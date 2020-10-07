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Сибирский вестерн: как в 1943 году ловили банду эвенка Павлова, грабившего золотые прииски

Сибирский вестерн: как в 1943 году ловили банду эвенка Павлова, грабившего золотые прииски

В ноябре 1942 года на берегах Волги Красная Армия контратаковала, увязших в Сталинграде нацистов. В это же время в далекой от фронта Якутии, с поправкой на советскую действительность, развернулся настоящий вестерн по-сибирски. Роль скальпорезов индейцев исполнили эвенки верхом на оленях. Гонялись за ними не ковбои, а суровые бойцы НКВД. Да и бои гремели не в выжженной прерии, а в морозной и заснеженной Сибири.

Сибирский вестерн: как в 1943 году ловили банду эвенка Павлова, грабившего золотые прииски

Грабители золотых приисков

23 ноября 1942 года в Алданский отдел НКВД Якутии пришло пугающее для сибирской глуши известие. Два дня тому назад группа неизвестных напала на стойбище оленеводов, убила несколько человек и увела с собой 20 оленей. На следующее утро бандиты налетели на золотоносный участок Крутой, отобрали у населения все оружие и взяли в плен двух рабочих.

Сибирский вестерн: как в 1943 году ловили банду эвенка Павлова, грабившего золотые прииски

После обеда того же дня они на санях влетели в центр Хатырхайского прииска и попытались ворваться в местную контору, где хранилось добытое золото и деньги. Начальник прииска и его вооруженный отряд до наступления ночи отстреливался от налетчиков, но не пустил их в здание.

После этого бандиты разграбили продуктовый склад, застрелили женщину врача, подожгли здания поселка и ушли в тайгу. С собой они забрали 7 тонн муки и золота на 10 тысяч рублей.

Сибирский вестерн: как в 1943 году ловили банду эвенка Павлова, грабившего золотые приискиИстребительный отряд советской милиции

И до этих событий в Восточной Сибири бандитизм был на уровне. Сказывалось наличие золота, многочисленных зеков, его добывающих, и оружия. Даже у самого бедненького оленевода в чуме обязательно хранилась дедовское ружье с несколькими насечками на прикладе.

Сибирский вестерн: как в 1943 году ловили банду эвенка Павлова, грабившего золотые прииски

 

Снаряжение эвенка охотника

Сотрудников НКВД испугал масштаб мысли бандитов и то, что по рассказам очевидцев они принимали в свой отряд добровольцев из зеков и местных. Милиционеры сразу поняли, кто устроил войну в сибирской глуши. Это были бывшие колхозники-эвенки, ушедшие в тайгу.

Из колхозников в налетчики

В августе 1942 года в колхоз им. XVIII партконференции Томмотского района Алданского округа пришли известия о сложной ситуации на фронте. Большинство колхозников были эвенками и по своей простоте решили, что немцы скоро победят и, значит, большевикам конец. Бывшие кочевники начали забивать государственных оленей, которых это же государство у них раньше забрало. После дележа рогатого имущества колхозники стали массово уходить в тайгу.

Сибирский вестерн: как в 1943 году ловили банду эвенка Павлова, грабившего золотые приискиСемья эвенков

Вместе с ними сбежал и председатель колхоза 50-летний эвенк Егор Павлов — член ВКП (б) и выпускник Якутской военной школы, в которой большевики готовили местный партийный актив. После месячной кочевки по тайге Павлов собрал банду из 8 человек и решил воевать против советской власти. Среди бандитов оказался и бывший офицер царской армии Горохов. Павлов не стал ждать немцев и начал войну с налета на прииски.

Сибирский вестерн: как в 1943 году ловили банду эвенка Павлова, грабившего золотые прииски

После первых удачных акций отряд разросся до 20 человек. Для создания грозного имиджа вожак банды распустил слух, что под его началом полсотни бойцов, а для безлюдной тайги это была сила серьезная. Получив сведения о бандитах, бойцы НКВД начали охоту за «группой Павлова».

 

Поход в тайгу

Стоял сильный мороз, но банду решили громить, не дожидаясь весны. 24 ноября на поимку павловцев вышел сводный старшего лейтенанта госбезопасности Рыбина. Всего 22 бойца из числа местных милиционеров и сотрудников НКВД, передвигающихся, как и эвенки, в нартах, запряженных оленями. После пяти дней по заснеженной тайге они прибыли к прииску Хатырхай.

Сибирский вестерн: как в 1943 году ловили банду эвенка Павлова, грабившего золотые приискиОтряд рабоче-крестьянской милиции

Здесь оперативники задержали эвенка по фамилии Прокопьев. Оказалось, что он был среди налетчиков, но из-за ранения отстал от банды и прятался в окрестностях поселка. Арестованный доложил, что 18 павловцев разбили чумы в верховьях реки Эппарах. Оставив 6 бойцов охранять прииск, Рыбин с отрядом пошел по следу.

Сибирский вестерн: как в 1943 году ловили банду эвенка Павлова, грабившего золотые прииски

Эвенки охотники

Под вечер 1 декабря уставшие оперативники вышли прямо к лагерю эвенков, что было неожиданностью для обеих сторон. На ходу милиционеры спрыгивали с нарт и обстреливали лагерь. Полуголые эвенки палили в ответ. Завязалась короткая, но яростная перестрелка.

Сибирский вестерн: как в 1943 году ловили банду эвенка Павлова, грабившего золотые прииски

Оленеводы убили двоих милиционеров и ранили Рыбина, после чего, побросав награбленное, разбежались по тайге. В оставленных чумах помимо оружия, золота и припасов оказались жены и дети бандитов.

 

НКВД идет по следу

Неделю эвенков гнали по сибирскому лесу, но 8 декабря они устроили засаду. Потеряв в перестрелки одного бойца, опергруппа повернула в сторону Хатырхая, где милиционеры начали аресты причастных к деятельности банды лиц. Со взятыми во время боя на реке эвенками под следствие попало 29 человек.

Сибирский вестерн: как в 1943 году ловили банду эвенка Павлова, грабившего золотые прииски

Помочь добить банду вызвались два охотника эвенка — Васильев и Федоров, которым налетчики доверяли. 5 февраля они договорились встретиться с бандитами в районе реки Амга. Здесь Павлов планировал собрать уцелевших сторонников и решить, что делать дальше. По этому поводу намечалась серьезная попойка.Сибирский вестерн: как в 1943 году ловили банду эвенка Павлова, грабившего золотые приискиВ разгар гулянья НКВДисты, засевшие неподалеку одновременно атаковали все чумы эвенков. В перестрелки была убита жена Павлова, а сам вожак получил рану, но опять сбежал. По следам крови его, потерявшего сознание, нашли в тайге.

Сибирский вестерн: как в 1943 году ловили банду эвенка Павлова, грабившего золотые прииски

От полученных ран бывший председатель колхоза и грабитель скончался. Ночью с 5 на 6 февраля оперативники арестовали 12 эвенков. По решению суда три бандита расстреляли, остатки «армии Павлова», 

 

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