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Брижит Бардо в самом начале ее карьеры

Брижит Бардо было всего 18, когда фотограф Уолтер Карон сделал эту фотосессию в 1952 году. К этому моменту она уже преуспела в занятиях танцами и получила престижное место в Национальной академии танца, где стала изучать классический французский балет. И именно в том году привлекательная француженка начала свою кинокарьеру.

Мы с удовольствием делимся редкими кадрами известной актрисы, покорившей миллионы сердец.

Брижит Бардо в самом начале ее карьеры

Брижит Бардо в самом начале ее карьеры

Брижит Бардо в самом начале ее карьеры

Брижит Бардо в самом начале ее карьеры

Брижит Бардо в самом начале ее карьеры

Брижит Бардо в самом начале ее карьеры

Брижит Бардо в самом начале ее карьеры

Брижит Бардо в самом начале ее карьеры

Брижит Бардо в самом начале ее карьеры

Брижит Бардо в самом начале ее карьеры

Брижит Бардо в самом начале ее карьеры

Брижит Бардо в самом начале ее карьеры

Брижит Бардо в самом начале ее карьеры

Брижит Бардо в самом начале ее карьеры

Брижит Бардо в самом начале ее карьеры

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