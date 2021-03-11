Десять дочерей, повторивших карьеру отцов-режиссеров

Анджелина Джоли, София Коппола, Екатерина Шагалова и другие самые любимые женщины кинематографистов.
Элисон Иствуд
Пока одна из дочерей Клинта Иствуда, восемнадцатилетняя модель Франческа, шокировала Америку фотосессией, в которой она распиливает бензопилой и сжигает сумочку Birkin за $100 000, вторая дочь, Элисон, снимала драматический фильм о семье, смерти и вере. Критикам в конечном счете не очень понравилось творчество обеих девушек, но Элисон хотя бы постаралась: ее дебютная лента «Пути и путы» даст фору большинству независимых американских драм и половине европейских. Это не очень ровная в повествовании, но искренняя, абсолютно не чопорная, как это обычно бывает у молодых режиссеров, кинопритча. Главные герои — мальчик, чья мать погибла в автокатастрофе, и машинист поезда, повинный в ее смерти и решивший усыновить сироту. У юной Иствуд хорошо получилось зафиксировать ту стадию человеческих отношений, когда ненависть трансформируется в благодарность, а чувство вины — в любовь. Если она намерена, как ее отец, снять три дюжины фильмов, Голливуду и всем нам очень повезло.
Джордан Скотт
Джордан Скотт росла в самой кинематографической семье на свете. Ее отец Ридли Скотт — постановщик «Чужого», «Гладиатора», «Бегущего по лезвию бритвы», «Тельмы и Луизы», «Солдата Джейн» и «Ганнибала». Ее дядя, покончивший с собой 19 августа этого года Тони Скотт, входил в тройку главных голливудских спецов по боевикам. «Топ Ган», «Последний бойскаут», «Настоящая любовь», «Враг государства», «Дежавю» — главные, но далеко не единственные его работы. Джордан, в отличие от переехавших в США Скоттов-старших, оказалась куда более патриотичной англичанкой: ее фильм «Трещины» — чисто британский роман воспитания. Действие происходит в 30-е годы прошлого века в закрытом интернате для девочек. В замкнутом пространстве сталкиваются два сильных характера: всеми любимая, но на самом деле деспотичная и несчастная воспитательница (в исполнении Евы Грин) и свободолюбивая ученица, жизненный опыт которой во много раз превосходит ее юный возраст. Конфликт развивается в традициях британской и русской литературной классики, но заканчивается все совсем не как в школьных романах. Удивительный фильм.
Екатерина Шагалова
Сценарист Александр Миндадзе и его дочь Катя, взявшая другую фамилию, чтобы сделать себе имя в кино без помощи отца, дебютировали в режиссуре почти одновременно. Шагалова в 2005-м году закончила работу над трагикомедией «Собака Павлова» — хроникой жизни санатория для душевнобольных, напоминающего Россию в миниатюре. Миндадзе, написавший сценарии таких картин, как «Время танцора», «Трио» и «Космос как предчувствие», в 2007-м году снял фильм «Отрыв» — странную философскую притчу о коллективном горе. Вышедшая в прокат годом позже драма «Однажды в провинции» Кати Шагаловой — история ровно о том же. О трагической общей судьбе русской провинции, разложении человеческих связей, когда-то поддерживающих наше общество, о слякотной осени целого народа, за которой последует еще более суровая зима. «Однажды в провинции» — не только режиссерская, но и сценаристская работа Шагаловой. И она, безусловно, вся в отца.
Брайс Даллас Ховард
Брайс Даллас Ховард обязана своим средним именем тому обстоятельству, что родители зачали ее в Далласе, штат Техас (это еще повезло: других детей в семье вообще называли в честь отелей), а впечатляющей карьерой в кино — настойчивому покровительству со стороны отца, Рона Ховарда. Роли в «Человеке-Пауке 3» и «Терминаторе 4» Брайс совмещала с работой на «Мандерлае» у Ларса фон Триера, которому актриса понравилась так сильно, что он ради нее отказался от услуг Николь Кидман. В прошлом году Ховард закончила режиссуру короткометражного социального кино «Когда ты найдешь меня», снятого для рекламы Canon, и заявила, что готовится к съемкам своего первого полного метра. Амбиции у девушки отцовские, если не круче: по ее словам, фильм Originals станет для современной молодежи ровно тем же, чем «Клуб «Завтрак» для восьмидесятников. Пожелаем удачи.
Анджелина Джоли
Джон Войт хотел стать режиссером и даже снял для телевидения довольно беспомощную версию «Оловянного солдатика» Андерсена, однако в историю он войдет все же в другом амплуа — как выдающийся актер, лауреат «Оскара», исполнитель ролей Ноя и Рузвельта, гражданский активист и — главное — отец Анджелины Джоли. Анджелина в свои 37 лет уже затмила его и в кино, и в политике, и в режиссуре. Ее первый фильм «В краю крови и меда» снят по мотивам, ни много ни мало, войны на Балканах, на удивление похож на избранные места из сборника Эдуарда Лимонова «Смрт», но в целом — ох уж эти женщины – посвящен скорее любви, чем смерти. Идея Джоли (она здесь еще и автор сценария) забавным образом совпала с режиссерским дебютом актера Райфа Файнза. Тот использовал сербско-боснийский конфликт, чтобы снять свою версию шекспировского «Кориолана». Джоли же перенесла в современность действие «Ромео и Джульетты». Критика встретила фильм благодушно, а вот сербские правозащитники и Эмир Кустурица его раскритиковали: слишком уж ангельски изображены в нем боснийцы.
Эми Редфорд
Когда Роберт Редфорд почувствовал, что срок годности его героического образа ковбоя, правдоруба и секс-символа подходит к концу, с достоинством удалился из кадра и сел в режиссерское кресло. Так появились фильмы «Заклинатель лошадей» и «Львы для ягнят». Эми Редфорд, похоже, намерена пройти тот же творческий путь, что и отец, только на современных скоростях. Побаловавшись с актерством на площадках «Клана Сопрано» и «Секса в большом городе» — флагманских сериалах интеллектуального канала HBO — Эми быстро переключилась на режиссуру. Ее первый и пока единственный фильм «Гитара» рассказывает довольно конъюнктурную историю. Замкнутая и робкая женщина узнает, что больна раком, и вслед за надеждой на будущее теряет работу и любимого мужчину. Тем не менее ощущение конечности жизни придает ей силы прожить оставшиеся дни так, как она всегда мечтала: отдавшись творчеству, страсти и легкости бытия. Неприлично сентиментальная притча, но поставлена она, надо признать, чудо как хорошо.
Эми Гиллиам
Терри Гиллиам — фокусник от кино. Его «Монти Пайтон», «Приключения барона Мюнхгаузена», «Братья Гримм» и «Воображариум доктора Парнаса» — квинтэссенция всех чудес, на которые способен кинематограф. Эми Гиллиам пока не волшебница, но интенсивно учится. Девушка работала вторым режиссером на блокбастере «Лара Крофт: Расхитительница гробниц», ассистировала отцу на площадке «Братьев Гримм» и «Страны приливов», помогала ему с костюмами в «Страхе и ненависти в Лас-Вегасе» и продюсировала его «Воображариум доктора Парнаса». Гиллиам воспитывает дочь в традициях ремесленной школы. Дисциплинирует черновой работой и мотивирует тем, что каждое новое задание будет и важнее, и ответственнее, и интереснее. Подмастерье отлично справляется и усиленно готовится к выпускному экзамену — собственному фильму. У ремесленников, кстати, такой экзамен назывался «работой над шедевром». Так что наши ожидания высоки.
Эми Канаан Манн
Майкл Манн — главный в Голливуде специалист по мужским драмам, автор «Последнего из могикан», «Али», Соучастника», «Джонни Д.» и «Схватки», в которой он не побоялся столкнуть лбами Роберта Де Ниро и Аль Пачино. Эми Канаан Манн — внучка украинского эмигранта и дочка брутального гения Манна. Пока она не очень уверенно идет по стопам отца: первый же ее фильм, триллер «Поля смерти» был осмеян сначала гостями Венецианского кинофестиваля, а затем и критиками. Дебют оказался слишком амбициозным. Взяв за основу газетную историю о маньяке из Техаса, Манн попыталась вложить в фильм больше смыслов, чем готов усвоить даже самый искушенный зритель. Ее «Поля смерти» — это и готическая сказка о Юге, и притча о вере, и социальное исследование классового расслоения в Америке, и попытка поймать в кадр саму природу зла. К сожалению, ни одна из интересных идей не реализована до конца. Впрочем, первые картины Майкла Манна тоже не были эталоном драматургии.
Дженнифер Чембер Линч
О Дженнифер Линч сложно говорить как о чьем-то ребенке: ей уже 44 года, она режиссер четырех фильмов, как минимум один из которых можно считать выдающимся. Тем не менее судьба дочери главного американского метафизика Дэвида Линча была предопределена еще в детстве: когда ей было шесть лет, отец уже всерьез учил ее практиковать трансцендентальную медитацию. В итоге из Дженнифер получился эталонный Линч.2.0: в ее фильмах присутствует та же зловещая и чарующая мистика, то же дикое чувство юмора и те же мутные, но интересные наблюдения по поводу устройства нашей вселенной. Главный на сегодня фильм в карьере Дженнифер — тепло встреченный в Каннах инфернальный триллер про маньяка и агентов ФБР «Наблюдение» — ломает вообще все стереотипы жанра, до которых может дотянуться. А через год выйдет еще один мистический детектив — на этот раз с любимцем публики Тимом Ротом.
София Коппола
София — самая прославленная из дочерей, пошедших по стопам отцов-режиссеров. Карьера девушки началась с символической роли маленькой Мэри Корлеоне в «Крестном отце 3». Если клан Копполы — главная в Голливуде мафия, то София в нем — за консильери. Мальчишки в этой семье — Николас Кейдж, Джейсон Шварцман — все немного оболтусы, зато девочка — настоящий кремень. Ее «Девственницы-самоубийцы» — культовое кино для юных особ по всему миру, «Мария Антуанетта» — большая фестивальная удача, «Трудности перевода» — любимое сентиментальное развлечение экспатов, а последняя работа, «Где-то» — фильм неудачный, но очень честный. Его обязательно стоит посмотреть тем, кого интересует реальная, а не таблоидная жизнь кинозвезд. «Где-то» — история для Копполы во многом личная, автобиографическая, так что все претензии к тому, что фильм скучный, справедливы лишь наполовину. Чужое хоум-видео и не должно быть интересным.
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