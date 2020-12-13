Почему нельзя застилать постель сразу после пробуждения, или 10 вредных бытовых привычек

Мы привыкли к определенным правилам ведения быта и даже не задумываемся над тем, верно ли делаем. Однако не все наши бытовые привычки столь эффективны, как хотелось бы. Многие стереотипы передаются из поколения в поколение, и даже опытные хозяйки могут допускать ошибки. В этой статье Novate.ru развенчает популярные заблуждения и подскажет, как исправить ситуацию.
1. Проводить сухую уборку веником или щеткой
Лишь при помощи пылесоса можно убрать максимальное количество мусора / Фото: aqua-rmnt.com
На первый взгляд кажется, что подметание веником ничем не отличается от использования пылесоса. Однако на деле такая уборка не удаляет и десятой части загрязнений. Веник только вздымает облако пыли, которое оседает на мебели, разных предметах и внутри нашего организма. Пропылесосив комнаты, вы точно будете уверены в чистоте помещений.
2. Очищать разделочную доску жидкостью для мытья посуды
От многочисленных манипуляций с ножом на разделочной доске появляются микропорезы. Очищая изделия жидкостью для мытья посуды, частички бытовой химии вместе с бактериями оседают в царапинах и не вымываются. А во время последующей эксплуатации доски микробы переносятся на продукты. Важно не только очищать поверхность разделочного изделия, но и дезинфицировать. Для этого после каждого использования протирайте доску раствором 2 ч.л. перекиси водорода и 0,5 л воды. Другой вариант - натрите изделие половинкой лимона и оставьте минут на 10. Затем промойте и просушите доску.
3. Использовать пластиковую досточку вместо деревянной
В отличие от деревянной, с пластиковой доски сложнее удалить микробы / Фото: images.kz.prom.st
Не стоит думать, что пластиковые изделия гигиеничней деревянных, ведь дела обстоят с точностью наоборот. Древесина - пористый материал, минус которого - быстрое впитывание патогенных микроорганизмов. Однако в нем также содержатся фитонциды, которые мгновенно уничтожают бактерии. Пластиковые изделия не обладают подобным веществом, поэтому патогены просто оседают в микротрещинах, а полностью вытравить их довольно проблематично.
4. Выливать в раковину воду после отваривания макаронов
Липкие частички осядут на поверхностях труб, образовывая затор / Фото: ds05.infourok.ru
Засоры в раковине - одна из наиболее распространенных проблем на кухне. Спровоцировать застой может кофейная гуща, спитый чай, мелкие пищевые отходы и даже жидкость из-под отваренных макарон. Плотная консистенция гущи прилипает к жировым загрязнениям на стенках трубопровода. Постепенно там нарастает пробка, которая препятствует нормальному водостоку. Аналогичная ситуация и с макаронами. Липкие частички оседают на стенках труб и засоряют проход.
5. Передерживать шторы открытыми
Обязательно зашторивайте окна, чтобы ультрафиолет не повредил предметы интерьера / Фото: media.acc.cv.ua
Если окна в квартире выходят на солнечную сторону, будьте осторожны. Переизбыток ультрафиолета может негативно сказаться на состоянии мебели, обоев и напольного покрытия. В часы активного солнца зашторивайте окна или закрывайте жалюзи, чтобы предотвратить выцветание предметов интерьера. Под прямыми ультрафиолетовыми лучами даже дорогостоящие и качественные вещи быстро утратят привлекательный внешний вид.
6. Заправлять постель сразу после пробуждения
Подождите, пока пока постель проветрится, а лишь затем заправляйте / Фото: dekormyhome.ru
Постель - излюбленное место обитания пылевых клещей. Паразиты настолько мелкие, что их очень сложно разглядеть. Клещи питаются отшелушенными клетками кожи, которых остается достаточно много в постели. Также в кровати царит тепло-влажная атмосфера, при которой паразиты быстро размножаются. Чтобы испортить клещам среду обитания, после пробуждения не спешите застилать постель. Подождите, пока белье проветрится и просохнет, а затем можно наводить порядок.
7. Хранить полотенца в ванной
Тщательно высушивайте полотенца после каждого использования / Фото: st2.depositphotos.com
Ванная комната - настоящий рассадник патогенных микроорганизмов. Полотенца находятся в теплом и влажном месте, создавая идеальные условия для развития бактерий. После каждого использования махровые изделия нужно тщательно просушивать и проветривать ванную комнату. Каждый третий день рекомендуется отправлять полотенца в стирку и пользоваться свежими.
8. Возвращать ершик на место сразу же после чистки
Сперва продезинфицируйте ершик, а затем возвращайте в подставку / Фото: cocogi.online
Распространенная ошибка - воспользоваться ершиком для мытья унитаза и сразу же вернуть его в подставку. Так микробы перекочуют в другое место и продолжат размножаться. После каждого использования ершика необходимо дезинфицировать щетинки, а в подставку добавлять хлорку или другое антисептическое средство.
9. Выливать спитый чай и заварку в унитаз
Заварка окрашивает унитаз в желтоватый оттенок, от которого трудно избавиться / Фото: i1.wp.com
В чае содержатся танины. Это вещества, которые будут постепенно оседать на стенках унитаза, окрашивая их в желтоватый оттенок. Танины попадают вглубь материала, поэтому отчистить сантехнику до первоначальной белизны будет очень непросто. Оптимальный вариант - выливать заварку и спитый чай в мусорное ведро, которое необходимо выносить каждый день.
10. Распылять бытовую химию непосредственно на поверхность
Сперва брызните средство на тряпку, а затем протрите поверхность / Фото: sdelai-lestnicu.ru
Очищающее средство образует на стеклянной или мебельной поверхности тончайшую пленку, к которой моментально прилипает пыль и другие загрязнения. Чтобы провести качественную уборку, необходимо брызгать бытовую химию на тряпочку, а лишь затем протирать испачканные участки.
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