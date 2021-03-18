4 самые знаменитые любовницы, которые изменили историю

1. Диана де Пуатье

Диана де Пуатье.

Во времена, когда женщина за тридцать считалась старухой, Диана смогла в 40 лет покорить сердце короля.

2. Аспазия Милетская

Аспазия Милетская.

Аспазия и Перикл.

Такой была знаменитая гетера Аспазия.

3. Лола Монтес

Лола Монтес.

Она называла себя испанской танцовщицей и обладала воистину экзотической красотой.

Такой изобразили роковую куртизанку в кино.

Умерла Лола не дожив совсем немного до своего сорокалетия.

4. Барбара Палмер

Самая красивая любовница короля Карла II.

Барбара Вильерс, пло мужу Палмер.

Одна из знаменитых потомков Барбары - принцесса Диана .