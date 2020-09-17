Чайная комната в национальном парке
Чайная комната Boundless Xixi Tea Room расположена на территории национального парка водно-болотных угодий Сиси в Ханчжоу, Китай. Реконструкцией старого здания занималась студия AT DESIGN, стремясь сделать его более открытым и гостеприимным, сохранив при этом традиции и достигнув симбиоза между культурой и архитектурой.
Пространство площадью 800 квадратных метров отличается панорамным остеклением от пола до потолка, контрастирующим с сохранившимися деревянными балками и колоннами. Отдельные зоны выполнены открытыми, улучшая естественное освещение. Дизайн каждого чайного помещения адаптирован к различным ландшафтам. В чайной комнате есть большой конференц-зал, где можно проводить встречи и мероприятия. В оформлении дизайнеры постарались свести к минимуму декор, используя в качестве украшения натуральные растения, в результате получив более чистое и гармоничное пространство.
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