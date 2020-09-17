С нами не соскучишься!

7 959 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей
    только джапанам и подходит.Плацкарт по-японс...
  • Maxim Yushkin
    Четверть века назад смотрел документалку "Лица смерти", там и смертные казни были. Впечатляло.Современные виды ...
  • лариса
    1)"А ведь именно под воздействием высоких температур активизируются минералы и витамины." Сомнительно! Многие витамин...7 типичных ошибок...

Чайная комната в национальном парке

Чайная комната в национальном парке

Чайная комната Boundless Xixi Tea Room расположена на территории национального парка водно-болотных угодий Сиси в Ханчжоу, Китай. Реконструкцией старого здания занималась студия AT DESIGN, стремясь сделать его более открытым и гостеприимным, сохранив при этом традиции и достигнув симбиоза между культурой и архитектурой.

Пространство площадью 800 квадратных метров отличается панорамным остеклением от пола до потолка, контрастирующим с сохранившимися деревянными балками и колоннами. Отдельные зоны выполнены открытыми, улучшая естественное освещение. Дизайн каждого чайного помещения адаптирован к различным ландшафтам. В чайной комнате есть большой конференц-зал, где можно проводить встречи и мероприятия. В оформлении дизайнеры постарались свести к минимуму декор, используя в качестве украшения натуральные растения, в результате получив более чистое и гармоничное пространство.

Чайная комната в национальном парке

Чайная комната в национальном парке

Чайная комната в национальном парке

Чайная комната в национальном парке

Чайная комната в национальном парке

Чайная комната в национальном парке

Чайная комната в национальном парке

Чайная комната в национальном парке

Чайная комната в национальном парке

Чайная комната в национальном парке

Чайная комната в национальном парке

Чайная комната в национальном парке

Чайная комната в национальном парке

Чайная комната в национальном парке

Чайная комната в национальном парке

Чайная комната в национальном парке

Чайная комната в национальном парке

Чайная комната в национальном парке

Чайная комната в национальном парке

Чайная комната в национальном парке

Чайная комната в национальном парке

Чайная комната в национальном парке

Чайная комната в национальном парке

Чайная комната в национальном парке

Чайная комната в национальном парке

</div>
источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





Чайная комната в национальном парке

И не забудьте:
Чайная комната в национальном паркеПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
Обсудить
Материал, выбранный редакторами МиртесенООО УК "Жилищник" 561-17-22

Устав

Читать
Архитектура, которую мы не хотим терять: улица Ленина в ожидании реконструкции
Материал, выбранный редакторами МиртесенПервые новости Севастополя | Телеканал НТС

Архитектура, которую мы не хотим терять: улица Ленина в ожидании реконструкции

1
КАК ВЫБРАТЬСЯ ИЗ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ РУТИНЫ
Материал, выбранный редакторами Миртесенvtop21.ru

КАК ВЫБРАТЬСЯ ИЗ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ РУТИНЫ

Поклонение публичному оргазму и другие особенности секс-культа «пурпурных людей»
Материал, выбранный редакторами МиртесенНОВОСТИ В ФОТОГРАФИЯХ

Поклонение публичному оргазму и другие особенности секс-культа «пурпурных людей»

УЕФА инициировал расследование в отношении «Барселоны», «Реала» и «Ювентуса»
Материал, выбранный редакторами МиртесенФутбол в России

УЕФА инициировал расследование в отношении «Барселоны», «Реала» и «Ювентуса»

Учимся безопасности вместе со спасателями.
Материал, выбранный редакторами МиртесенBobruin.by . Мой Бобруйск

Учимся безопасности вместе со спасателями.

В Казани учительница вывела детей через выход в столовой и спасла учеников двух классов
Материал, выбранный редакторами МиртесенАргументы недели

В Казани учительница вывела детей через выход в столовой и спасла учеников двух классов

На Приморском проспекте сбили мотоциклиста. Пробка тянется от Яхтенной
Материал, выбранный редакторами МиртесенФонтанка

На Приморском проспекте сбили мотоциклиста. Пробка тянется от Яхтенной

«Показушник»: Даву обвинили в хайпе после визита в казанскую школу
Материал, выбранный редакторами МиртесенВыйти замуж

«Показушник»: Даву обвинили в хайпе после визита в казанскую школу

Синоптики предупредили жителей Москвы о ливнях в ближайшие пять дней
Материал, выбранный редакторами МиртесенНародные Новости

Синоптики предупредили жителей Москвы о ливнях в ближайшие пять дней

10 пауков, которых действительно стоит опасаться
Материал, выбранный редакторами МиртесенDon't Panic Magazine

10 пауков, которых действительно стоит опасаться

Российская IT-компания Softline рассматривает возможность IPO
Материал, выбранный редакторами МиртесенFinam

Российская IT-компания Softline рассматривает возможность IPO

Новая подсветка на арках Крымского моста стала помехой для водителей
Материал, выбранный редакторами МиртесенЛента новостей Крыма

Новая подсветка на арках Крымского моста стала помехой для водителей

Педофилу из Кашина огласили приговор
Материал, выбранный редакторами МиртесенТверьлайф - Новости Твери и Тверской области

Педофилу из Кашина огласили приговор

Роналду имеет проблемы в отношениях с партнерами по «Ювентусу»
Материал, выбранный редакторами МиртесенФутбол в России

Роналду имеет проблемы в отношениях с партнерами по «Ювентусу»

Компания «ФосАгро» подтвердила статус лидера
Материал, выбранный редакторами МиртесенСовременный портал Череповца

Компания «ФосАгро» подтвердила статус лидера

Юморист Геннадий Хазанов восхитился своей супругой и признался ей в любви
Материал, выбранный редакторами МиртесенПолитический эксперт рунета

Юморист Геннадий Хазанов восхитился своей супругой и признался ей в любви

Latest World Sports News Updates - GBS , 5th September - 12th September, 2020.
Материал, выбранный редакторами МиртесенSportrecs

Latest World Sports News Updates - GBS , 5th September - 12th September, 2020.

Второе высшее образование в сфере искусства хотят сделать бесплатным
Материал, выбранный редакторами МиртесенПарламентская газета

Второе высшее образование в сфере искусства хотят сделать бесплатным

«Грация пантеры и резвость газели»: Цискаридзе опубликовал совместное фото с Кабаевой в ее день рождение
Материал, выбранный редакторами МиртесенДонбасс Сегодня

«Грация пантеры и резвость газели»: Цискаридзе опубликовал совместное фото с Кабаевой в ее день рождение

В Башкирии за сутки выявлено 90 случаев COVID-19
Материал, выбранный редакторами МиртесенRT НА РУССКОМ

В Башкирии за сутки выявлено 90 случаев COVID-19

Названы семь продуктов, продлевающих молодость
Материал, выбранный редакторами МиртесенMeMo-Logic

Названы семь продуктов, продлевающих молодость

Жители Алтая несут цветы и свечи к баннеру в память погибших в Казани
Материал, выбранный редакторами МиртесенAmic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

Жители Алтая несут цветы и свечи к баннеру в память погибших в Казани

В Роспотребнадзоре напомнили об опасности токсоплазмоза
Материал, выбранный редакторами МиртесенRT НА РУССКОМ

В Роспотребнадзоре напомнили об опасности токсоплазмоза

Депутаты ЗакСа предложили отключить отопление в домах Петербурга
Материал, выбранный редакторами МиртесенОт личное мнение

Депутаты ЗакСа предложили отключить отопление в домах Петербурга

Картина дня

наверх