12 кулинарных хитростей для тех, кто не хочет тратить время на готовку

Далеко не все люди получают от кулинарии удовольствие и готовы проводить на кухне все свободное время, занимаясь готовкой. Novate.ru предлагает несколько лайфхаков для хозяек, которые помогут ускорить процесс приготовления блюда. Спойлер: для того, чтобы воспользоваться ими, не нужно быть профессиональным шеф-поваром или иметь в арсенале специальную технику. Ловкость рук и никакого мошенничества!
Лайфхак 1: Макароны приготовятся быстрее, если их заранее замочить
Макароны должны провести в воде минимум час. / Фото: lozhka-povarezhka.ru
Макароны можно сварить всего за одну минуту. Для этого не нужны особые приспособления, так как главный секрет заключается не в девайсах, а в правильной подготовке к процессу варки. Возьмите кастрюлю, положите в нее макароны, а затем залейте водой, чтобы она полностью покрывала продукт. В таком состоянии они должны пробыть минимум час (можно оставить на всю ночь). По истечению времени можно приступить непосредственно к процессу варки. Как только вода закипит, сразу доставайте спагетти из кастрюли, раскладывайте по тарелкам, украшайте зеленью и приправляйте специями. Кстати, вместо воды макароны можно сразу добавлять в кипящий соус – они не только сварятся за те же 60 секунд, но и приобретут насыщенный вкус.
Лайфхак 2: Сода поможет быстро карамелизировать лук
Если добавить соду, лук быстрее станет золотистым
С луком всегда возникают проблемы: если обжаривать его на слабом огне, он очень медленно приобретает золотистый оттенок, а если «подбавить газу», то быстро сгорает. Чтобы избежать и одного, и другого исхода событий, воспользуйтесь помощью обычной пищевой соды. Как только лук начнет схватываться и приобретать золотистый оттенок, добавьте в сковородку немного соды (из расчета: одна чайная ложка на килограмм лука). Овощ карамелизируется за считанные минуты, но при этом не пригорит.
Лайфхак 3: Приготовьте один раз, чтобы была заготовка для разных блюд
Остатки вареного мяса можно использовать для бутербродов. / Фото: foodihealth.ru
Если макароны входят в категорию блюд быстрого приготовления, то такие продукты как индейка, свинина доводятся до готовности очень долго, а потому подходят больше для семейных выходных, чем для завтрака перед работой. Однако, если сварить/пожарить/запечь большое количество мяса, то остатки можно будет использовать на неделе, например, в качестве заготовок для закусок, сэндвичей, салатов. Единственное, о чем стоит заранее подумать, так это о хранении. Возьмите для этих целей герметичные контейнеры – положите в них мясо и отправьте в холодильник. Таким образом получится долгое время сохранять первоначальный вкус продукта.
Лайфхак 4: Картофель будет быстрее чиститься, если устроить ему «контрастный душ» или посолить
Оставьте картофель в соленой воде на четверть часа. / Фото: fb.ru
Иногда даже такое стандартное действие, как чистка картошки может превратиться в сущий ад, например, если она небольшого размера. В этом случае (и просто, если вам лень возиться с овощем), можно воспользоваться следующим лайфхаком: закипятите в кастрюле воду, опустите в нее промытые клубни молодого картофеля и подождите 30 секунд, после чего переложите овощи в миску с холодной водой на одну минуту. За счет резкого перепада температур кожура сама отойдет и вам останется лишь аккуратно снять остатки пальцами. Есть еще один способ - налить в емкость воду, присолить ее и положить туда картофель на 15-20 минут. Эффект будет примерно таким же, как и в первом случае.
Лайфхак 5: Овощи быстрее готовятся, если их залить газированной водой
Овощи лучше тушить с минеральной водой
Все люди варят овощи по-разному: кто-то предварительно вымачивает их в холодной воде, чтобы устранить нитраты, опасные для здоровья, кто-то добавляет немного соли. Однако самым быстрым и полезным способом считается использование в процессе приготовления минеральной, а не обычной воды. В состав минералки входит бикарбонат, который разрушает целлюлозу в овощах, ускоряя процесс приготовление, делая их мягче, и сохраняя яркий цвет.
