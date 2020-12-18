6 эффектных малогабаритных домов, которые легко составят конкуренцию огромным особнякам

1. Стильный лесной дом «Vipp Shelter» в Швеции

«Vipp Shelter» – современное убежище для уставшего от суеты человека. | Фото: homeandartmag.com/ homedit.com.

За тонированным стеклом прячется стильный интерьер открытой студии. | Фото: homeandartmag.com/ theaestheticsense.net.

Ничего лишнего, но комфорт не пострадал. | Фото: theaestheticsense.net.

2. D-печатный марсианский эко-ретрит «TERA» в лесах штата Нью-Йорк

D-печатный футуристический эко-дом «TERA» расположен в лесах штата Нью-Йорк на берегу Гудзона. | Фото: 3dprintingmedia.network/ architectmagazine.com.

Уникальную капсулу, созданную для жизни на Марсе можно печатать на 3D-принтере с местных материалов. | Фото: architectmagazine.com/ forumdaily.com.

Фантастический интерьер эко-дома «TERA», созданный на базе космических разработок НАСА. | Фото: globetrender.com/ facebook.com.

3. Миниатюрная избушка «Nolla Cabin» на острове Валлисаари в Финляндии

«Nolla Cabin» - это мини-дом, работающий на возобновляемых источниках энергии. | Фото: robinfalck.com/ archdaily.com.

Более чем скромный интерьер компенсируется прекрасным обзором. | Фото: robinfalck.com/ collater.al.

4. Плавучий домик «WaterNest 100» от итальянского архитектора Giancarlo Zema

Необычной формы плавучий домик «WaterNest 100» создан из экологически чистых материалов. | Фото: интересное.ru.com.

Если «WaterNest 100» преобразовать в жилую резиденцию, то она станет надежным местом для самоизоляции. | Фото: интересное.ru.com.

5. Футуристическая землянка «Malator» для бывшего члена Парламента Великобритании

Футуристическая землянка «Malator» была создана архбюро Future systems в Уэльсе (Великобритания). | Фото: berlogos.ru .

Подземный дом «Malator» станет прекрасным убежищем для современной семьи. | Фото: berlogos.ru/ a-voyage.com.ru.

6. Миниатюрное убежище «Soul Box» от германских архитекторов

Миниатюрный сборной домик «Soul Box» можно в считанные часы установить в любом месте. | Фото: inhabitat.com/ treehugger.com.

Мини-дом «Soul Box» – идеальное место для работы и отдыха в полном уединении. | Фото: inhabitat.com/ sustainablesimplicity.com.