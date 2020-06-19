Любопытное о сайтах

Мы не мыслим свою жизнь без веб-сайтов. Они очень прочно вошли в нашу жизнь. Вот 12 интересных фактов о сайтах.



1. Сайты появляются и исчезают, но некоторые из ныне работающих являются очень старыми. Например IMDb — один из старейших веб-сайтов в Интернете, который появился в Usenet в 1990 году как список «актрис с красивыми глазами». 2. Yelp.com использовала тактику вымогательства, чтобы заставить владельцев бизнеса платить ежемесячную плату, чтобы убрать отрицательные отзывы и сохранить положительные отзывы без «фильтрации». 3. Однажды Microsoft пригрозила подать в суд на старшеклассника по имени Майк Роу за создание сайта под названием MikeRoweSoft.com. 4. В 1999 году основатели Google фактически пытались продать свой сайт Excite за 1 миллион долларов. 5. Создатели Breaking Bad создали настоящий savewalterwhite.com, и он собрал более 125 000 долларов для Национальной коалиции против рака. 6. Звёздные врата был первым фильмом, который имел официальный специальный веб — сайт, в 1994 году.















7. В 2001 году Neopets был четвертым по посещаемости веб-сайтом в Интернете.



8. 24. Правительство Свободного штата в южной Африке потратило 4 миллиона долларов на свой веб-сайт с темой WordPress стоимостью 40 долларов.

9. В 2005 году студент из Англии сделал веб-страницу размером в 1 миллион пикселей и выставил место для продажи по цене 1 доллар за пиксель. Он сделал это, чтобы заплатить за колледж, и он добился успеха, распродав вме места менее чем за 6 месяцев.10. NBC была вынуждена купить hornymanatee.com после того, как Конан О’Брайен упомянул доменное имя в своем шоу. 11. Веб-сайт hampsterdance.com был создан в 1998 году в результате конкурса между двумя канадскими сестрами, чтобы выяснить, кто может генерировать наибольшее количество трафика, и является одним из самых ранних примеров интернет-мема . 12. MartinLutherKing.org на самом деле является веб-сайтом, созданным жестокой, ксенофобской, расистской группой под названием StormFront (базирующейся в США) для дискредитации Кинга.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: