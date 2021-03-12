Современный клад: какие сокровища прошлого были найдены в ХХІ веке

Когда речь заходит о кладе, мы зачастую представляем какие-то древние монеты, золотые вещи или пиратские сундуки с пиастрами. При этом для нас все эти сокровища ассоциируются с прошлыми эпохами, а в современном мире им нет места. А вот археологи с этим утверждением в корне не согласятся, ведь они и сегодня продолжают находить настоящие клады.
1. Клад «Черного лебедя» (2007 год)
Гибель фрегата Nuestra Senora de las Mercedes. /Фото: oleghalimov.ru
В 2007 году одна из американских компаний, занимающихся поиском затонувших кораблей, смогла поднять на поверхность сокровища, находящиеся на судне, которое было известно среди археологов как «Черный лебедь», ведь тогда его название было неизвестным: он находился на замуленном дне в мутной воде.
Представители компании всячески скрывали сущность и объем находки, а также принадлежность самого судна, и тогда против них были поданы судебные иски. В какой-то момент стало ясно, к чему была такая таинственность: выяснилось, что затонувшим судном был испанский фрегат Nuestra Senora de las Mercedes, затонувший в начале 19 века после столкновения с британскими кораблями у южного побережья Португалии.
Сокровищ было несметное количество. /Фото: auction.violity.com
На небольшом галеоне находилось более 500 000 золотых и серебряных монет, а также ювелирные украшения и другие артефакты - всего клад весил около 17 тонн. В конечном итоге испанское правительство, спустя пять лет судебных тяжб, сумело доказать юридическую состоятельность своих претензий на поднятые сокровища, поэтому последний самолетами отправили в США на исследование.
2. Клад рода Нарышкиных (2009 год)
Клад из потайной комнаты в особняке русских дворян. /Фото: sanktpeterburg.bezformata.com
В 2009 году в Санкт-Петербурге во время реставрации особняка Трубецких-Нарышкиных строители обнаружили клад. Произошло это так: рабочие нашли потайную комнату полтора на полтора метра, которая отсутствовала на официальном плане. Она содержала около 70 мешков с серебряными предметами — посудой, орденами и медалями, канделябрами и часами.
Нарышкины спрятали серебра на несколько миллионов евро. /Фото: zondnews.ru
Несколько предприимчивых строителей попытались вынести найденные вещи в мешках из-под мусора, однако им это не удалось. А стоит весь этот клад немало: при том, что исторической ценности данные предметы не несут, общая их цена на тот момент составляла около 200 миллионов рублей, а на сегодняшний день эта цифра дошла до 500 миллионов. Учитывая, что подлинных наследников Нарышкиных так и не появилось, их сокровища были переданы государству в экспозицию музея «Царское село».
3. Клад в индийском храме Падманамбхасвами (2011 год)
Храм Падманамбхасвами - место, где был найден самый большой клад в истории человечества. /Фото: dekatop.com
В 2011 году в Индии обнаружили самый большой клад среди всех найденных. Находка была совершена на территории индийского храма Падманамбхасвами. Как только были вскрыты подвалы, где впоследствии и обнаружили клад, храм окружила охрана и полицейский кордон в количестве около двухсот человек.
Сокровищ в храме так много, что из никак не могут сосчитать. /Фото: golos.io
Когда начался подсчет сокровищ, выяснилось, что их так много, что считать приходилось едва ли не мешками. На данный момент оценена лишь часть найденного клада, однако и эта сумма не укладывается в голове - около 22 миллионов долларов, полная же стоимость может доходить и до триллиона.
Вот только узнать это пока не представляется возможным: пока идут тяжбы за право собственности над сокровищами между индийским государством и представителями рода, которым принадлежал храм, большая часть клада осталась в его подвалах, а их исследования и, соответственно, оценка, приостановлены на неопределенный срок.
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