин того, чтобы в нем жили их дети, их она предпочтет «забрать» с собой, приняв цианистый калий. Пережил войну только ее сын от первого брака.

Лида Баарова актриса и любовница Геббельса


Идеальный муж и семьянин потерял от нее голову.

Идеальный муж и семьянин потерял от нее голову.

 

Чешская актриса получила приглашение работать в Германии, и, несмотря на то, что играла она именно в образе женщины-вамп, который так недолюбливали (но, видимо тайно восхищались) политики Германии, она пришлась весьма кстати. Оно и неудивительно, ведь после того как ее представили фюреру, он несколько раз приглашал ее «выпить чай» к себе. После такого теплого приема ее карьера и востребованность пошли в гору.

Лида была соседкой Геббельсов и министр настойчиво добивался ее внимания, их страстный роман и стал известен супруге Йозефа. Чиновник был настолько очарован актрисой, что даже был готов развестись с супругой, но и она была не лыком шита и отчаянно боролась не сколько за их брак, сколько за свое положение в обществе, которое целиком и полностью зависело от наличия высокопоставленного супруга.
Ради нее Геббельс был согласен оставить семью, шестерых детей и высокий пост.

Ради нее Геббельс был согласен оставить семью, шестерых детей и высокий пост.

 

Дело дошло даже до фюрера, ведь Геббельс просил об отставке, чтобы развестись и уехать с любовницей навстречу к счастливому будущему. Но Гитлер имел свои представления на этот счет, он был крестным отцом детей Магды и Йозефа, и не стал разрушать их брак. Отставку не принял, а с Бааровой запретил видеться. Геббельс даже пытался покончить собой после такого поворота событий.

Карьера Лиды была окончена, ее перестали снимать, она вернулась на родину, но и там не смогла взойти на пьедестал. После окончания войны она была отправлена в тюрьму. В Чехословакии ей предъявили обвинения в пособничестве фашистам. Впрочем, даже находясь в тюрьме, она закрутила старый роман, вышла замуж и после освобождения работала по профессии. Написала мемуары, в которых признала свой роман с Геббельсом, но денег и признания откровения ей так и не принесли.

Эмма Геринг еще одна соперница Магды


Семья Герингов была богата и влиятельна.

Семья Герингов была богата и влиятельна.

 

Супруга Германа Геринга – рейсхмаршала - Эмма тоже была актрисой и тоже была поперек горла Магде, но не из-за отношений с ее супругом. Эмма с Магдой делили «трон» первой леди.

Первым ее супругом был коллега-актер, с которым они прожили не так долго, она познакомилась с Германом Герингом, который вскорости овдовел и они стали официальными супругами. Крестными их детей стал Гитлер, тогда это было не просто хорошим тоном, а способом подтвердить свою приближенность.
На крещении дочери Герингов.

На крещении дочери Герингов.

 

Геринг был богат, их благосостояние отличалось от уровня жизни Геббельсов, что выводило Магду из себя, ведь с Эммой они регулярно мерились благотворительными проектами, кампаниями и участием в светских мероприятиях. Умудрилась вместе с дочерью попасть в плен к американцам уже к концу Второй мировой войны, но до решения суда была отпущена. Считается, что именно она помогла отравиться супругу, которого наутро ждала казнь. Геринга нашли в камере мертвым, предполагается, что именно Эмма пронесла ему капсулу, передав ее во время прощального поцелуя изо рта в рот. Охранника они подкупили, сняв с руки Эммы золотые часы, украшенные бриллиантами.

После войны она получила год лагерей, было конфисковано 30% ее огромного имущества. Она жила в Мюнхене, писала мемуары, дочь ее жива и по сей день, не бедствует и периодически участвует в судебных процессах за наследство отца.

Аннелиза фон Риббентроп – продвигала мужа как могла


Семейство Риббентропов.

Семейство Риббентропов.

 

Если предыдущие фрау блистали благодаря своим мужьям, то здесь все было с точностью до наоборот. Она была дочерью производителя вин, затем стала супругой Риббентропа, который на тот момент был старшим лейтенантом. У них уже было пятеро детей к тому моменту, когда Аннелиза, благодаря наличию общих знакомых, сумела встретиться с Гитлером.

К тому моменту она уже была членом партии. Устраивала вечеринки и была известной светской львицей. Она делала это для карьеры супруга и всегда пыталась оказаться возле фюрера. Его самого такая настойчивость скорее раздражала, но вот безупречный английский Риббентропа он заметил и назначил его министром иностранных дел. Возможно, если бы она была скромнее в своих благих желаниях протолкнуть мужа и сделать его карьеру, то он бы остался в живых после войны, но он оказался в числе казненных чиновников.

Она тоже написала мемуары, судилась за имущество с родными, но прожила вполне насыщенную и благополучную жизнь.

Инга Лей и ее страсть к морфию


Красавицей Инга считалась и по меркам тех времен.

Красавицей Инга считалась и по меркам тех времен.

 

Еще одна служительница искусства, которая стала востребованной, благодаря помощи Гитлера. Своего законного супруга – Роберта Лей – руководителя трудового фронта, она тоже очаровала своей ангельской внешностью и голосом, они встретились на одном из ее выступлений. Несмотря на то, что у них было трое детей, они обожали развлекаться и вели праздный образ жизни.

Двери их дома были открыты для визитов, к ним часто наведывались деятели искусства и политики, сама Инга вела активную светскую жизнь. Она принимала морфий, объясняя это тем, что у нее были трудные роды и оставались боли. Однако боли прошли, а тяга к морфию осталась. В их доме даже была медсестра, которая должна была регулярно делать инъекции женщине.

Осознавая свое пагубное пристрастие, она неоднократно пыталась лечиться. С Гитлером они поддерживали связь до самой ее смерти. В последний раз они виделись в ноябре 1942 года, а уже в декабре она застрелилась, не выдержав мучений из-за отмены препарата.

Илзе Гесс – преданность до конца


Сподвижница Илзе Гесс.

Сподвижница Илзе Гесс.

 

Она была супругой заместителя фюрера Рудольфа Гесса. Родилась в богатой семье медиков, получила университетское образование, даже с супругом познакомилась в библиотеке, как это водится, стала работать его личным секретарем. Именно она печатала книгу «Майн Камф», с большим почитанием относилась к Гитлеру и была его верной соратницей. Именно по его настоянию она вышла замуж за Гесса, фюрер был свидетелем на их свадьбе, крестным отцом их детей.

После того как к власти пришли фашисты, супруги Гессе стали вести весьма активную жизнь, регулярно посещали не только светские рауты, но и ездили по миру по партийным поручениям. Она организовывала многие мероприятия, давала интервью, у нее было огромное количество прислуги и роскошный дом.

После окончания войны, как и другие соратницы нацистов, она попадает в лагерь, но проводит там около года и, выйдя на свободу начинает заведовать пансионом. Опубликовывает переписки с мужем, имеющие историческую ценность. До конца жизни она остается верной своим убеждениям и идеям фюрера.

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