6 эффектных малогабаритных домов, которые легко составят конкуренцию огромным особнякам

Большие дома и помпезные особняки в современных реалиях постепенно теряют привлекательность, ведь подобные габариты нужно не только соответствующе обустроить, но еще и обслуживать. Куда более практичны и доступны малогабаритные, порой и мини-дома, которые не требуют огромных вложений, территорий и целого штата обслуживающего персонала. А если они будут еще уютны, комфортны, оснащены «умными» системами и иметь футуристический вид, то в ближайшие десятилетия станут фаворитами в сфере недвижимости.
1. Стильный лесной дом «Vipp Shelter» в Швеции
«Vipp Shelter» – современное убежище для уставшего от суеты человека. | Фото: homeandartmag.com/ homedit.com.
Своеобразная зарядная станция для современного человека появилась в шведском лесу, в самом тихом его уголке. Черная стальная конструкция площадью 55 кв. м если и не считается совсем крошечной, то и особняком ее тоже не назовешь. Несмотря на скромные габариты, в этом убежище есть все необходимое для комфортного проживания и полного единения с природой целой семьи.
За тонированным стеклом прячется стильный интерьер открытой студии. | Фото: homeandartmag.com/ theaestheticsense.net.
Каждый кусочек темно-тонированного интерьера распланирован так, чтобы держать в фокусе то, что важно – завораживающую изменчивость природы. Открытая планировка, масштабное остекление, ничего лишнего и громоздкого – все это создает особую атмосферу, которая позволяет расслабиться в комфортных условиях.
Ничего лишнего, но комфорт не пострадал. | Фото: theaestheticsense.net.
Примечательно: Этот универсальный дом можно устанавливать без фундамента практически на любой поверхности, ведь вся конструкция держится исключительно на 12 сваях. Также дом полностью самодостаточный, поэтому подключений к центральным коммуникациям не требуется.
2. D-печатный марсианский эко-ретрит «TERA» в лесах штата Нью-Йорк
D-печатный футуристический эко-дом «TERA» расположен в лесах штата Нью-Йорк на берегу Гудзона. | Фото: 3dprintingmedia.network/ architectmagazine.com.
Компания AI Spacefactory в рамках программы проводимой NASA разработала 3D-печатную концепцию среды обитания на других планетах. Такого вида жилые дома в перспективе можно будет построить на Луне или Марсе и обеспечить землян кровом и убежищем. После испытаний и исследований специалистов экспериментальный экземпляр был переработан и создан заново. Теперь его аналог готов принимать всех желающих попробовать, как можно было бы на жить в других условиях.
Уникальную капсулу, созданную для жизни на Марсе можно печатать на 3D-принтере с местных материалов. | Фото: architectmagazine.com/ forumdaily.com.
Интересный факт от Novate.ru: Эко-дом «TERA» был напечатан на 3D-принтере используя изобретенный «биополимерной базальтовый композит» - материал, созданный ...кукурузы и сахарного тростника, который, по словам НАСА, на 50% прочнее и долговечнее бетона.
Фантастический интерьер эко-дома «TERA», созданный на базе космических разработок НАСА. | Фото: globetrender.com/ facebook.com.
Компания AI SpaceFactory создала футуристический эко-дом «TERA» с помощью 3D-мобильной роботизированной платформы с полной адаптацией под местность, на которой необычная капсула нашла свое пристанище. Данная модель модернизирована в стиле treehouse (сделанным из березы и тополя), чтобы по максимуму использовать местный стройматериал, а в дальнейшем после окончания срока службы всю конструкцию можно было бы легко компостировать без вреда для окружающей среды.
Этот уникальный инопланетный домик может принимать гостей, к услугам которых полностью оборудованная кухня, полноценная ванная комната и мансарда со спальней, куда можно подняться по изящной винтовой лестнице. Необычный футуристический дом «TERA» может существовать автономно, поскольку он полностью укомплектован солнечными панелями и установкой системы сбора, очистки и рециркуляции использованной воды.
3. Миниатюрная избушка «Nolla Cabin» на острове Валлисаари в Финляндии
«Nolla Cabin» - это мини-дом, работающий на возобновляемых источниках энергии. | Фото: robinfalck.com/ archdaily.com.
В рамках кампании «Путешествие в ноль» в 2018 г. финская компания «Neste» спроектировала мини-дом «Nolla Cabin», который оставляет минимальный углеродный след и полностью функционирует на возобновляемой энергии. Сама же избушка представляет собой компактное и мобильное жилище площадью 10 кв. м, которое можно собирать, разбирать и перевозить.
