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10 видов селфи, которые всех достали

Все делают селфи. Вообще все. И все выкладывают селфи в свои «Инстаграмы». И все делают селфи, которые всех достали. Хватит!

10 видов селфи, которые всех достали

Я и друг мой салат


10 видов селфи, которые всех достали

После того как тег #мирдолжензнатьчтояем стал поводом к массовому френдоциду, гурманы перестали фотографировать еду. Но начали фотографировать себя с едой. Да когда ж вы уже накушаетесь-то?

Я человек, и ничто человеческое…


10 видов селфи, которые всех достали

Просто. Перестаньте. Фотографироваться. В туалетах. Пожалуйста-пожалуйста-пожалуйста! Спасибо.

Я двуногое, лишенное перьев


10 видов селфи, которые всех достали

Платона однажды попросили дать как можно более краткое определение человека, и он придумал эту исчерпывающую конструкцию. Но, видимо, некоторые до сих пор думают, что это определение требует доказательств. Иначе зачем фотографировать свои ноги на пляже (да-да, они правда выглядят как сосиски) и свои ступни где попало? Смысл? Мы в курсе, что вы двуногие.

Я, снова я и опять я


10 видов селфи, которые всех достали

Мимический этюд «А еще я умею вот так», собранный в коллаж. Спасибо, если всего из двух селфи. Спасибо, если не каждый день. Но зачем?

Я проснулась


10 видов селфи, которые всех достали

Проснулась, вымыла голову, уложила волосы, нанесла нюдовый макияж и томно прилегла на взбитые подушки. Селфи «Я только что проснулась и свежа, аки майская роза». Мы верим, угу. Конечно мы верим, что вы, что вы!

Я умылась


10 видов селфи, которые всех достали

Очень мило, что вы знакомы с азами гигиены, конечно. И тюрбан из полотенца вам идет. А вот туалетная бумага и ершик на фоне — не очень.

Я фитоняшка


10 видов селфи, которые всех достали

Отличные лосины! Отличные барби-гантельки! Отличное селфи!

Я страдаю


10 видов селфи, которые всех достали

Во времена, когда трава была зеленее, духовно богатые девы писали огромные тексты про дождь, вино, клетчатый плед и страдания. А теперь фотографируют свой левый глаз, из которого выкатывается слеза. Краткость — сестра таланта? Ничего вы не понимали в жизни, Антон Палыч.

Я двуногое, по ошибке лишенное перьев


10 видов селфи, которые всех достали

А что, за дакфейсы еще не штрафуют?

Я и Оно


10 видов селфи, которые всех достали

Мы все понимаем. Если «Оно» — ваш нетрезвый приятель или знаменитость, или сотрудник ДПС, или гигантская резиновая уточка — мы только за. Мы лайкнем обязательно. Но доколе, доколе вы будете мучить котиков?! Вы видели их глаза на этих селфи? Мы — да. И больше не хотим.

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#мирдолжензнатьчтояеммирдолжензнатьчтояем
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10 видов селфи, которые всех достали

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