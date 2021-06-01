Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Фишкин
    Обоссаться!Писсуар де Пари: ...
  • Wlad Wlad
    Как мининум две из них Маргарет Тетчер и Ангела Меркель являются ПОЛНЫМИ МРАЗЯМИ. *** Тетчер устроила войну на Фолкле...5 знаменитых женщ...
  • Отари Хидирбегишвили
    Ленин, рожденный Марией Срулевной Бланк – еврейкой по национальности, с детских лет патологически ненавидел всё русс...Что из образа Лен...

Возвышающийся дом на просторах Аляски

Как гласит легенда, первоначальным владельцем этого громоздкого здания, расположенного в Уиллоу, Аляска, был Кристофер Добсон. Он построил свой дом вскоре после того, как по местности прошелся лесной пожар. Для того, чтобы всегда из окон своего дома иметь прекрасный вид на гору Мак-Кинли и Национальный парк Денали, хозяин надстроил над домом еще один этаж. Однако, с течением времени, когда окружающий лес стал восстанавливаться после пожара и подрастать, окружающие деревья закрыли прекрасный вид. Тогда владелец решил добавить несколько этажей, в итоге потратив десятилетия, добавляя каждый раз новый и новый этаж, пока он не воздостиг 12-ти этажную башню, которую можно увидеть сегодня. Не удивительно, что местные жители называют здание “Дом доктора Сьюза”, так как дизайн башни точно имитирует конструкции, которые можно увидеть в иллюстрированной книжке Теодора Гейзела.

terraoko-201504147 (1)


Башня в течение некоторого времени была заброшена. Однако в последнее время у башни «Доктора Сьюза», по видимому, появился новый собственник, который в настоящее время работает над ремонтом здания.  Фотограф Джовелл Ренни и недавно сделал несколько интересных фотографий этого удивительного архитектурного сооружения, созданного одним человеком на заснеженных просторах Аляски.



terraoko-201504147 (2)

Возвышающийся дом на просторах Аляски.

terraoko-201504147 (6)

Возвышающийся дом на просторах Аляски.

terraoko-201504147 (5)

Возвышающийся дом на просторах Аляски.

terraoko-201504147 (4)

Возвышающийся дом на просторах Аляски.

terraoko-201504147 (3)

Возвышающийся дом на просторах Аляски.

terraoko-201504147 (7)

Возвышающийся дом на просторах Аляски.

©


Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)


Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх