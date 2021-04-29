8 правил здорового питания, которые на самом деле делают его нездоровым

Правильное питание давно обросло мифами и слухами, и гречка с отварной курицей стали героями популярных анекдотов. Как понять, что действительно полезно для здоровья, а что – лишь продуманный маркетинговый год или просто устарелая информация?

Мы развенчиваем несколько популярных стереотипов и рассказывает, почему они не помогут сбросить лишние килограммы и влезть в старые брюки.

Правило 1: Обезжиренные продукты помогают похудеть

Обезжиренные молочные продукты нарушают метаболизм

Продукты с пометкой «0% жирности» пользуются огромной популярностью у людей, которые сидят на диете, чтобы сбросить лишнее или придерживаются правильного питания из-за ограничений по состоянию здоровья. Однако все это – лишь маркетинговые уловки. Жир необходим организму для нормального обмена веществ, а если полностью перейти на обезжиренные продукты, можно нарушить естественный метаболизм. В этом случае человек будет обязана восполнять потерю жира лишними порциями углеводов и простых сахаров, которые быстро усваиваются.

Есть еще один нюанс: производители подобных продуктов компенсируют отсутствие жиров большим количеством сахара. Как результат – отсутствие чувства насыщения. Люди, которые «сидят» на обезжиренном йогурте или, например, молоке постоянно хотят есть, вне зависимости от того, какую порцию они съели на обед или ужин.

Правило 2: Нельзя есть после 18:00

Во время ужина нужно следить за временем.

Изначально эта фраза была вырвана из контекста – итальянская звезда рассказывала о своем графике и упомянула, что не ест после 18:00. Однако дело в том, что она ложилась спать в 20:00. Современный ритм жизни не позволяет нам отправляться в кровать в такое время, поэтому данный совет теряет свою актуальность.

Врачи считают, что ложиться спать на голодный желудок – вредно, прежде всего для печени. Когда истощается запас гликогена, жир начинает откладываться именно там. Регулярная вечерняя голодовка приведет лишь к тому, что организм при каждом утреннем приеме пищи будет стараться запастись едой и откладывать ее «на черный день» в виде жиров. Есть надо за два-три часа до сна, но здесь важно понимать, что именно нужно употреблять и в каких количествах.

Диетологи рекомендуют пациентам отдавать предпочтение кисломолочным продуктам, которые вырабатывают гормон мелатонин. Он отвечает за расслабление нервной системы, а также глубокий сон. Еще один вариант – съесть банан или виноград. В первом содержится кальций и магний, во втором – флавоноиды, которые способны восстановить хрящевые структуры в организме.

Правило 3: Овсянка – самый полезный завтрак

Излишняя любовь к овсянке может привести к вымыванию кальция.

Говоря о полезных, диетических продуктах, в первую очередь упоминают овсянку, которую нужно есть на завтрак. Эта крупа действительно богата сложными углеводами, которые отлично насыщают, дарят заряд бодрости и энергии. Однако есть овсянку каждый день в больших количествах нельзя. В состав входит фитиновая кислота, которая может привести к вымыванию кальция из костной ткани, если накапливается в организме.

Неплохая альтернатива – яйца, которые представляют собой легкоусвояемый белок. Обратите внимание, что протеины лучше всего употреблять с овощами, которые богаты клетчаткой, а не углеводами.

Правило 4: Нужно использовать сахарозаменители

Стевия не намного полезнее сахара.

Если ваша цель – сократить потребление сахара, внимательно изучайте состав продуктов, которые собираетесь покупать. Да, возможно в списке вы не увидите злополучного слова «сахар» и глаз будет радовать «sugar free», однако это не повод радоваться. Производители уже давно придумали десятки имен, под которыми маскируется сахар. Диетологи не советуют употреблять продукты, среди составляющих которых значатся сиропы (кленовый, кукурузный или тростниковый), патока, сахароза, фруктовые концентраты.

Также избегайте фруктозы – она по сути является тем же сахаром, который дает быструю энергию. Поэтому выбирая между яблоком и стаканом свежевыжатого сока, остановитесь на первом варианте. В обычном яблоке витаминов и клетчатки намного больше, чем в соке, а значит, и насыщает оно гораздо лучше.

Фруктоза не только обманывает вкусовые рецепторы, но также повышает уровень гормона голода под названием «грелин». То есть, риск съесть порцию, которая будет сильно превышать размер обычной, увеличивается в несколько раз. Кроме того, фруктоза имеет неприятное свойство сразу превращаться в жир после расщепления клетками печени.

Правило 5: Белок не бывает лишним

Нельзя есть один белок на завтрак, обед и ужин

Многие люди, которые придерживаются правильного питания, искренне считают, что углеводы – это зло, их потребление нужно ограничивать, а белки, наоборот, очень полезны, поэтому их можно есть в неограниченном количестве.

Однако есть один нюанс – чрезмерное содержание белка в организме может помочь как сбросить лишний вес, так и набрать его. Старайтесь не увлекаться и сохранять баланс. Продукты, содержащие белок, должны присутствовать в каждом приеме пищи, но в ограниченных количествах.

Правило 6: Жир – это зло

Жиры бывают вредными и полезными

Наверное, такое отношение к жирам сложилось из-за их названия. На самом деле, без них невозможен обмен веществ, а также усвоение некоторых витаминов, в частности А и Е. Если употреблять недостаточное количество жиров, перестанут вырабатываться половые гормоны, быстро постареет кожа и пострадает печень. Поэтому самым простым и правильным вариантом будет ограничивать употребление жиров, особенно вредных, которые содержатся, например, в колбасе и майонезе, и перейти на растительные жиры. Они входят в состав орехов, авокадо, растительного масла и если грамотно включать эти продукты в свой рацион, то можно даже похудеть, ведь они ускоряют метаболизм.

Правило 7: Фрукты и ягоды вредные из-за сахара

Во фруктах и ягодах намного меньше сахара, чем, например, в кленовом сиропе.

Мечта об идеальной фигуре заставляет верить во все мифы, даже абсурдные. Например, многие исключают из своего меню фрукты и ягоды, так как в них содержится большое количество сахара. Однако согласно результатам исследования, которые провели ученые из Гарвардского университета, эти продукты способствуют, скорее, снижению веса, чем его увеличению. В разумных количествах фрукты и овощи очень полезны для здоровья: они помогают поддерживать водный баланс, насыщены витаминами и питательными элементами. К тому же в их состав входит совсем небольшое количество сахара. Например, в 100 граммах клубники содержится всего 7 граммов сахара. А вот в одной ложке кленового сиропа уже 13 граммов.

Правило 8: Нужно отказаться от углеводов

От простых углеводов можно поправиться, а сложные, наоборот, помогают организму правильно функционировать

Здесь та же история, что и с белками и жирами. Дело в том, что углеводы делятся на два типа: простые и сложные. Первые – это фруктоза, сахароза, глюкоза и лактоза. Организм их легко расщепляет, они быстро усваиваются и уровень сахара в крови стремительно поднимается. Его излишки нейтрализуются инсулином. Если в больших количествах употреблять быстрые углеводы, появится зависимость, лишний вес, нарушится обмен веществ. Они содержатся в сахаре, варенье, газировке, шоколаде, хлебобулочных изделиях.

Что касается сложных углеводов, то они представлены крахмалом, целлюлозой, пектином и гликогеном. Их организм усваивает постепенно, а потому не происходит резких скачков сахара. Энергия из продуктов высвобождается медленно и дает более длительное чувство насыщения. Сложные углеводы содержатся в крупах, бобовых, ягодах, зелени, овощах.