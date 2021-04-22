10 странных и неординарных инсталляций, которые бурно обсуждаются до сих пор

Инсталляции - одна из самых мощных и захватывающих форм искусства вне времени. В отличие от живописи и скульптуры – она требует особого внимания и пространства. Это сродни другому измерению, где на первый взгляд всё просто и понятно, но на самом деле - гораздо сложнее. Уникальный, а порой и вовсе пугающий мир настолько неординарен, что с первых же минут затягивает с головой, подталкивая на размышления.
Это движение возникло в 1960-х годах и с тех пор искусство инсталляции стало одним из самых популярных и широко распространённых направлений современной художественной практики, причём художники используют всё более авантюрные и игривые способы преобразования пространства.
Proun Room Эль Лисицкого, 1923 год (реконструкция 1971), Лондон. \ Фото: oa.upm.es.
Многие художники разрабатывают индивидуальные инсталляции, чтобы вписаться в определённое пространство, превращая его в совершенно новую арену. Строительные леса, фальшивые стены, зеркала и даже целые игровые площадки заполнили пространство современного искусства, в то время как световые и звуковые эффекты также являются общей чертой данного направления. Взаимодействие с аудиторией является жизненно важным аспектом искусства инсталляции. При желании посетители запросто могут ползать под огромными башнями, протискиваться мимо гигантских грибов или же запускать различные датчики движения. Рост цифровых технологий, несомненно, оказал глубокое влияние на эту интерактивную нить инсталляционного искусства, предлагая художникам практически безграничные возможности для воплощения своих идей.
Док, 2014 год. Филлида Барлоу. \ Фото: za.pinterest.com.
Несмотря на то, что искусство инсталляции возникло как художественное движение в начале 1960-х годов, до этого времени уже были видны первые задатки. В 1923 году русский конструктивист Эль Лисицкий впервые исследовал взаимодействие живописи и архитектуры в своей всемирно известной «Комнате проунов» , где двухмерные и трёхмерные геометрические осколки взаимодействуют друг с другом в пространстве. Десять лет спустя немецкий художник-дадаист Курт Швиттерс начал создавать свою серию конструкций под названием Merzbau (1933) из собранных деревянных панелей, которые словно росли наружу из стен.
Carpet of Lights в Шанхайском музее кино, разработанный компанией Coordination Asia. \ Фото: jc-exhibition.com.
Французский сюрреалист и художник-дадаист Марсель Дюшан также был одним из первых, кто экспериментировал с тем, как посетители перемещаются по галерейному пространству, заполняя его сложной паутиной в Mile of String, 1942. В 50-х годах хэппенинги были в моде по всей территории Соединённых Штатов, и художники, включая Класа Ольденберга и Аллана Капроу, объединяли экспериментальное исполнительское искусство с грубо собранными объектами, часто с политизированной повесткой дня.
И несмотря на то, что такие произведения искусства не особо приживались на арт-рынках, так как их было практически невозможно продать и приходилось разбирать в конце выставки, тем не менее, они стали обретать огромную популярность в начале 60-х годов, становясь ключевыми объектами многих фотографий.
С этого времени искусство инсталляции остаётся оплотом современной художественной практики и становится более разнообразным и экспериментальным, чем когда-либо. От призматических дисплеев цифровых данных до шатающихся башен на грани краха – лишь малая часть того, на что способна человеческая фантазия и воображение.
1. Аллан Капроу, Ярд, 1961
Аллан Капроу: Ярд, 1961 год. \ Фото: glasstire.com.
«Ярд» американского художника Аллана Капроу ознаменовал новую эру в истории искусства. Художник заполнил открытый задний двор нью-йоркской галереи Марты Джексон до краёв чёрными резиновыми автомобильными шинами, некоторые из которых были завёрнутыми в брезент, прежде чем пригласить желающих присоединиться к игровой площадке, где можно было резвиться, прыгая и бегая подобно детям.
