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Черный тмин и его масло

Я уже давно знала о полезных свойствах черного тмина, но после того, как я нашла черный тмин и его масло в этом магазине, почитала описание, поняла, что это очень крутая и незаменимая штука, было бы неплохо иметь такое универсальное средство у себя дома.

Черный тмин и его масло

Тмин – это одна из самых древних специй, которую употребляет человек. Неоднократно было доказано, что семена этого растения способны оказать очень сильный лечебный эффект, потому черный тмин применяется не только в качестве приправы, но и не редко используется в народной, а так же, традиционной медицине.

Семена этого растения применяются в качестве желчегонного средства, так же они способны снимать спазмы, и увеличивать лактацию у кормящих женщин. Семена тмина укрепляют иммунную систему, способны выводить камни из почек и уничтожают паразитов. Кроме этого, масло тмина способствует улучшению памяти.

Вы будете удивлены, но и в современной косметологии часто прибегают к помощи этого растения. Тмин помогает при выведении бородавок, помогает избавится от прыщей и родимых пятнен, а так же может остановить облысение.

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