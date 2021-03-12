Современный клад: какие сокровища прошлого были найдены в ХХІ веке

1. Клад «Черного лебедя» (2007 год)

Гибель фрегата Nuestra Senora de las Mercedes. /Фото: oleghalimov.ru

violity.com Сокровищ было несметное количество. /Фото: auction.violity.com

2. Клад рода Нарышкиных (2009 год)

Клад из потайной комнаты в особняке русских дворян. /Фото: sanktpeterburg.bezformata.com

Нарышкины спрятали серебра на несколько миллионов евро. /Фото: zondnews.ru

3. Клад в индийском храме Падманамбхасвами (2011 год)

Храм Падманамбхасвами - место, где был найден самый большой клад в истории человечества. /Фото: dekatop.com

Сокровищ в храме так много, что из никак не могут сосчитать. /Фото: golos.io