Его культовое искусство инсталляции открыло новые, сенсорные впечатления для посетителей и позволило им наслаждаться каждой минутой, проведённой там. Помимо изучения абстрактных идей вокруг твёрдых тел и пустот в пространстве, Капроу также привнёс импровизацию и групповое участие в своё искусство, приблизив его к реальности обычной жизни, тем самым объяснив, что жизнь гораздо интереснее искусства. А грань между искусством и жизнью должна быть как можно более зыбкой и, возможно, нечёткой.
2. Йозеф Бойс, Конец двадцатого века, 1983-5
Йозеф Бойс: Конец двадцатого века, 1983-5 гг. \ Фото: pinterest.es.
Немецкий скульптор Йозеф Бойс за год до своей смерти буквально перевернул с ног на голову мир искусства. Громадные камни (тридцать одна штука) базальтовой породы были собраны вместе и разбросаны по полу, чтобы создать эту инсталляцию искусства, каждый со своим уникальным чувством истории, веса и характера. В каждом камне Бойс просверлил цилиндрическое отверстие, в которое засунул глину и войлок. Затем он отполировал и снова прикрепил просверленные куски, оставив лишь малейший след своего художественного вмешательства в каждом из них. При этом он разрушил старое/новое, естественное/рукотворное и различие/повторение.
Он также ссылался на зарю нового века, всё ещё отягощённого историей, столь же тяжёлой, как его базальтовые камни, тем самым комментируя своё творение: «Это конец двадцатого века. Это старый мир, на котором я ставлю печать нового мира».
3. Корнелия Паркер, Холодная тёмная материя, 1991
Корнелия Паркер: Холодная тёмная материя: наблюдение за разрушением. \ Фото: google.com.
«Холодная тёмная материя», 1991 год, британской художницы Корнелии Паркер, является одной из самых ярких и запоминающихся инсталляций последнего времени. Чтобы создать эту работу, она заполнила старый сарай домашним хламом, включая старые игрушки и инструменты, прежде чем весь сарай в прямом смысле этого слова взлетел на воздух. Затем она собрала все оставшиеся фрагменты и подвесила их в воздухе, как будто они постоянно висели в точке взрыва.
Дополненная мрачным освещением, эта инсталляция как нельзя лучше передаёт ту самую угнетающую атмосферу, вызывая мурашки и оставляя малоприятный осадок в глубине души.
4. Дэмьен Херст, Аптека, 1992
Дэмьен Херст: Аптека, 1992 год. \ Фото: fabre.montpellier3m.fr.
«Аптека» Дэмьена (Демиен) Херста напоминает старомодную клиническую атмосферу, где на белоснежных стеллажах расположены пакеты таблеток, бутылки и медицинские инструменты. Но его искусство инсталляции слишком геометрическое и упорядоченное.
Он намеренно расположил медикаменты так, чтобы они образовывали повторяющиеся узоры соблазнительно ярких цветов этикеток, напоминающих сладости в кондитерских лавках.
Своей инсталляцией он намекает на то, что современный человек одержим медикаментами не меньше, чем одержим сладостями и пёстрыми обёртками. Ведь по мнению большинства людей, только лекарства способны продлить жизнь и подарить своего рода бессмертие, но на самом деле это далеко не так. Наш мир хрупок и зыбок, а жизнь скоротечна, соответственно каждый момент бесценен.
5. Карстен Хеллер, Грибная Комната, 2000
Карстен Хеллер: Комната с перевёрнутыми грибами, 2000 год. \ Фото: sn.dk.
«Грибная комната» бельгийского художника Карстена Холлера - это сплошное удовольствие в плане пощекотать нервы и чувства. Холлер намеренно выбрал красно-белый гриб из-за его психоактивных свойств, сильно преувеличив их размер, цвет и текстуру, чтобы усилить их драматическое воздействие.
Подвешенные к потолку вверх ногами, они стесняют движение участников, тем самым заставляя их протискиваться между ними так, чтобы не повредить на первый взгляд нежные и хрупкие «шляпки». По словам художника, эта инсталляция позволяет каждому зрителю окунуться в новый сказочный мир и почувствовать, каково это быть частью придуманной кем-то истории.
