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Почему нельзя застилать постель сразу после пробуждения, или 10 вредных бытовых привычек


Почему нельзя застилать постель сразу после пробуждения, или 10 вредных бытовых привычек



Мы привыкли к определенным правилам ведения быта и даже не задумываемся над тем, верно ли делаем. Однако не все наши бытовые привычки столь эффективны, как хотелось бы. Многие стереотипы передаются из поколения в поколение, и даже опытные хозяйки могут допускать ошибки. В этой статье Novate.ru развенчает популярные заблуждения и подскажет, как исправить ситуацию.



1. Проводить сухую уборку веником или щеткой



Лишь при помощи пылесоса можно убрать максимальное количество мусора / Фото: aqua-rmnt.com

Лишь при помощи пылесоса можно убрать максимальное количество мусора / Фото: aqua-rmnt.com



На первый взгляд кажется, что подметание веником ничем не отличается от использования пылесоса. Однако на деле такая уборка не удаляет и десятой части загрязнений. Веник только вздымает облако пыли, которое оседает на мебели, разных предметах и внутри нашего организма. Пропылесосив комнаты, вы точно будете уверены в чистоте помещений.

2. Очищать разделочную доску жидкостью для мытья посуды



Почему нельзя застилать постель сразу после пробуждения, или 10 вредных бытовых привычек


От многочисленных манипуляций с ножом на разделочной доске появляются микропорезы. Очищая изделия жидкостью для мытья посуды, частички бытовой химии вместе с бактериями оседают в царапинах и не вымываются. А во время последующей эксплуатации доски микробы переносятся на продукты. Важно не только очищать поверхность разделочного изделия, но и дезинфицировать.
Для этого после каждого использования протирайте доску раствором 2 ч.л. перекиси водорода и 0,5 л воды. Другой вариант - натрите изделие половинкой лимона и оставьте минут на 10. Затем промойте и просушите доску.

3. Использовать пластиковую досточку вместо деревянной



В отличие от деревянной, с пластиковой доски сложнее удалить микробы / Фото: images.kz.prom.st

В отличие от деревянной, с пластиковой доски сложнее удалить микробы / Фото: images.kz.prom.st



Не стоит думать, что пластиковые изделия гигиеничней деревянных, ведь дела обстоят с точностью наоборот. Древесина - пористый материал, минус которого - быстрое впитывание патогенных микроорганизмов. Однако в нем также содержатся фитонциды, которые мгновенно уничтожают бактерии. Пластиковые изделия не обладают подобным веществом, поэтому патогены просто оседают в микротрещинах, а полностью вытравить их довольно проблематично.

4. Выливать в раковину воду после отваривания макаронов



Липкие частички осядут на поверхностях труб, образовывая затор / Фото: ds05.infourok.ru

Липкие частички осядут на поверхностях труб, образовывая затор / Фото: ds05.infourok.ru



Засоры в раковине - одна из наиболее распространенных проблем на кухне. Спровоцировать застой может кофейная гуща, спитый чай, мелкие пищевые отходы и даже жидкость из-под отваренных макарон. Плотная консистенция гущи прилипает к жировым загрязнениям на стенках трубопровода. Постепенно там нарастает пробка, которая препятствует нормальному водостоку. Аналогичная ситуация и с макаронами. Липкие частички оседают на стенках труб и засоряют проход.

5. Передерживать шторы открытыми



Обязательно зашторивайте окна, чтобы ультрафиолет не повредил предметы интерьера / Фото: media.acc.cv.ua

Обязательно зашторивайте окна, чтобы ультрафиолет не повредил предметы интерьера / Фото: media.acc.cv.ua



Если окна в квартире выходят на солнечную сторону, будьте осторожны. Переизбыток ультрафиолета может негативно сказаться на состоянии мебели, обоев и напольного покрытия. В часы активного солнца зашторивайте окна или закрывайте жалюзи, чтобы предотвратить выцветание предметов интерьера. Под прямыми ультрафиолетовыми лучами даже дорогостоящие и качественные вещи быстро утратят привлекательный внешний вид.

6. Заправлять постель сразу после пробуждения



Подождите, пока пока постель проветрится, а лишь затем заправляйте / Фото: dekormyhome.ru

Подождите, пока пока постель проветрится, а лишь затем заправляйте / Фото: dekormyhome.ru



Постель - излюбленное место обитания пылевых клещей. Паразиты настолько мелкие, что их очень сложно разглядеть. Клещи питаются отшелушенными клетками кожи, которых остается достаточно много в постели. Также в кровати царит тепло-влажная атмосфера, при которой паразиты быстро размножаются. Чтобы испортить клещам среду обитания, после пробуждения не спешите застилать постель. Подождите, пока белье проветрится и просохнет, а затем можно наводить порядок.

7. Хранить полотенца в ванной



Тщательно высушивайте полотенца после каждого использования / Фото: st2.depositphotos.com

Тщательно высушивайте полотенца после каждого использования / Фото: st2.depositphotos.com



Ванная комната - настоящий рассадник патогенных микроорганизмов. Полотенца находятся в теплом и влажном месте, создавая идеальные условия для развития бактерий. После каждого использования махровые изделия нужно тщательно просушивать и проветривать ванную комнату. Каждый третий день рекомендуется отправлять полотенца в стирку и пользоваться свежими.

8. Возвращать ершик на место сразу же после чистки



Сперва продезинфицируйте ершик, а затем возвращайте в подставку / Фото: cocogi.online

Сперва продезинфицируйте ершик, а затем возвращайте в подставку / Фото: cocogi.online



Распространенная ошибка - воспользоваться ершиком для мытья унитаза и сразу же вернуть его в подставку. Так микробы перекочуют в другое место и продолжат размножаться. После каждого использования ершика необходимо дезинфицировать щетинки, а в подставку добавлять хлорку или другое антисептическое средство.

9. Выливать спитый чай и заварку в унитаз



Заварка окрашивает унитаз в желтоватый оттенок, от которого трудно избавиться / Фото: i1.wp.com

Заварка окрашивает унитаз в желтоватый оттенок, от которого трудно избавиться / Фото: i1.wp.com



В чае содержатся танины. Это вещества, которые будут постепенно оседать на стенках унитаза, окрашивая их в желтоватый оттенок. Танины попадают вглубь материала, поэтому отчистить сантехнику до первоначальной белизны будет очень непросто. Оптимальный вариант - выливать заварку и спитый чай в мусорное ведро, которое необходимо выносить каждый день.

10. Распылять бытовую химию непосредственно на поверхность



Сперва брызните средство на тряпку, а затем протрите поверхность / Фото: sdelai-lestnicu.ru

Сперва брызните средство на тряпку, а затем протрите поверхность / Фото: sdelai-lestnicu.ru



Очищающее средство образует на стеклянной или мебельной поверхности тончайшую пленку, к которой моментально прилипает пыль и другие загрязнения. Чтобы провести качественную уборку, необходимо брызгать бытовую химию на тряпочку, а лишь затем протирать испачканные участки.

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Почему нельзя застилать постель сразу после пробуждения, или 10 вредных бытовых привычек

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Почему нельзя застилать постель сразу после пробуждения, или 10 вредных бытовых привычекПодписаться на мой Instagram


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