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Загадочная история картины, о которой узнали только через 300 после ее создания: «Гадалка» де Латура


Загадочная история картины, о которой узнали только через 300 после ее создания: «Гадалка» де Латура

Жорж де Латур (1593 - 1652) был французским художником эпохи барокко, который провел большую часть своей творческой карьеры в герцогстве Лотарингии. Там же ему удалось написать любопытную картину «Гадалка». Она интересна не только обилием метафорических посылов, но и загадочной историей открытия. Работа была обнаружена во французском замке лишь спустя 300 лет после написания. Где она до этого находилась, и какие сюжеты видят в ней искусствоведы?

Биография де Латура


Французский художник эпохи барокко Жорж де Латур родился в городе Вик-сюр-Сёй во Франции. В 1620 году, будучи уже практикующим художником, он переехал в Лотарингию (независимое герцогство между северо-востоком Франции и германскими государствами). До 1915 года, пока Герман Восс не спас его от забвения, жизнь и творчество де Латура были не столь известны. Даже сейчас сохранилось очень мало документальной информации о жизни и образовании художника. Его картины несут заметное влияние Караваджо. Но, в отличие от гения барокко, религиозные картины де Латура лишены типичного драматизма.

Витале Блох писал о нем: «Содержание его картин неоднозначно. Интерпретация де Латуром «караваджизма» кажется слишком беззаботной и несколько капризной, его чувство правдивости хрупко, его представление и видение тяготеют к архаике с некоторой примесью маньеристских привычек.
Хотя современному зрителю его картины могут показаться впечатляющими, «современными» и, если это выражение предпочтительнее, кубистическими, их пластический смысл скорее поразителен и утончен, чем убедителен. Нам де Латур кажется очень одаренным любителем, неравномерным в своем мастерстве, временами наивным, а иногда склонным к аффектации». (Витале Блох, «Еще раз Жорж де Латур», The Burlington Magazine, том 96, март 1954 г.).
Загадочная история картины, о которой узнали только через 300 после ее создания: «Гадалка» де Латура

«Гадалка» Жорж де Латур (1630-е) / Фото: metmuseum.org

 

Считается, что за 30 лет своей карьеры де Латур написал около 40 картин. Он писал в основном религиозные сцены, освещенные свечами. Специализировался на композициях кьяроскуро, используя резкие контрасты между светом и тьмой. Некоторые работы мастера барокко могли быть написаны его сыном Этьеном. В творчестве де Латура есть значительные проблемы с атрибуцией картин. Одной из таких считается работа «Гадалка», написанная в 1630-х годах.

«Гадалка»


На данной картине XVII века изображена жуткая сцена: гадалка и три обманщицы грабят молодого человека. Гадание считается частью религиозного ритуала по вызову божеств или духов. Исторически гадание произошло из древнего фольклора и магии эпохи Возрождения, связанной с цыганами. В XIX и XX веках методы гадания из не западных культур также были приняты для гадания в западной поп-культуре. А вот в христианстве, исламе и иудаизме существует запрет на гадание.
Итак. На рассматриваемой картине зритель видим юношу. Он хорошо одет, и создается впечатление, что он также богат и идеально подходит в качестве «добычи» для мошенников.
Герои картины «Гадалка» Жоржа де Латура

Герои картины «Гадалка» Жоржа де Латура

 

Внимание парня полностью занято старухой с морщинистой кожей, которая предложила погадать на его ладони и за эту услугу попросила серебряную монету. Наивный юноша совершенно не подозревает, что девушка справа от него достает его кошелек из кармана. Однако это еще не все, что молодой человек может потерять. Между старой гадалкой и юношей стоит молодая женщина. Она одета более сдержанно. Но что она делает? Хитрая героиня вот-вот срежет золотой медальон с цепочки на шее. Это удивительно, как она смотрит на лицо парня, пытаясь понять, осознает ли он, что она творит.

Картину де Латура можно трактовать как жанровую или театральную сцену. Возможно, художник позаимствовал сцену из пьесы. Некоторые искусствоведы видят в картине и намек на притчу о блудном сыне. Третья версия не менее интереса: так как чаще в гадании задаются вопросы, связанные с любовью, то возможно рассматривать эту картину как двухмерную метафору личной жизни молодого человека.

Окружающие юношу героини красочно одеты, выдают себя за цыганок и принадлежат к разным социальным группам. Вероятно, они метафорически представляют собой будущие любовные приключения мужчины, которые, похоже, приводят к одному и тому же исходу: его женщин всегда будет привлекать статус и богатство. В этом и есть результат так называемого «гадания» де Латура. Надпись на картине включает название города, где жил де Латур (Люневиль в Лотарингии).
Инфографика: герои картины (1)

Инфографика: герои картины (1)

 
Инфографика: герои картины (2)

Инфографика: герои картины (2)

 

Загадочное открытие


Любопытно, что публика не видела картину вплоть до 1960 года. История ее открытия загадочна. Есть информация, что в 1942 году монография о творчестве де Латура попала в руки французского военнопленного. Репродукции в книге напомнили ему картину, которую он видел в замке своего дяди. Когда война закончилась, он поручил священнику осмотреть полотно, а тот, решив, что это подлинный де Латур, связался с Лувром. Затем были проведены секретные переговоры. Торговец произведениями искусства Жорж Вильденштейн перебил цену Лувра и в 1949 году выкупил работу за 7,5 миллиона франков. Картина оставалась в его владении в течение следующих десяти лет, пока в 1960 году ее не приобрел музей Метрополитен. Из-за относительно неизвестного происхождения картина в какой-то момент была объявлена подделкой XIX века. Однако позже это было дискредитировано Пьером Розенбергом, который сказал: «… немыслимо, чтобы фальшивомонетчик написал фальшивого де Латура в XIX веке».

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Загадочная история картины, о которой узнали только через 300 после ее создания: «Гадалка» де Латура

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