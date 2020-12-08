12 кулинарных хитростей для тех, кто не хочет тратить время на готовку

Лайфхак 1: Макароны приготовятся быстрее, если их заранее замочить

Макароны должны провести в воде минимум час. / Фото: lozhka-povarezhka.ru

Лайфхак 2: Сода поможет быстро карамелизировать лук

Если добавить соду, лук быстрее станет золотистым

Лайфхак 3: Приготовьте один раз, чтобы была заготовка для разных блюд

Остатки вареного мяса можно использовать для бутербродов. / Фото: foodihealth.ru

Лайфхак 4: Картофель будет быстрее чиститься, если устроить ему «контрастный душ» или посолить

Оставьте картофель в соленой воде на четверть часа. / Фото: fb.ru

Лайфхак 5: Овощи быстрее готовятся, если их залить газированной водой

Овощи лучше тушить с минеральной водой

Лайфхак 6: Мясо нужно нарезать перед заморозкой

Замораживайте мясо порционными кусками. / Фото: lovetoeat.ru

Лайфхак 7: Поставьте на стол маленький контейнер для мусора

Контейнер для мусора может быть подвесным. / Фото: iposuda.ru

Лайфхак 8: Выбирайте семена из овощей ложкой для мороженого

Ложкой с заостренными краями легче выбирать семена из перца

Лайфхак 9: Используйте лед, чтобы избавиться от жира

Замотайте лед в салфетку и промокните жир. / Фото: zen.yandex.ru

Лайфхак 10: Разогревайте блюдо вместе с водой

Вода не позволит краешкам пиццы засохнуть. / Фото: raupress.ru

Лайфхак 11: Замораживайте зелень

Замораживайте зелень с водой или маслом в формочке для льда. / Фот: keepok.ru

Лайфхак 12: Чтобы лед был прозрачным, замораживайте кипяченую воду

Если замораживать кипяченую воду, кубики будут прозрачными