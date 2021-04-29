10 видов селфи, которые всех достали

Все делают селфи. Вообще все. И все выкладывают селфи в свои «Инстаграмы». И все делают селфи, которые всех достали. Хватит!









Я и друг мой салат

Я человек, и ничто человеческое…

Я двуногое, лишенное перьев

Я, снова я и опять я

Я проснулась

Я умылась

Я фитоняшка

Я страдаю

Я двуногое, по ошибке лишенное перьев

Я и Оно