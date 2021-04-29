10 видов селфи, которые всех достали

Все делают селфи. Вообще все. И все выкладывают селфи в свои «Инстаграмы». И все делают селфи, которые всех достали. Хватит!
Я и друг мой салат
После того как тег #мирдолжензнатьчтояем стал поводом к массовому френдоциду, гурманы перестали фотографировать еду. Но начали фотографировать себя с едой. Да когда ж вы уже накушаетесь-то?
Я человек, и ничто человеческое…
Просто. Перестаньте. Фотографироваться. В туалетах. Пожалуйста-пожалуйста-пожалуйста! Спасибо.
Я двуногое, лишенное перьев
Платона однажды попросили дать как можно более краткое определение человека, и он придумал эту исчерпывающую конструкцию. Но, видимо, некоторые до сих пор думают, что это определение требует доказательств. Иначе зачем фотографировать свои ноги на пляже (да-да, они правда выглядят как сосиски) и свои ступни где попало? Смысл? Мы в курсе, что вы двуногие.
Я, снова я и опять я
Мимический этюд «А еще я умею вот так», собранный в коллаж. Спасибо, если всего из двух селфи. Спасибо, если не каждый день. Но зачем?
Я проснулась
Проснулась, вымыла голову, уложила волосы, нанесла нюдовый макияж и томно прилегла на взбитые подушки. Селфи «Я только что проснулась и свежа, аки майская роза». Мы верим, угу. Конечно мы верим, что вы, что вы!
Я умылась
Очень мило, что вы знакомы с азами гигиены, конечно. И тюрбан из полотенца вам идет. А вот туалетная бумага и ершик на фоне — не очень.
Я фитоняшка
Отличные лосины! Отличные барби-гантельки! Отличное селфи!
Я страдаю
Во времена, когда трава была зеленее, духовно богатые девы писали огромные тексты про дождь, вино, клетчатый плед и страдания. А теперь фотографируют свой левый глаз, из которого выкатывается слеза. Краткость — сестра таланта? Ничего вы не понимали в жизни, Антон Палыч.
Я двуногое, по ошибке лишенное перьев
А что, за дакфейсы еще не штрафуют?
Я и Оно
Мы все понимаем. Если «Оно» — ваш нетрезвый приятель или знаменитость, или сотрудник ДПС, или гигантская резиновая уточка — мы только за. Мы лайкнем обязательно. Но доколе, доколе вы будете мучить котиков?! Вы видели их глаза на этих селфи? Мы — да. И больше не хотим.
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