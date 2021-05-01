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Найден древний Вавилонский эпос, который подтверждает библейскую историю о Ное и всемирном потопе


Найден древний Вавилонский эпос, который подтверждает библейскую историю о Ное и всемирном потопе

Нет ни одного, наверное, человека на Земле, который не слышал бы библейской истории о Ное и всемирном потопе, уничтожившем всё человечество. Эту историю знают даже весьма далёкие от религии люди. Очень интересно, что древний эпос различных народов содержит очень точный пересказ событий, изложенных в Библии. О чём повествует, так называемая, «табличка Потопа» согласно современному переводу?

В середине 19 века молодым археологом и энтузиастом Остином Генри Лэйардом был обнаружен древний город Ниневия. При раскопках этого города археологи раскопали очень много древних исторических артефактов. Среди скульптур, предметов быта и прочего были найдены глиняные таблички с клинописным текстом. Это была часть ассирийской библиотеки.
Расшифровка этих табличек взбудоражила общественность не только в научных кругах, но также и в теологических. Одна из табличек, её назвали 11-я, содержала фрагмент древнего шумерского эпоса, повествующего о всемирном потопе. После нескольких экспедиций и раскопок, учёным удалось обнаружить остальные таблички с этим повествованием. Это была поэма «Песнь о Гильгамеше».
Табличка, содержащая часть «Эпоса о Гильгамеше» (Табличка 11 с изображением Потопа). Хранится сейчас в Британском музее.

Табличка, содержащая часть «Эпоса о Гильгамеше» (Табличка 11 с изображением Потопа). Хранится сейчас в Британском музее.

 

Данный эпос был, очевидно, очень известным во втором тысячелетии до нашей эры. Различные версии этой поэмы были обнаружены в архивах столицы хеттской империи, Богазкей (Анатолия). Написана она была на аккадском языке. Фрагменты подобного эпоса были найдены археологами в Турции. Небольшой отрывок похожего повествования был обнаружен в Палестине. А это значит, что существовала ханаанская версия.
Глиняная табличка с фрагментом эпоса о Гильгамеше.

Глиняная табличка с фрагментом эпоса о Гильгамеше.

 

В Библии история о потопе и строительстве ковчега изложена в самом начале, в книге Бытие. Бог был весьма разочарован тем, что люди бесконечно развратились. «И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время;” (Бытие 6:5 – Быт 6:5). Бог решил истребить всех людей с лица Земли. Но нашёлся один праведник — Ной, который «обрёл благодать пред очами Господа Бога». Господь пощадил Ноя и его семью.
Ной с сыновьями строит ковчег.

Ной с сыновьями строит ковчег.

 

Сказал Господь Бог Ною, чтобы тот построил ковчег. Заключил Господь с Ноем завет, что Ной и его семья войдут в ковчег, а Он наведёт на Землю потоп водный. Ной должен был также взять с собой по паре различных животных. Ной исполнил Божье повеление. Пока он долгие годы строил ковчег, он проповедовал, чтобы люди покаялись и отказались от грехов. Но никто его не слушал, все над ним смеялись.
Ной рассказывает людям о грядущем всемирном потопе и призывает покаяться.

Ной рассказывает людям о грядущем всемирном потопе и призывает покаяться.

 

После того, как строительство ковчега было окончено, Ной ввёл в ковчег животных, своё семейство и через семь дней Бог начал изливать на Землю дождь. Библия повествует, что в «шестисотый год жизни Ноевой, во второй месяц, в семнадцатый день месяца, в сей день разверзлись все источники великой бездны, и окна небесные отворились; и лился на землю дождь сорок дней и сорок ночей».После того как сошла вода, Ной с семьёй вышли из ковчега и выпустили всех животных.
Ной собирает разных животных в ковчег.

Ной собирает разных животных в ковчег.

 

В 2оо7 году учёные сделали сенсационное заявление о том, что обнаружили остатки, предположительно, ковчега в араратских горах. Геологические анализы остатков объекта, по форме похожего на ковчег, не подтвердили, что это древесина.
И вот, в прошлом году, снова сенсация: иранские учёные сообщают о найденном ими объекте, внешне напоминающего Ноев ковчег. Вполне логично, что эта находка больше подходит под библейское повествование. Ведь именно потомки Ноя, согласно Библии, построили древний город Вавилон. И, также именно там, археологи обнаружили таблички с эпосом «Песнь о Гильгамеше». Слишком много совпадений, не так ли?

Языческая интерпретация истории о потопе, отличается от библейской тем, что в шумерском эпосе много богов. Но самое главное, что языческие боги, согласно поэме, решили уничтожить мир из-за прихоти. Им просто так захотелось.
Доктор Мартин Уортингтон, учёный из Кембриджского университета, недавно дал интервью изданию Newsweek. В котором он рассказал, что на самом деле, текст одной из глиняных табличек из «Песни о Гильгамеше», в которой содержится рассказ о потопе, может быть расшифрована как манипулятивный фейк.
То есть, языческий бог Эа обманывает людей, говоря, что с неба пойдёт дождь из еды. Это случится, если они помогут герою эпоса построить ковчег. Уортингтон говорит, что Эа сыграл с вавилонянами «словесную шутку». «Люди не поняли, что сообщение Эa из девяти строк - это уловка. Это такая особая последовательность звуков, которые могут быть поняты совершенно по-разному. В тексте есть скрытое предупреждение о потопе. Я обнаружил несколько отрицательных знаков, которые предупреждают о грядущей катастрофе”.
Страница из средневековой немецкой Библии с иллюстрацией о потопе.

Страница из средневековой немецкой Библии с иллюстрацией о потопе.

 

Историки обнаружили в этом древнешумерском эпосе и другие параллели с библейскими повествованиями. Можно рассуждать о том, что ковчег всё ещё не найден. Исследования в этой области продолжаются. Но столько исторических свидетельств в мифах и сказаниях разных народов говорят об одном и том же. А как говорят: случайность — это частный случай закономерности.

По материалам thevintagenews.com

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Найден древний Вавилонский эпос, который подтверждает библейскую историю о Ное и всемирном потопе

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