Обратите внимание: Минеральная вода содержит большое количество полезных микроэлементов: железо, цинк, йод, кремний и др. Именно поэтому, если использовать ее в качестве жидкости для приготовления овощей, можно улучшить иммунитет и укрепить здоровье.
Лайфхак 6: Мясо нужно нарезать перед заморозкой
Замораживайте мясо порционными кусками. / Фото: lovetoeat.ru
Если вы купили в магазине свежее мясо и решили сразу заморозить, разделите его на порции из расчета на одно приготовление. Дело в том, что небольшие кусочки равномернее замерзают, быстрее оттаивают и лучше сохраняют сочность. Кроме того, вам не придется ждать, пока разморозится большой кусок мяса, чтобы отрезать от него часть поменьше. Этот же совет пригодится и в случае с фаршем: для начала распределите его по контейнерам, а уже потом отправляйте в морозилку. Вы оцените преимущество таких заготовок уже после первого приготовления мясного блюда.
Лайфхак 7: Поставьте на стол маленький контейнер для мусора
Контейнер для мусора может быть подвесным. / Фото: iposuda.ru
Когда мусорное ведро стоит под раковиной или в углу кухни, к нему приходится постоянно бегать в процессе готовки. В результате вы тратите на это не только силы, но и время. Гораздо более удобным вариантом станет приобретение небольшого контейнера, который можно расположить прямо на столешнице. Бросайте в нее мелкие отходы, например, кожуру от овощей, а затем отправляйте в мусорное ведро. Еще один вариант – подвесные контейнеры, которые можно прикрепить непосредственно к столешнице.
Лайфхак 8: Выбирайте семена из овощей ложкой для мороженого
Ложкой с заостренными краями легче выбирать семена из перца
Те люди, которые любят перец, прекрасно знают, каким долгим порой бывает процесс «добычи» семян. Значительно ускорить процедуру очистки сможет специальная ложка для мороженого. Она имеет заостренные края, которые помогают легко и быстро удалить семечки из овоща. Это касается не только перца, но и огурцов, кабачков, тыквы и многих других продуктов.
Лайфхак 9: Используйте лед, чтобы избавиться от жира
Замотайте лед в салфетку и промокните жир. / Фото: zen.yandex.ru
Некоторые блюда получаются слишком жирными и наваристыми, хотя изначально вы этого не хотели. Чтобы исправить ситуацию и спасти ужин, возьмите кубик льда, заверните его в бумажное полотенце или салфетку, а затем проведите по поверхности блюда. Дело в том, что лед служит своеобразным магнитом для жира. А он, в свою очередь, остается на салфетке, избавляя пищу от незапланированных калорий.
Лайфхак 10: Разогревайте блюдо вместе с водой
Вода не позволит краешкам пиццы засохнуть. / Фото: raupress.ru
Если вы хотите разогреть в микроволновке выпечку, например, пиццу, пирожки или круассаны, сразу вооружитесь стаканом воды. Его нужно поставить в микроволновую печь рядом с блюдом. Влага, которая будет испарятся в процессе разогрева выпечки, предотвратит образование сухих краев, в результате чего блюдо будет таким же мягким и сочным, как день приготовления.
Лайфхак 11: Замораживайте зелень
Замораживайте зелень с водой или маслом в формочке для льда. / Фот: keepok.ru
Зелень уместна практически в любом основном блюде, так как украшает его, придает неповторимый вкус и аромат. К сожалению, укроп, петрушка, лук-порей, базилик и другие представители «зеленых» сохраняют свою свежесть ничтожно мало. Однако вы можете продлить жизнь травам. Все, что вам нужно – мелко нарезать зелень, разложить ее в отсеках формочки для льда, залить водой или оливковым маслом и отправить в морозилку. А потом, когда возникнет необходимость в травах, просто добавьте пару таких кубиков в еду и вуаля – ароматное блюдо готово.
Лайфхак 12: Чтобы лед был прозрачным, замораживайте кипяченую воду
Если замораживать кипяченую воду, кубики будут прозрачными
Наверняка вы замечали, что лед, который подают в ресторанах, чтобы охладить напитки, всегда кристально чистый и прозрачный. А вот кубики, которые вы делаете «в домашних условиях» получаются белыми, мутными и совсем непрезентабельными. Однако эту ситуацию можно легко исправить: просто вскипятите воду, а уже после этого разливайте ее по формам. Так кубики льда получатся прозрачными.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии