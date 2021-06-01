Как гласит легенда, первоначальным владельцем этого громоздкого здания, расположенного в Уиллоу, Аляска, был Кристофер Добсон. Он построил свой дом вскоре после того, как по местности прошелся лесной пожар. Для того, чтобы всегда из окон своего дома иметь прекрасный вид на гору Мак-Кинли и Национальный парк Денали, хозяин надстроил над домом еще один этаж. Однако, с течением времени, когда окружающий лес стал восстанавливаться после пожара и подрастать, окружающие деревья закрыли прекрасный вид. Тогда владелец решил добавить несколько этажей, в итоге потратив десятилетия, добавляя каждый раз новый и новый этаж, пока он не воздостиг 12-ти этажную башню, которую можно увидеть сегодня. Не удивительно, что местные жители называют здание “Дом доктора Сьюза”, так как дизайн башни точно имитирует конструкции, которые можно увидеть в иллюстрированной книжке Теодора Гейзела.









Башня в течение некоторого времени была заброшена. Однако в последнее время у башни «Доктора Сьюза», по видимому, появился новый собственник, который в настоящее время работает над ремонтом здания. Фотограф Джовелл Ренни и недавно сделал несколько интересных фотографий этого удивительного архитектурного сооружения, созданного одним человеком на заснеженных просторах Аляски.

Возвышающийся дом на просторах Аляски.Возвышающийся дом на просторах Аляски Возвышающийся дом на просторах Аляски.Возвышающийся дом на просторах Аляски.Возвышающийся дом на просторах Аляски.Возвышающийся дом на просторах Аляски.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)