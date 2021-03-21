Что сломало карьеру одного из лучших советских фигуристов: «Спящий ковбой» Игорь Бобрин

В активе одного из лучших советских фигуристов Игоря Бобрина нет золотых медалей чемпионата мира или Олимпийских игр. Тем не менее, его до сих пор любят и помнят болельщики. Ведь каждое выступление этого талантливого и очень артистичного фигуриста было похоже на театральную постановку. Он всегда танцевал ярко и эмоционально и считался очень перспективным спортсменом, несмотря на возраст. Но один инцидент, о котором в советское время предпочитали не говорить, испортил всю его карьеру.
Первые шаги
Игорь Бобрин. / Фото: www.yandex.net
Родители привели Игоря Бобрина на каток в Измайловском парке в шестилетнем возрасте. Из мальчика никто не собирался делать фигуриста, но однажды Игоря заметила тренер Татьяна Ловейко. В общем, на него просто нельзя было не обратить внимания: мальчик постоянно перебегал с одной аллеи на другую, чтобы успеть покататься под мелодии, звучавшие на каждой из них. Тренер тут же предложила Марии Ильиничне, маме Игоря, проводить сына к ней на тренировки по фигурному катанию.
Игорь Бобрин. / Фото: www.fotostrana.ru
Бобрин сначала просто с удовольствием занимался, после начал участвовать в соревнованиях, и в 8 лет уже получил приглашение в общество «Буревестник», где тренировался у Игоря Москвина. Несмотря на то, что выступать Игорь Бобрин стал достаточно рано, полностью раскрыться, как фигурист, он смог лишь к 25 годам. Его программы к этому времени стали очень интересными, катание было уже серьёзным, а в артистизме с ним мало кто мог соперничать.
Каждый выход Игоря Бобрина на лёд был похож на маленький, но очень яркий спектакль. Номер «Спящий ковбой» стал настоящей визитной карточкой фигуриста, а ещё болельщики вряд ли забыли «Чаплина» или «Гарсона».
Крушение надежд фаворита
Игорь Бобрин. / Фото: www.twimg.com
В Лион на чемпионат Европы в 1982 году Игорь Бобрин ехал явным фаворитом. За год до этого он уже взял золото на чемпионате в Инсбруке, впервые за последние шесть лет принеся победу Советскому Союзу в мужском одиночном катании, и надеялся закрепить свой успех.
Перед показом произвольной программы фигурист занимал второе место в турнирной таблице, на первом был французский спортсмен Жан-Кристофер Симон. Всё шло по плану вплоть до того момента, когда Игорь Бобрин должен был выйти на лёд на последнюю разминку.
Игорь Бобрин. / Фото: www.photoline.ru
Фигурист не успел сделать шаг на лёд, когда на площадке вдруг оказалась толпа странных людей, которые, по воспоминаниям спортсмена, были похожи на разнорабочих со стройки. Все они громко кричали и держали в руках плакаты. Часть из них окружила Игоря и, жестикулируя и ругаясь, стали грозить фигуристу и высказывать все недовольства советским строем. Как оказалось, демонстранты, которых долго не могли вывести с катка, были представителями «Солидарности», польского антикоммунистического движения.
Игорь Бобрин. / Фото: www.livejournal.com
Члены движения преследовали глобальные цели: добиться выхода Польши из Варшавского договора. В протестной акции во время чемпионата Европы во Франции в 1982 году участвовали несколько десятков польских эмигрантов, а по мнению Игоря Бобрина, время для неё выбрали неслучайно. Выход протестующих на лёд непосредственно перед выступлением советского фигуриста явно помог победить Жану-Кристоферу Симону.
Люди с плакатами оказались на льду в тот самый момент, когда Бобрина уже должны были представить перед выступлением. Для спортсменов это всегда самый волнующий момент, и пока не заиграет музыка, фигурист чувствует максимальное психологическое напряжение. Юрий Овчинников, тренер Бобрина, прямо по льду побежал к судьям, не зная, что делать в данной ситуации. Ему ответили, что акция согласована, и надо просто подождать её окончания.
Игорь Бобрин. / Фото: www.yandex.net
Спустя 20 минут протестующие покинули лёд, после ещё решали, требуется ли новая заливка, а нервное перенапряжение не позволило советскому фигуристу откатать программу без ошибок. Сам Игорь Бобрин признался: он и без этой демонстрации был весь издёрган, а после совершил несколько ошибок. Они не были слишком критичными, но на общий результат повлияли, и он сумел занять лишь третье место.
В советской прессе об инциденте в Лионе, естественно, не было сказано ни слова. После возвращения из Франции Игорь Бобрин отправился на чемпионат мира в Копенгаген, заняв седьмое место (лучшее среди советских фигуристов-одиночников). И больше в международных соревнованиях он участия не принимал.
Печальный финал
Игорь Бобрин. / Фото: www.visualrian.ru
По возвращении домой Игорю Бобрину велели не упоминать нигде и никогда об акции «Солидарности», а вскоре исключили из сборной якобы «за снижение спортивных результатов». Никто не говорил, что это из-за происшествия в Лионе, но сам фигурист считает, что именно это и повлияло на столь стремительное окончание его спортивной карьеры.
Игорь Бобрин. / Фото: www.riamo.ru
Впрочем, о том, что в Спорткомитете было принято решение исключить Игоря Бобрина из сборной СССР, тоже рассказывать было нельзя. Когда же через год ему пришло персональное приглашение от организаторов чемпионата мира, в Спорткомитете открыто заявили: его никто не выпустит, он уже старый. А министр спорта и вовсе сказал, что в услугах Бобрина он больше не нуждается.
Игорь Бобрин и Наталья Бестемьянова. / Фото: www.riavesti.com
Несмотря на завоеванное в 1983 году «серебро» на чемпионате СССР, спустя три месяца после соревнований Игорю Бобрину устроили торжественное прощание со спортом. К счастью, фигурист не позволил себе скатиться в депрессию и поставить на себе крест. Всё в том же 1983 он женился на известной фигуристке Наталье Бестемьяновой, а через три года открыл свой Ледовый театр, представления которого собирают и сегодня тысячи зрителей.
Игорь Бобрин. / Фото: www.ria.ru
Кроме того, Игорь Бобрин помогал ставить программы российским фигуристам, в том числе Ирине Слуцкой в тот год, когда она стала чемпионкой мира, и Елене Бережной с Антоном Сихарулидзе, олимпийским чемпионам.
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