С нами не соскучишься!

7 945 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Самые распространенные ошибки при отжиманиях

Отжимания выглядят обманчиво легко. Все знают, как делать их в теории. Зато на практике оказывается, что почти каждый совершает несколько серьезных ошибок, которые вполне могут не только свести на нет все старания, но и привести к серьезным травмам. Вот, как точно не нужно делать отжимания.

Самые распространенные ошибки при отжиманиях

Положение плеч


Многие люди неосознанно притягивают плечи к ушам, провоцируя лишнюю нагрузку в область трицепса. Плохая осанка и слаборазвитые грудные мышцы — основные причины этой ошибки. Попробуйте просто ментально контролировать свое положение в пространстве, будет легче.

Самые распространенные ошибки при отжиманиях

Постановка рук


Не нужно ставить руки на уровне плеч. Исходная позиция подразумевает расположение кистей в той же плоскости, где и голова. И не старайтесь держать ладони близко к телу: в идеале они должны стоять шире плеч.

Самые распространенные ошибки при отжиманиях

Проблемы с запястьем


Неправильная постановка рук вполне может привести к травме запястья. Обратите внимание на ощущение в этой части тела: малейший дискомфорт подскажет, что вы делаете не так.

Самые распространенные ошибки при отжиманиях

Бедра


Очень многие слишком концентрируются на плечах и груди, забывая о контроле положения туловища в целом. Провисание бедер, или слишком высокое расположение таза ведет к неправильному распределению нагрузки на тело.

Самые распространенные ошибки при отжиманиях

Голова


Уставшие грудные мышцы, недостаточно развитые бицепсы и трицепсы приводят к тому, что человек начинает опускать голову во время упражнения.
Запомните: при отжимании в низшей точки пола касается ваша грудь, а не нос. Представьте, что ваше тело формирует четкую линию от пяток, до головы.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)


Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх