Почему нельзя застилать постель сразу после пробуждения, или 10 вредных бытовых привычек

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Мы привыкли к определенным правилам ведения быта и даже не задумываемся над тем Мы привыкли к определенным правилам ведения быта и даже не задумываемся над тем , верно ли делаем. Однако не все наши бытовые привычки столь эффективны, как хотелось бы. Многие стереотипы передаются из поколения в поколение, и даже опытные хозяйки могут допускать ошибки. В этой статье Novate.ru развенчает популярные заблуждения и подскажет, как исправить ситуацию.

1. Проводить сухую уборку веником или щеткой





Лишь при помощи пылесоса можно убрать максимальное количество мусора / Фото: aqua-rmnt.com



2. Очищать разделочную доску жидкостью для мытья посуды







3. Использовать пластиковую досточку вместо деревянной





В отличие от деревянной, с пластиковой доски сложнее удалить микробы / Фото: images.kz.prom.st



4. Выливать в раковину воду после отваривания макаронов





Липкие частички осядут на поверхностях труб, образовывая затор / Фото: ds05.infourok.ru



5. Передерживать шторы открытыми





Обязательно зашторивайте окна, чтобы ультрафиолет не повредил предметы интерьера / Фото: media.acc.cv.ua



6. Заправлять постель сразу после пробуждения





Подождите, пока пока постель проветрится, а лишь затем заправляйте / Фото: dekormyhome.ru



7. Хранить полотенца в ванной





Тщательно высушивайте полотенца после каждого использования / Фото: st2.depositphotos.com



8. Возвращать ершик на место сразу же после чистки





Сперва продезинфицируйте ершик, а затем возвращайте в подставку / Фото: cocogi.online



9. Выливать спитый чай и заварку в унитаз





Заварка окрашивает унитаз в желтоватый оттенок, от которого трудно избавиться / Фото: i1.wp.com



10. Распылять бытовую химию непосредственно на поверхность





Сперва брызните средство на тряпку, а затем протрите поверхность / Фото: sdelai-lestnicu.ru

