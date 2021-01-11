Как правильно почистить мягкую мебель в домашних условиях

Химчистка мебели — когда ее можно делать самому? А когда не поможет даже профи, и проще купить новый диван.



Как обычно бывает? Что-то пролили. Пошли гуглить. На форумах на одну проблему миллион мнений. На одно пятно — 10 разных способов от него избавиться. А верный зачастую один. Или его вообще там нет. Но что там есть точно, так это средство, которое ваше пятно закрепит. Другой вариант: средство действительно отмывает пятна, но не с обивки вашего типа (на форуме речь про белую синтетику, а у вас шерсть, к тому же оранжевая).

Разбираемся, как на самом деле правильно почистить мягкую мебель в домашних условиях. Да так, чтобы не навредить.



Как убрать пятно

Пятно: воск свечи

Пятно: молоко, мороженое

Пятно: шоколад

Пятно: вино

Пятно: газированные окрашенные напитки

Пятно: пиво

Пятно: соки

Пятно: чай, кофе

Пятно: кровь

Пятно: моча, рвота

Промокните лишнюю жидкость бумажной салфеткой.

Как вывести неприятный запах с обивки

Первые экстренные шаги при выведении пятен

Как не испортить мебель во время чистки

Что должно быть в доме (особенно в том, где живут дети и животные)

