Знать врага в лицо. 4 главные причины, разрушающие даже самые крепкие отношения
Идеальные отношения можно встретить разве что в кино. Или в дамских романах. Но совершенно точно не в реальной жизни. Причин тому масса. Но, как говорит профессор психологии из университета в Вашингтоне Джон Готтман, основных всего четыре. Именно они, по словам специалиста, разрушают большинство браков. О том, что собой представляют главные враги отношений и как с ними бороться, читайте в новом обзоре VS-T.ru.
1. Излишняя критика
Разумеется, разнося в пух и прах те или иные привычки или черты характера человека, мы хотим сделать как лучше – исправить партнера, наставить на путь истинный. Но в итоге, подчеркивает доктор Готтман, получаем обратный результат – уязвляем человека, заставляем его замыкаться в себе, чувствовать себя менее уверенным.
Психолог советует отличать банальные жалобы и выражение недовольства от настоящей критики.
«Жалобы – это нормально. Но жесткая критика – это нападки на индивидуальность человека, на его личность, а не на то, что он делает в определенный момент», - объясняет доктор.
Особенно эта черта, по словам специалиста, свойственна представительницам прекрасного пола. Мужчины, объясняет психолог, не любят критиковать своих избранниц, а если и делают это, то крайне редко.
Что делать. Обсуждая острые вопросы, не скатываться на критику личности человека (не сделал это из-за того, что не успел, а не потому что плохой человек).
2. Оборонительное поведение
Оборонительное поведение может быть, в частности, реакцией на критику со стороны партнера. Но в некоторых случаях просто выступать в качестве привычной модели поведения во время конфликтных ситуаций. Самое распространенное проявление оборонительного поведения – остановка разговора резкой фразой, взваливающей всю ответственность за происходящее на партнера: «Ой, все! Дело не во мне, а в тебе. Из-за тебя все началось и точка».
По словам доктора Готтмана, оборонительное поведение может принимать две формы: агрессивной атаки и дистанцирования.
Что делать. Всегда настаивать на разговоре с партнером, не скатываясь при этом к пункту №1. Не оставлять проблему после слов «ой, все». При этом важно закончить разговор до тех пор, пока он не перерос в ругань.
3. Отмалчивание
Молчание, конечно, золото, только не тогда, когда речь идет об отношениях мужчины и женщины. Резко прекращая разговор, возводя между собой и партнером стену молчания, человек, по мнению доктора Готтмана, разрывает эмоциональную связь со своей второй половиной.
Что делать. Не отказываться от обсуждения. По словам психолога, большинство отношений разрушаются не из-за разницы в мнениях, а лишь потому что партнеры не желают обсуждать различия во взглядах на разные вещи.
4. Презрение
Хотите испортить и разрушить союз как можно быстрее? Возьмите на вооружение этот способ. По мнению доктора Готтмана, ничто не заставляет партнеров задумываться о разрыве так, как презрительное отношение.
Выражаться презрение может по-разному: от постоянных недовольных вздохов и закатывания глаз по поводу и без до публичного бичевания партнера.
Что делать: Никогда не унижать человека, не пытаться его приструнить или опозорить, особенно прилюдно. По мнению психолога, наиболее удачными оказываются те браки, в которых партнеры сразу же обозначают свою позицию относительно неуважительного отношения к себе, то есть не позволяют супругу скатываться до унижения. Обращение к презрению может привести к самому страшному, что только может случиться в отношениях – к отвращению.
4 универсальных совета парам от психолога
1. Следить за словами. Даже если очень хочется уязвить партнера обидным словцом, лучше остановиться на секунду и примерить эти слова на себя.
2. Постоянно изучать партнера. Даже если в браке вы состоите уже 10 лет, это не повод относиться к супругу как к зачитанной книге.
3. Восхищаться второй половиной. Даже если ничего экстраординарного супруг и не сделал. Выражение восхищения способно подвигнуть человека на многое.
4. Брать таймаут. Если спор скатывается к скандалу, самым лучшим шагом будет замолчать и взять 20-минутный перерыв. Это время желательно провести в разных комнатах: отвлечься на работу, просмотр сериала или чтение.
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