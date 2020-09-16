«Плавание со слоном около Андаманских островов в Индийском океане
было ужасающим моментом, но одним из лучших в плане красоты и опыта».
Ali Bin Thalith вырос в Дубае. В детстве его всё время тянуло в море, а частый просмотр фильмов знаменитого Жака Кусто предопределило его судьбу: он стал подводным фотографом.
Посмотрим на интересных морских обитателей, а также поговорим о плавании со слонами и акулами.
Первая камера появилась у Ali Bin Thalith в 18 лет, но подводной съемкой он занялся только 10 лет спустя, когда его брат предложил поснимать плавающих у острова газелей.
«Один из моих лучших погружений было на крошечном островке Сипадан в Малайзии. Я только что закончил первое погружение, когда внезапно появилась ящерица, которая решила передохнуть на нашем оборудовании. Ящерица была очень уставшая, и мы взяли ее на остров».
«Акулы обычно дают вам понять, что это их место, их территория, и все, что происходит сейчас — игра».
Акулы очень редко нападают на людей, тем более едят их. По мнению этих рыб, люди «невкусные». Нападают, как правило, слабые и больные животные, которые не могут поймать добычу проворнее и повкуснее.
Кузовок-кубик — морская рыба из семейства кузовковых отряда иглобрюхообразных. Форма тела кузовка-кубика, благодаря своему низкому коэффициенту аэродинамического сопротивления, легла в основу внешнего вида концепт-кара 2005 года Mercedes-Benz Bionic.
Кокосовый осьминог. Короткорукие осьминоги (Amphioctopus marginatus), обитающие в западных водах Тихого океана, уберегают себя от опасностей крайне необычным способом. Так, этот вид осьминогов сооружает для себя укрытие из скорлупы кокосового ореха. Сначала эти моллюски находят две скорлупы кокоса в песке океанского дна. Очистив каждую скорлупу от песка струями воды, они складывают их друг в друга. А почуяв опасность, осьминоги сразу же прячутся в получившуюся конструкцию, словно в раковину.
Раньше эти осьминоги использовали пустые раковины моллюсков, однако в процессе развития стали использовать более легкий материал, а именно скорлупу кокоса.
Пара мандаринок около кораллового рифа возле острова Сулавеси, Индонезия.
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Атлантические тунцы часто весят по 400кг и могут плавать со скоростью 70 км/ч.
Круговорот ставрид в тропических водах.
Каракатицевидный кальмар на Филиппинах.
Вид оранжевых рыб из семейства помацентровых. Из-за их окраски рыб называют «клоунами». Обитатели коралловых рифов Юго-Восточной Азии, Новой Гвинеи, Меланезии, Микронезии, от побережья северной Австралии до островов Рюкю.
Помимо яркой окраски и небольших размеров рыбы-клоуны имеют еще и очень интересное поведение. Одна из главных отличительных черт поведения амфиприонов, их симбиоз с актиниями, похожими на яркие цветы. Подавляющее большинство коралловых рыб не подплывают близко к этим морским цветам, и на то есть веские причины: щупальцы актиний ядовиты. При возникновении опасности рыбы-клоуны мгновенно прячутся среди смертоносных щупалец актинии. Причем контакт с ядовитыми щупальцами не приносит им никакого вреда.
Рыба-крокодил. Терпелив и подпускает к себе близко, но при опасности отплывает на несколько метров или закапывается в песок.
Мастерски замаскированная креветка. По центру, слева.
«Когда приближаетесь к этим существам, то должны подавать им разные сигналы, что вы не опасны для них».
Рыба-игла.
Осьминог в Индонезии.
Анемоновая креветка. Какже ее зовут «сексуальной креветкой» из-за необычных движений тела.
Вопрос «Умеют ли плавать слоны?» достаточно прост. Все представители семейства слоновых, как и преобладающее большинство представителей млекопитающих, прекрасно умеют плавать, хотя и делают это иногда с неохотой.
Об этом кадре фотограф Ali Bin Thalith говорил, что это был ужасающий момент, но одновременно один из лучших в плане красоты и опыта.
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О плавании со слонами и акулами
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