Госпожа Чжэн: как проститутка стала королевой китайских пиратов

Кадр из фильма про Чжэн Ши

В начале XIX века Чин Си работала проституткой в морском борделе «Цветочная лодка» — это был корабль, наполненный женщинами. Путешествуя по Южно-Китайскому морю, бордель предлагал не только услуги проституток, но и театральные представления. То есть усладить можно было и тело, и душу.

Госпожа Чжэн стала прототипом одного из пиратских главарей в фильме «Пираты Карибского моря»

В 26 лет Чин Си отыскала мужчину своей жизни — возможно, среди клиентов. Его звали Чжэнь И, и он был пиратом. Одним из опаснейших морских разбойников, который держал под контролем большую часть вод Южного Китая. Но перед браком умная Чин Си поставила условие: она будет ему верной женой, но он позволит ей разделить с ним власть над флотом.

Несусветная дикость для того времени, чтобы женщина наравне с мужчиной управляла многотысячной армией, но в пиратском мире не действовали законы суши. Нравы были иными. К примеру, поскольку супруги так и не нажили детей, пираты похитили у рыбаков пятнадцатилетнего мальчика по имени Чжан Баоцзай.

Чжэнь И вступил с ним в интимные отношения, а вскоре его место заняла и королева пиратов. Семейное счастье было недолгим — спустя два года Чжэнь И скончался. Госпоже Чжэнь ничего не оставалось, кроме как взять управление пиратами в свои руки. Так под ее контроль попали 70 000 морских головорезов на 400 кораблях. Огромный флот!

Своим принцем-консортом госпожа Чжэнь избрала юного любовника Чжана Баоцзая — собственного приемного сына. Впрочем, вполне вероятно, что на самом деле ни она, ни ее муж никогда не воспринимали юношу как сына, он всегда был их любовником, а усыновили они его лишь затем, чтобы после смерти Чжэнь И у него была легальная защита.

На кораблях госпожи Чжэнь царила железная дисцлиплина — это был единственный способ управления огромным количеством мужчин. Вместе с новым мужем Чжэнь ввела жесткие правила, нарушение которых каралось. Если кто-то не выполнял команду старшего по званию, ему отрубали голову.

Смертной казнью каралось изнасилование пленных женщин и воровство из казны. Некоторых пленниц пираты отпускали, оставляя себе в качестве жен и наложниц только самых красивых. Госпожа Чжэнь ловко объединяла флоты, создавая огромную пиратскую коалицию.

Пиратские группировки XVIII — XIX веков были не просто разрозненными союзами, за которыми охотились власти, это были полноценные политические единицы: со своими зонами влияния и мощностями. Они имели собственную культуру и свой свод законов.

Чжан Баоцзай вскоре стал новым лидером, он вызывал у пиратов и страх, и уважение — в необходимых пропорциях.

Не всем было по душе наличие такой мощной фигуры в море, и в 1808 году китайское правительство попыталось уничтожить флот Чин Си. Но пираты разгромили нападавших, так что тем пришлось возвращаться назад на рыбацких суденышках.

В течение многих лет Красный флот пытались уничтожить многие, начиная от противников-пиратов и заканчивая властями Португалии и Британии. Хотя пиратский флот ослаб, истребить его так и не удалось. Император государства Цин предложил госпоже Чжэнь пойти на мировую: она и ее пираты оставляют разбойничью жизнь и становятся приличными членами общества.

В 1810 году госпожа Чжэнь согласилась перейти на сторону властей, а ее муж получил административную должность в китайском правительстве. Спустя пару лет у супругов родился сын, а еще через 10 лет пиратка опять стала вдовой, пережив и второго мужа. После этого она поселилась в Гоунчжоу и вопреки обещанию, данному правительству, открыла притон для азартных игр и продажи опиума. Умерла госпожа Чжэнь в возрасте 69 лет, дожив по пиратским меркам до глубокой старости.