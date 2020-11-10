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15 актеров и реальные люди, которых они сыграли

Как известно, среди главных источников вдохновения для кинопроизводителей числятся не только шедевры литературы и более ранние работы их коллег по цеху. В основу огромного пласта сценариев легли исторические события, случаи из реальной жизни и биографии известных или просто интересных людей.

В последнее время особенно популярным стал такой жанр кино как байопик. За примерами далеко ходить не нужно: только в номинации “Лучший фильм” последней церемонии кинопремии “Оскар” за статуэтку сражались три фильма-биографии. “Игра в имитацию” повествует о британском криптографе времен Второй мировой войны Алане Тьюринге, которого сыграл Бенедикт Камбербэтч. Еще один фильм об ученом – “Теория всего”, в котором роль одного из величайших умов современности Стивена Хокинга исполнил Эдди Редмэйн. Драма Клинта Иствуда “Снайпер” рассказывает о жизни военного Криса Кайла, в главной роли – Брэдли Купер. Еще один фильм в категории – “Сельма” – основан на реальных событиях и также изобилует известными героями, такими как Мартин Лютер Кинг и президент США Линдон Джонсон.
Не отстает и отечественный кинематограф. Одной из самых нашумевших картин последних лет стала “Легенда N 17″, в которой икону отечественного хоккея Валерия Харламова сыграл Данила Козловский.

В этом году на экраны вышел “Батальонъ”, главным действующим лицом которого стала одна из первых русских женщин-офицеров Мария Бочкарева, а исполнила эту роль Мария Аронова.
Если некоторых персонажей, получивших киновоплощение, знает в лицо практически каждый, то другие по большей части известны своим появлением на экранах, а значит, ассоциируются с актерами-исполнителями. При этом далеко не всегда между ними есть внешнее сходство. Предлагаем фотоподборку, в которой сопоставлены реальные люди, биографии которых были положены в основу сюжетов фильмов, и актеры, в этих фильмах сыгравших.




15 актеров и реальные люди, которых они сыграли актеры, кино, люди







1. Актриса Мария Аронова в роли первой женщины-офицера Марии Бочкаревой в фильме “Батальонъ”. Командир женского “батальона смерти” Мария Бочкарева.

15 актеров и реальные люди, которых они сыграли актеры, кино, люди







2. Михаил Пореченков в роли борца Ивана Поддубного в фильме “Поддубный”. Борец Иван Поддубный.

15 актеров и реальные люди, которых они сыграли актеры, кино, люди







3. Борис Бабочкин в роли Василия Чапаева в фильме “Чапаев”. Начдив Красной армии, участник Первой мировой и Гражданской войны Василий Иванович Чапаев.

15 актеров и реальные люди, которых они сыграли актеры, кино, люди







4. Данила Козловский в роли Валерия Харламова в фильме “Легенда №17″. Хоккеист Валерий Харламов.

15 актеров и реальные люди, которых они сыграли актеры, кино, люди







5. Юрий Яковлев в роли Ивана Грозного в фильме “Иван Васильевич меняет профессию”. Иван Грозный на картине XVIII века.

15 актеров и реальные люди, которых они сыграли актеры, кино, люди







6. Владимир Машков в роли Николая II в фильме “Распутин”. Император Николай II.

15 актеров и реальные люди, которых они сыграли актеры, кино, люди







7. Георгий Вицин в роли Николая Васильевича Гоголя в фильме “Композитор Глинка”. Русский прозаик, драматург, поэт Николай Васильевич Гоголь.

15 актеров и реальные люди, которых они сыграли актеры, кино, люди







8. Эдди Редмэйн в роли Стивена Хокинга в фильме “Вселенная Стивена Хокинга”. Английский физик-теоретик Стивен Хокинг.

15 актеров и реальные люди, которых они сыграли актеры, кино, люди







9. Бенедикт Камбербэтч в роли Алана Тьюринга в фильме “Игра в имитацию”. Английский математик, логик, криптограф Алан Тьюринг.

15 актеров и реальные люди, которых они сыграли актеры, кино, люди







10. Уилл Смит в роли Мохаммеда Али в фильме “Али”. Боксер Мохаммед Али.

15 актеров и реальные люди, которых они сыграли актеры, кино, люди







11. Леонардо ДиКаприо в роли Говарда Хьюза в фильме “Авиатор”. Американский предприниматель, инженер, пионер авиации Говард Хьюз.

15 актеров и реальные люди, которых они сыграли актеры, кино, люди







12. Лиам Нисон в роли Оскара Шиндлера в фильме “Список Шиндлера”. Судетский немецкий промышленник, спасший почти 1200 евреев во время Холокоста Оскар Шиндлер.

15 актеров и реальные люди, которых они сыграли актеры, кино, люди







13. Рассел Кроу в роли Джона Форбса Нэша-младшего в фильме “Игры разума”. Математик Джон Форбс Нэш-младший.

15 актеров и реальные люди, которых они сыграли актеры, кино, люди







14. Робин Уильямс в роли Теодора Рузвельта в фильме “Ночь в музее”. 26-й президент США Теодор Рузвельт.

15 актеров и реальные люди, которых они сыграли актеры, кино, люди







15. Эштон Кутчер в роли Стива Джобса в фильме “Джобс: Империя соблазна”. Основатель корпорации Apple Стив Джобс.

15 актеров и реальные люди, которых они сыграли актеры, кино, люди





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