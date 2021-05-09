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Простой способ зажечь спичку об спичку, если нет «чиркаша»


Простой способ зажечь спичку об спичку, если нет «чиркаша»

Представим себе ситуацию: нужно срочно развести огонь и даже спички под рукой есть, но при этом отсутствует коробок с чиркашем. Сложно поверить, однако из такой непростой ситуации можно выйти легко и изящно. А все потому, что для добычи огня из спичек на самом деле не так уж и нужно абразивное покрытие с серой. Правда, чтобы все получилось, придется найти небольшую резинку.

Берем спички. /Фото: youtube.com.

Берем спички. /Фото: youtube.com.

Что понадобится: две спички, канцелярская резинка

Мало кто знает, однако зажечь спичку можно и без «чиркаша», нанесенного на боковину спичечного коробка. Все, что понадобится для успешной реализации подобной операции – это обычная канцелярская резинка, а также вторая спичка. Еще один прекрасный повод всегда держать пакетик резинок где-нибудь под рукой. Благо, стоит такой сущие копейки в наше время.
Берем резинку. /Фото: youtube.com.

Берем резинку. /Фото: youtube.com.

 

Итак, методика розжига очень простая. Берем одну спичку и резинку. Делаем из резинки петельку, после чего набрасываем ее на первую спичку. Зажим нужно расположить поближе к головке. После этого берем вторую спичку и накидываем на нее свободную петлю резинки, все также стараясь расположить ее поближе к головке.
Делаем вот так. /Фото: youtube.com.

Делаем вот так. /Фото: youtube.com.

 

Обе спички держим пальцами, после чего первую оттягиваем как можно дальше в сторону, а вторую удерживаем перпендикулярно земле.
Прицеливаемся так, чтобы две головки более-менее смотрели друг на друга. Настает момент истины: отпускаем первую спичку так, чтобы она своей головой ударилась о голову второй. Если с первого раза не получится, повторяем попытку.
Делаем бум. /Фото: youtube.com.

Делаем бум. /Фото: youtube.com.

 

В конечном итоге успех будет достигнут тогда, когда первая спичка своей зажигательной частью пройдет вскользь головки второй спички. Как только это случится, произойдет вспышка огня. Теперь у вас будет несколько секунд, чтобы разжечь костер или прикурить.

Видео:


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Простой способ зажечь спичку об спичку, если нет «чиркаша»

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