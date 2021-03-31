Кухонные хитрости от шеф-повара, которые придутся по душе и новичкам, и опытным кулинарам

1. Советы по кухонной утвари

Пищевая пленка поможет продлить срок годности отбойного молотка и разделочной доски / Фото: klub-drug.ru

Пустая бутылка из-под вина или пива заменит скалку / Фото: autogear.ru

2. Лайфхаки для жарки

Во время обжарки из продуктов выделяется сахар, который карамелизируется и образует аппетитную корочку / Фото: ovinogradnike.ru

3. Секреты приготовления мяса

Мелкие кусочки мяса лучше готовить порционно, иначе вместо жареного получится тушеное блюдо / Фото: lamcdn.net

4. Хитрости с приправами и соусами

Кубики с зеленью и оливковым маслом удобно добавлять в салаты и другие блюда / Фото: filed18-27.my.mail.ru

Из колбаски с маслом и зеленью можно делать бутерброды / Фото: img.anews.com

Панировка из сухарей и овсянки получится не хуже, чем в KFC / Фото: koolinar.ru