Более чем скромный интерьер компенсируется прекрасным обзором. | Фото: robinfalck.com/ collater.al.
Использование легких материалов облегчает транспортировку, а наличие регулируемых опор позволяет адаптировать конструкцию к любому рельефу местности. Подобная конструкция прекрасно заменит обычную туристическую палатку, обеспечив безопасный и уютный ночлег с автономным электричеством, но вот принять душ и воспользоваться уборной не получится – в «Nolla Cabin» их попросту нет.
4. Плавучий домик «WaterNest 100» от итальянского архитектора Giancarlo Zema
Необычной формы плавучий домик «WaterNest 100» создан из экологически чистых материалов. | Фото: интересное.ru.com.
Оригинальной формы дом на воде, созданный лишь из экологически чистых переработанных материалов (клееного бруса и вторичной переработки алюминий), привлекает своими футуристическими формами и тем, что полностью соответствует нормам «возобновляемой» архитектуры. Поскольку дом может передвигаться по воде и располагаться среди любого водоема, он обустроен фотоэлектрическими панелями, сложной системой естественной микро-вентиляции и кондиционирования воздуха, системами сбора и переработки воды.
Если «WaterNest 100» преобразовать в жилую резиденцию, то она станет надежным местом для самоизоляции. | Фото: интересное.ru.com.
Учитывая не совсем уж и маленькую площадь, плавучая вилла полностью благоустроена, а открытая планировка позволяет оформлять пространство в зависимости от его предназначения. Это могут быть жилые апартаменты, выставочное пространство арт-галереи, бар или офис.
5. Футуристическая землянка «Malator» для бывшего члена Парламента Великобритании
Футуристическая землянка «Malator» была создана архбюро Future systems в Уэльсе (Великобритания). | Фото: berlogos.ru.
Для того, чтобы иметь стандартную недвижимость в заповедной зоне природного парка Уэльса, быть членом Парламента недостаточно, ведь на этой территории запрещено строить дома. Но это не остановило одного из бывших его членов, который решил уединенную резиденцию спрятать под землей, чтобы не нарушать закон. Мечты Боба Маршалла-Эндрюса взялись воплотить архитекторы бюро Future systems, которые большую часть объекта поместили под толстую прослойку грунта.
Подземный дом «Malator» станет прекрасным убежищем для современной семьи. | Фото: berlogos.ru/ a-voyage.com.ru.
Теперь ультрасовременная землянка «Malator» снаружи повторяет очертания покрытого травой холма, прекрасно вписываясь в природный ландшафт. За исключением средней части сооружения, которая имеет прозрачные стены, благодаря чему в подземную резиденцию проникает солнечный свет и открывается фантастический вид на долину и морской залив. Несмотря на то, что «Malator», по сути, землянка, но это никак не сказалось на его благоустройстве. В нем есть все необходимое для уединенного проживания целой семьи, комфорт которой обеспечивает целая сеть различных систем, которые позволяют поддерживать микроклимат на должном уровне.
6. Миниатюрное убежище «Soul Box» от германских архитекторов
Миниатюрный сборной домик «Soul Box» можно в считанные часы установить в любом месте. | Фото: inhabitat.com/ treehugger.com.
Высший пилотаж по максимальному использованию каждого миллиметра полезной площади продемонстрировали германские архитекторы из студии «Allergutendinge». Они спроектировали крошечный сборно-разборный домик, который можно устанавливать в любом месте: хоть на природе, хоть у себя на дачном участке или заднем дворе. Экологически чистые материалы, возможность самостоятельного монтажа, функциональность и оригинальность конструкции, все это, позволяет обеспечить местом уединения любого человека.
Мини-дом «Soul Box» – идеальное место для работы и отдыха в полном уединении. | Фото: inhabitat.com/ sustainablesimplicity.com.
Вертикальное расположение пространства позволило на крошечном участке создать трехуровневый микро-дом с полной комплектацией жилых зон. На первом «этаже» расположена небольшая кухня с раскладными рабочими поверхностями и обеденным столом. Второй уровень занимает спальня с полноценной кроватью. Для того, чтобы попасть в кабинет, расположенный на открытой террасе, в стене мини-домика сделаны прямоугольные вырезы с продуманной системой хранения вещей, выступающие в роли лестницы.
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