Как проходит профессиональная химчистка на дому

Когда ничего не поможет

Чтобы вывести пятно, надо разобраться какое оно. Органические пятна могут содержать танинные, белковые, жировые, воскосодержащие вещества. Неорганические — масляные, красители, химические. Да, это скучная теория, но она жизненно необходима, если вы хотите справляться хотя бы с самыми простыми пятнами. Чтобы получить результат, надо точно знать, что и как чистить. Экспериментировать нельзя ни в коем случае. Ниже — инструкция, которая подскажет, как удалить самые распространенные пятна.Внешний вид: твердое, вязкое, липкое.Как удалить: заморозить кубиками льда и соскоблить тупым предметом основную часть. Остаток можно удалить, прогладив пятно утюгом через салфетку.Внешний вид: жесткое, засохшее.Как удалить: ни в коем случае нельзя нагревать пятно — белок при повышении температуры сворачивается. Промыть пятно холодной водой, собрать лишнюю влагу и обработать солевым раствором.Внешний вид: коричневое, маслянистое.Как удалить: солевым раствором.Внешний вид: от светлого до темно-красного, иногда сине-красное. Как удалить: красное вино можно удалить с помощью белого вина. А свежее пятно удалите промакиванием. Высохшее пятно удаляют солевым раствором.Внешний вид: жесткое, липкое, любого цвета. Как удалить: раствор уксуса или лимонной кислоты, нашатырный спирт.Внешний вид: светло-коричневое.Как удалить: солевой раствор или раствор, состоящий из 3 частей воды, 1 части винного уксуса и капли моющего средства.Внешний вид: любого цвета.Как удалить: мыльный раствор с нашатырным спиртом или винным уксусом, раствором лимонной кислоты.Внешний вид: коричневое, слегка жесткое.Как удалить: мыльный раствор с нашатырным спиртом или винным уксусом.Внешний вид: от темно-красного до коричневого.Как удалить: перекись водорода.Внешний вид: жесткое, от светлого до темного, с неприятным запахом.Как удалить: раствор уксуса и воды 1:1.Протестируйте средство: нанесите его на незаметный участок. Через 10 минут смойте. Если цвета остались прежними, а сама ткань такой же мягкой, приступайте к удалению пятна.Удалите с мебели пятно. Наносите средство промакивающими движениями от краев к центру. Не развозите средство вместе с пятном по всему дивану размашистыми движениями.Промойте. Наносите чистую воду пульверизатором строго на пятно. Собирайте ее моющим пылесосом или бумажными салфетками.Ополосните мебель очень слабым раствором уксуса (буквально пара капель на литр воды). Это домашний аналог ополаскивателей, которые используют клининговые компании. Конечно, такой раствор не обладает теми же защитными свойствами для ткани, но с удалением остатков щелочи справляется отлично.После ополаскивания еще раз промойте чистой водой.Для цветной мебели нужно уменьшать концентрацию действующих веществ, обязательно тестировать средство на незаметном участке и особо тщательно промывать место пятна водой после использования любого средства.Мы вас расстроим: если нужно вывести запах, придется либо вызывать профессионалов, либо покупать профессиональные средства. 100%-результативных народных средств для удаления запаха с мягкой мебели нет. Моча, пот — это органика с бактериями: гниение и запах неизбежны.Даже уксус («самый эффективный») на мягкой мебели только приглушит запах. Скажем, ваш нос не почувствует, но если речь о коте, который пометил диван — бесполезно и начинать, для носа животных запах сохранится.Бытовая химия из зоомагазина может удалить запах, но не видимое пятно. Для эффективного результата нужна глубокая промывка, поэтому сначала профессиональной химией удаляют органику, а затем эти «нейтрализаторы органики» нужно с помощью мощного моющего пылесоса или экстрактора удалить с дивана.Чтобы убрать запах с мебели, нужно быстро реагировать на появление пятна. Чем раньше начали удалять, тем больше шансов.Экстренно промокните все, что впитывается, бумажным полотенцем. Чем глубже уйдет влага и чем больше площадь «поражения», тем сильнее будет запах и тем сложнее справиться с ним. Следующим шагом выводим пятно подручными средствами (старайтесь не переувлажнять). Возможно, запах уйдет вместе с пятном. Если нет, попробуйте уксус, профессиональный нейтрализатор запаха или вызывайте специалистов. Сода и лимонная кислота выступают питательной средой для бактерий. Так что с их помощью вы не запах вывели, а «покормили» пятно. И после этого уже не помогут ни выездные химчистки, ни профессиональная техника или химия.Любое (даже самое лучшее) средство может испортить обивку. Как этого избежать:действуйте строго по инструкции. Обычно первым пунктом там «провести тест на малозаметном участке»;не используйте концентраты, особенно для яркой обивки;разводите средство как минимум в пропорции 3:4;ни в коем случае не трите ткань, если используйте рецепт с содой. Если повредить структуру обивки, через несколько процедур на материале появятся проплешины;используйте крахмал, если нужно собрать влагу. Он впитывает воду быстрее соды и соли.Если неправильно подобрать пятновыводитель, можно добиться обратного эффекта — закрепления пятна. И в этом случае ничто уже не поможет.Тщательно вымывайте любое средство. Липкий слой притягивает новые загрязнения. При этом «липкость» может быть неосязаема (т.е. вы не «прилипаете» к дивану, когда садитесь, а вот грязь налипает). Более неприятный исход — средство продолжает действовать. Например, вы нанесли раствор лимонного сока и пятно удалили. Но не смыли, а дали высохнуть. Пока диван сохнет, отбеливатель продолжает действовать, только обесцвечивает он уже саму обивку дивана. Тщательно промывайте обивку с помощью моющего пылесоса. Проведите несколько «раундов»: распылите воду — соберите пылесосом, и так несколько раз. Только теперь поверхность готова к эксплуатации. Если нет пылесоса, распыляйте чистую воду пульверизатором, а собирайте салфетками.Мы советуем собрать «аптечку быстрого реагирования» для выведения пятен. Особенно она будет полезна молодым семьям, владельцам домашних животных, а также тем, кто любит поесть (или порисовать) на диване в гостиной или прямо в кровати.уксус;винный уксус, он менее концентрирован и в большинстве случаев использовать лучше его;лимонная кислота;соль;сода пищевая;крахмал;перекись водорода;нашатырный спирт;медицинский спирт или спиртовые салфетки.Вы вызываете мастера по телефону или интернету. Будьте готовы, в процессе оформления заказа оператор задаст много вопросов: какая у вас мебель (или ковер) и обивка, есть ли пятна и какие они. Выездной мастер использует эту информацию, чтобы подобрать правильный инвентарь и понять, чем можно почистить вашу мягкую мебель.Мебель и ковры чистят на месте, поэтому все вокруг (в том числе и пространство под ковром) застилают пленкой. Мастер наносит средство с помощью экстракторной машины. Если загрязнения стойкие, некоторое время выжидает, чтобы средство подействовало. По желанию клиента эту процедуру могут выполнять и с помощью парогенератора. Дальше происходит «волшебное» удаление пятен. На них наносят пятновыводитель либо воздействуют температурами.Ниже несколько примеров сложновыводимых пятен на коврах и мягкой мебели — справиться с такими в домашних условиях подручными средствами практически нереально. А химчистка «работает».Профессионалы не используют народные средства типа уксуса. Специальные пятновыводители намного бережней воздействуют на обивку и лучше выводят пятна.Обязательный пункт, которым иногда пренебрегают компании — промывание мебели от химии. Обивку и ковры промывают водой с ополаскивателем (кислотным средством, которое нейтрализует действие моющей химии).По завершении процесса чистки мебель могут просушить с помощью тепловых установок. Это дорогостоящая услуга, и она подходит не всем обивкам, например, шелку она противопоказана. Да и в помещении в процессе сушки будет не очень приятно находиться — животных и растения лучше вынести. И да: заказывать эту услугу необязательно — самостоятельно мебель высыхает за 3−5 часов. Только не забудьте обеспечить хорошее проветривание.Приемка работы и расчет в идеале должны происходить после того, как мебель высохнет, потому что оценить степень чистоты мокрой мебели очень сложно. Некоторые обивки темнеют от воды, а мокрый ворс предательски рисует новые пятна. В хорошей компании знают об этом, поэтому на следующий день обычно звонит оператор, чтобы узнать, устраивает ли вас результат.Если что-то не в порядке, вам повторно пришлют мастера. Компании обычно готовы к такому развитию событий.Все ждут идеального результата после химчистки. Но ни один мастер не даст 100% гарантии на уничтожение пятна, если он его не видел, не трогал, а иногда и не нюхал. При этом клиент может просто не знать, что у него за пятно. Например, теща на прошлых выходных засыпала ваш диван лимонной кислотой на пару часов (хотя вот об этом вы бы узнали, потому что это — смерть обивке).Гарантия на выведение пятна обычно начинается с 95%. И это если пятно свежее (не более недели) и если его не пытались выводить неправильно подобранными средствами.Важно: Если вы безуспешно отмывали пятно сами, ни в коем случае не скрывайте этот факт от мастеров химчистки. Сохраните упаковки химии, покажите их мастеру. Тогда он подберет более эффективный пятновыводитель. И не нанесет на пятно препарат, который даст реакцию с вашим средством и закрепит пятно или повредит краситель. Единственная самостоятельная обработка пятна, которая никогда не повредит, а гарантировано поможет — впитать лишнюю жидкость бумажными салфетками.