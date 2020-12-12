Что нашли археологи в гробнице 2800-летней давности и почему решили, что в ней похоронена принцесса

Во Франции, в коммуне Сен-Вульбас в 20 милях от Лиона, во время строительных работ были обнаружены останки «принцессы» железного века. Почему «принцессы»? Потому что при захоронении на незнакомке были шикарные драгоценные украшения. Судя по всему, при ее жизни они поражали воображение свиты. Теперь же артефакты будут разглядывать исследователи.
По данным археологов, возраст захоронения – 2800 лет. В гробнице была похоронена женщина средних лет, жившая в начальном периоде железного века. Женщину похоронили в дубовом гробу, при ней было большое количество драгоценностей и предметов, говорящих о ее высоком статусе.
Как сообщает Fox News, размеры гробницы – примерно 2,5 метра на метр 3,5 фута, с выемками на дне, которые позволили устойчиво разместить гроб.
Примерно так выглядел гроб с царственной особой.
Женщина лежала на спине, раскинув руки. Она была похоронена одетой и с драгоценностями на шее.
На каждом ее запястье были кольцеобразные браслеты из синего и сине-зеленого стекла, украшенные тонкими полосками более светлого цвета. Стеклянные бусины чередуются с дискообразными бусинками из медного сплава. При захоронении на «принцессе» был пояс, однако за много веков он сгнил и осталась только пряжка с зажимом, сделанная из того же сплава, что и бусины.
Пряжка и другие летали от пояса. /Фото:Jean-Michel Treffort
Исследователи отмечают что 2800 лет назад (учитывая технологии той эпохи) стеклянные бусины были большой редкостью. Изготовить их было не так-то просто, а значит, они стоили очень дорого, что является самым верным признаком обеспеченности и высокого статуса женщины.
Эти бусины когда-то имели очень привлекательный вид.
Что касается медных бусин на браслетах, то они, как и пряжка на поясе, покрылись зеленым налетом – все-таки много веков пролежали под землей. Кроме того, пряжка настолько изношена, что почти невозможно разобрать изображенные на ней декоративные узоры.
Деталь орнамента пояса.
Кроме вышеупомянутых украшений, в гробнице также обнаружены стопки маленьких дисков, сделанных из материала, напоминающего жемчуг. Кроме того, рядом с головой женщины был обнаружен прекрасно сохранившийся керамический сосуд.
Женщина была одета в платье, которое почти полностью разложилось, но, по сохранившимся фрагментам можно говорить о том, что оно было изготовлено из ткани, кожи и войлока.
Найденная гробница – одна из трех, обнаруженных в этой местности. Еще две датируются более поздним периодом (примерно V в. до нашей эры), и останки, которые они содержали, по-видимому, были кремированы.
Все эти захоронения случайно обнаружили рабочие, убиравшие грунт с территории в рамках работ по строительству индустриального парка. Установлено, что обитатели гробниц были представителями гальштатской культуры – цивилизации раннего железного века, которая существовала между 800 и 450 годами до нашей эры и была распространена на всей территории Центральной Европы, а также на Балканах. В целом, с исторической точки зрения эта культура примечательна двумя вещами – сельским хозяйством и прекрасными артефактами.
Художественное изображение обнаруженных могил в их первоначальном виде.
Культура состояла из независимых племен, не имевших политических связей, но связанных обширной торговой сетью. Они обменивались всем, начиная от домашней утвари и заканчивая примитивной сельскохозяйственной техникой. Но особенно активно представители гальштатской культуры торговали металлом (оловом, медью, железом), и эта торговля была распространена до самого Средиземного моря.
Помимо того, что обнаружение гробниц – в частности, гробницы «принцессы» – просто интересно само по себе, эти открытия позволяют исследователям получить представление о похоронных традициях, которые существовали в одной культуре и по мере ее развития, с течением времени, претерпевали радикальные изменения.
Текст: Анна Белова
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