6. Олафур Элиассон, Проект Погода, 2003
Олафур Элиассон: Проект Погода, 2003 год. \ Фото: kentishstour.org.uk.
Датско-исландский художник Олафур Элиассон разработал свою впечатляюще амбициозную инсталляцию «The Weather Project», которая олицетворяет эффект огромного солнца, появляющегося сквозь тонкую и зыбкую пелену тумана. Низкочастотные лампы вокруг его искусственного солнца позволяли солнечному золотому сиянию доминировать в пространстве, уменьшая все окружающие цвета до волшебных оттенков золота и чёрного. Мастер иллюзии сделал свой светящийся шар из полукруга света, отражающегося зеркальными панелями на потолке, которые завершают круг, придавая верхней половине солнца туманное, мерцающее сияние, имитирующее настоящее солнечное свечение. Эти зеркальные панели были размещены по всему потолку, позволяя посетителям видеть своё отражение, как будто парящее в небе над ними, создавая ощущение невесомости в пространстве.
7. Аниш Капур, Сваямбх, 2007
Аниш Капур: Сваямбх, 2007 год. \ Фото: re-thinkingthefuture.com.
Сделанный из тридцати тонн мягкого воска и пигмента, «Сваямбх» медленно движется взад и вперёд по специально разработанному пути между нетронутыми арками музея, оставляя за собой невероятно грязный след липкой материи. Инсталляция Капура имеет колоссальную длину десять метров и благодаря своей текстуре и красному цвету, вызывает у посетителей различного рода ощущения. Кто-то придаётся ностальгии, а кто-то впадает в раздумья, в чём смысл данной инсталляции, которую сложно понять с первого раза, впрочем, со второго, третьего и пятого не легче…
8. Яёи Кусама, Бесконечность зеркальной комнаты, 2013
Яёи Кусама: Бесконечность зеркальной комнаты, 2013 год. \ Фото: timeout.com.
Бесконечность зеркальной комнаты японского художника Яёи Кусамы – одна из самых захватывающих бесконечных комнат, которые очаровали посетителей галерей по всему миру. Созданная при помощи установки зеркальных панелей вокруг стен, потолка и пола небольшого замкнутого пространства, а также украшенная сотней тысяч светящихся разноцветных огоньков, эта комната превращается в огромную и бесконечную темноту, подсвеченную отблесками огней.
Посетители, входящие в комнату, идут по зеркальной дорожке и видят призматические отражения самих себя, рассеянные по всему пространству, тем самым ощущая, будто оно поглощает их с головы до ног, напрочь стирая границы.
9. Random International, Rain Room, 2013
Random International: Rain Room, 2013 год. \ Фото: pinterest.com.au.
Широко известная инсталляция Random International «Rain Room», лаконично объединяет искусство и технологии в одно целое. Посетители могут пройти сквозь хлещущий поток дождевой воды, но чудесным образом остаются сухими, поскольку датчики обнаруживают их движение и заставляют дождь вокруг них останавливаться. Эта обманчиво простая идея лондонского коллектива охватывает естественный симбиоз между искусством и зрителем, поскольку инсталляция оживает только благодаря физическому взаимодействию.
Созданная для временных галерейных пространств по всему миру, первая постоянная инсталляция «Rain Room» была установлена в художественном фонде Шарджи в Объединённых Арабских Эмиратах в 2018 году.
10. Филлида Барлоу, Док, 2014
Филлида Барлоу: Док, 2014 год. \ Фото: yandex.ua.
В «Доке» Филлиды Барлоу, сделанном для Tate Britain, серия огромных бессистемных сборок, созданных из найденных обломков, прибита гвоздями и подвешена по всей комнате. Груды обрезков дерева наспех склеены вместе, образуя хлипкие на вид леса, на которых пучки ярко окрашенной ткани, старые мешки для мусора и выброшенная одежда перевязаны цветной лентой.
На первый взгляд эта инсталляция напоминает детскую попытку построить хоть что-то из ничего, но самом деле, её работа отражает тревожную нестабильность жизни в современной городской среде.
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