17 предметов, которые поднимают уровень комфорта на максимум

Дизайнеры не едят свой хлеб даром и каждый сезон представляют все новые изобретения, призванные облегчать быт, а отдых делать еще комфортнее.

И среди всего этого разнообразия попадаются весьма любопытные вещицы.

О самых полезных - в сегодняшнем материале.

Смотрим.

1. Пляжный козырек

Козырек от солнца.

Компактный складной козырек с подушкой и системой для зарядки гаджетов - весьма удобная вещица для любителей пляжного отдыха.

2. «Ароматный» будильник

Электронный будильник, ароматизирующий воздух.

Электронный будильник, способный разбудить не только с помощью громких звуков, но и посредством любимых ароматов. В комплекте идут несколько сменных картриджей с различными ароматами, среди которых: запах кофе, шоколада и денег.

3. Мини-дождевики

Защитные чехлы на кроссовки.

Защитные чехлы, сделанные из прочного полиэтилена, помогут защитить обувь от влаги и грязи в дождливую погоду. Среди преимуществ таких обувных дождевиков их прочность, отсутствие шелеста и современный внешний вид.

4. Горшки с самополивом

Горшки с оригинальной системой самополива.

Очаровательные цветочные горшочки, украшенные язычками, которые являются не только декоративными, но и функциональными элементами.

5. Наклейки на ступни

Именно через язычки, опущенные в емкость с водой в землю будет попадать влага.

Прорезиненные наклейки на ступни.

Горячий песок, камушки и колючки могут серьезно травмировать наши ноги на пляже. Однако, обычные шлепки все время спадают в них попадает песок, плюс ко всему они не смогут защитить ваши ступни в воде. Решить все эти проблемы и надежно защитить ножки от травм помогут инновационные наклейки, выполненные из плотного прорезиненного материала. Наклейки годятся для многоразового использования, плотно прилегают к ступням, защищают от ожогов, порезов и препятствуют скольжению.

6. Круглая косметичка со шнурком

Круглая косметичка, затягивающаяся шнурком.

Оригинальная косметичка, которая застегивается посредством затягивания шнурка, а в раскрытом виде превращается в коврик, где все средства, как на ладони. Такой аксессуар вместит в себя много косметических продуктов и позволит всегда легко отыскать нужный.

7. Татуировки на колготках

Колготки с татуировками.

Если вас привлекают татуировки, но пугает боль и понимание того, что рисунок останется с вами навсегда, стоит обратить внимание на тонкие колготки с татуировками. Колготки выполнены из тончайшего капрона, а рисунок выполнен очень качественно и практически не отличается от настоящей татуировки.

8. Надувной матрас

Надувной матрас в виде фламинго.

Потрясающий надувной матрас в виде огромного ярко-розового фламинго с удобными диванами, на которых смогут разместиться 5-6 местный матрас.

9. Детское худи

Детское худи-трансформер.

Стильное детское худи, которое легко трансформируется в очаровательную мягкую игрушку, вне всяких сомнений, станет любимой вещью вашего ребенка.

10. Рулетка

Рулетка-жираф.

Рулетка в виде небольшого желтого жирафа - оригинальная альтернатива привычному прибору для замеров.

11. Подстилка

Подстилка, пропускающая песок.

Подстилка, на которой полно песка - ситуация неприятная и знакомая всем. Однако, прогресс не стоит на месте и уже сейчас существуют экземпляры, на которых песок собирается, но не задерживается. Это происходит благодаря специальному перфорированному материалу, способному пропускать сквозь себя песчинки.

12. Непотопляемые бокалы

Бокалы, которые не тонут.

Эти бокалы не тонут и не переворачиваются, поэтому их можно смело брать с собой в бассейн. Изменить жизнь такое изобретение вряд ли сможет, а вот украсить летний отдых - запросто.

13. Соковыжималка

Соковыжималка для цитрусовых.

Соковыжималка в виде маленькой лейки - это еще одна интерпретация инструмента для добычи сока из цитрусовых, которая станет милым дополнением вашей кухни.

14. Поилка для собак

Насадка на горлышко бутылки.

Специальная насадка, способная превратить любую пластиковую бутылку с водой в поилку для собаки. Такая вещь станет полезным приобретением для тех, кто часто путешествует со своим четвероногим другом.

15. Шлепанцы с секретом

Тайник во вьетнамках.

Удобные спортивные вьетнамки, с небольшим карманом в подошве, в который можно спрятать кредитку, деньги и ключ от номера, находясь на пляже.

16. Устройство для мытья лап

Приспособление для мытья собачьих лап.

Уникальное приспособление в виде узкой тубы с мягкими щетками внутри, способное в два счета отмыть лапы любимца после прогулки.

17. Щетка для линз

Устройство для очистки линз.

Крошечное приспособление, похожее на щипчики с двумя мягкими губками на концах, поможет качественно и быстро очистить линзы очков с обеих сторон.