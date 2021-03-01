Что связывало актрису Сару Бернар и художника Альфонса Муху, или История одной афиши

Афиши и иллюстрации с прекрасными женщинами Альфонса Мухи сегодня известны во всем мире. Хотя его талант, увы, не всегда давал пропуск к признанию. Альфонсу Мухе помог случай. Скромный иллюстратор оказался в нужное время в нужном месте. Как именно чешскому художнику удалось добиться успеха в Париже и какую роль в этом сыграла знаменитая актриса Сара Бернар?
О художнике
Альфонс Мария Муха (24 июля 1860 - 14 июля 1939) был чешским художником-модернистом и декоратором, наиболее известным своими изображениями женщин. Он создал много картин, иллюстраций и дизайна рекламы.
Альфонс Муха родился в городе Иванчице (современная Чехия). В числе детских талантов юного Мухи был певческий голос и любовь к рисованию. Впоследствии Муха устроился на работу декоративным живописцем (готовил театральные декорации), а затем в 1879 году переехал в Вену, чтобы работать в ведущей венской театральной дизайнерской компании, параллельно продолжая свое художественное образование. Альфонс Муха переехал в Париж в 1887 году и продолжил свое обучение в Академии Коларосси, одновременно работая над журнальными и рекламными иллюстрациями. Эти навыки впоследствии очень помогли Мухе выполнить свое знаковое и решающее в карьере произведение.
Альфонс Муха
Сара Бернар и Муха
Парижская актриса Сара Бернар (1844-1923) сыграла самую влиятельную роль в карьере художника Альфонса Мухи. Выполненная афиша к пьесе «Жисмонда» сделала его знаменитым. Муха сделал огромный скачок вперед и как мужчина, и как профессиональный художник благодаря сотрудничеству и дружбе с величайшей сценической личностью эпохи.
Сара Бернар
Муха впервые встретился с Бернар в конце 1894 года. Легенда гласит, что в день Святого Стефана (26 декабря) Муха, в то время скромный иллюстратор, помог своему коллеге исправить недочеты в типографии Лемерсье. И в тот самый момент знаменитая актриса позвонила в типографию со срочной просьбой подготовить афишу для ее пьесы. Поскольку, по счастливому стечению обстоятельств, все художники были в отпуске, Муха взял эту задачу на себя. Несмотря на отсутствие опыта в создании плакатов, Муха воспользовался этой возможностью, и, к его собственному изумлению, «Божественная Сара» восхитилась результатом.
«Жисмонда»
Утром 1 января 1895 года по всему Парижу были расклеены плакаты «Жисмонды», и они произвели революцию в дизайне афиш. Длинная узкая форма, тонкие пастельные тона и неподвижность фигуры почти в натуральную величину привнесли ноту достоинства, новизны и свежести в традиционный дизайн плакатов. Афиши с Бернар моментально стали желанным приобретением для коллекционеров, многие из которых использовали самые различные методы для их покупки (дело доходило даже до того, что коллекционеры выходили на улицы ночью и срезали их со щитов). Эта работа моментально сделала Муху едва ли не самым популярным художником в Париже.
"Жисмонда"
Обрадованная успехом «Жисмонды», Сара Бернар предложила Мухе контракт на изготовление сценических и костюмированных нарядов, а также постеров. В соответствии с этим контрактом, Муха выпустил еще ряд постеров для постановок Бернар: «Дама с камелиями», «Медея», «Самаритянка», «Тоска» и «Гамлет». Муха применил к этим плакатам тот же принцип дизайна, который он разработал для «Жисмонды» - современный модерн, использование удлиненного формата с единственной стоящей фигурой актрисы, помещенной в неглубокий разъем. Это помогло создать целостный бренд Бернар, благодаря которому она стала узнаваемой на международной арене.
Взаимовыгодное сотрудничество
Сотрудничество между Мухой и Сарой Бернар было взаимовыгодным. Плакаты Мухи увековечили «божественный» образ актрисы, закрепив ее культовый статус. А сама Бернар была настолько очарована работой Мухи, что после 1896 года его плакаты рекламировали все американские туры актрисы. Безусловно, это благотворно способствовало работе Мухи, помогло ему подняться по карьерной лестнице и получить лавры славы.
Наследие
За свою карьеру Альфонс Муха создал множество картин, плакатов, рекламных объявлений и книжных иллюстраций, а также дизайны для ювелирных изделий, ковров, обоев и театральных декораций. Все эти работы первоначально считались индивидуальным стилем Мухи, а ныне известны как ар-нуво (по-французски «новое искусство»). Работы Мухи часто изображали красивых и здоровых молодых женщин в расплывчатых, неоклассических одеждах, окруженных пышными цветами. Очень часто женщины в работах Мухи окружены ореолами, словно святые. В отличие от своих коллег - производителей плакатов - Муха использовал более светлые пастельные тона.
Времена года (работа Мухи)
Времена года (работа Мухи)
Иллюстрации Мухи
Всемирная выставка 1900 года в Париже популяризовала «стиль Мухи» по всему миру. А сам Муха говорил: «Я думаю, что экспозиция внесла важный вклад в привнесение эстетических ценностей в декоративно-прикладное искусство». Среди многих других достижений Муха был также основателем чешского масонства. Масонский символизм отражен в картинах Альфонса Мухи, особенно в сборнике «Le Pater».
"Отче наш"
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