Как сделать экологичные бомбочки, которые отстирывают белье лучше премиальных порошков

Бытовая химия, в том числе и стиральные порошки, сегодня производятся и продаются в огромном ассортименте и по разной цене. Но многие люди отказываются от использования покупных моющих и чистящих средств, как и порошка для стирки, и переходят на более экономичные, натуральные и безопасные – домашнего приготовления.