Кухонные хитрости от шеф-повара, которые придутся по душе и новичкам, и опытным кулинарам

Можно ли взбить пенку для латте в домашних условиях, приготовить усилитель вкуса из натуральных ингредиентов и жарить продукты без масляной «стрельбы»? Да, да и еще раз да! Novate.ru подготовил список кулинарных лайфхаков, которые упростят процесс готовки, помогут заменить недостающие ингредиенты или инструменты, а также улучшат вкус ваших блюд.
1. Советы по кухонной утвари
Пищевая пленка поможет продлить срок годности отбойного молотка и разделочной доски / Фото: klub-drug.ru
1) Если разделочная доска скользит по столешнице во время нарезки, подложите под нее влажную ткань или тряпку. Другой вариант - возьмите пищевую пленку и в несколько слоев намотайте на руку. Нужно сделать четыре таких колечка и подложить под каждый угол доски. Пищевая пленка не позволит доске скользить по столу.
2) При частом отбивании мяса в молоток и доску забиваются частички пищи, которые не всегда получается вымыть. Чтобы продлить срок годности инструментов, перед использованием обматывайте их пленкой или прикрывайте целлофаном само мясо. После отбивания достаточно снять материал и промыть молоток с досточкой.
3) Парадокс, но пораниться острым ножом намного меньше шансов, чем тупым. Прежде всего, вы и сами понимаете, что нужно резать аккуратнее. Во-вторых, не надо прикладывать много усилий, чтобы измельчить продукты, поэтому нож точно не отскочит.
Пустая бутылка из-под вина или пива заменит скалку / Фото: autogear.ru
4) Чтобы продлить срок эксплуатации ножа, не режьте им по тарелкам, разделочным доскам и поверхностям из стекла и соли. Эти материалы негативно сказываются на состоянии режущей кромки, поэтому придется постоянно менять ножи.
5) Остатки майонеза, соуса или кетчупа никак не хотят выдавливаться из мягкой упаковки? Положите продукт на доску, прижмите к нему ручку ножа и ведите обух по направлению от себя к отверстию на упаковке.
6) Если скалки не оказалось под рукой, ее легко заменит пустая стеклянная бутылка из-под вина или пива.
7) Чтобы пить латте и капучино с пенкой, вместо кофемашины воспользуйтесь френч-прессом. Достаточно подогреть молоко в микроволновке и взбить устройством для заваривания напитков. В результате получится плотная пенка, на которой даже можно рисовать сиропом.
8) Лучше всего мариновать мясо не в посуде, а в пакетах. Так продукт равномерно покроется маринадом и хорошо пропитается. В идеале - воспользуйтесь вакууматором.
9) Разбивали яйцо и в еду попал кусочек скорлупы? Проще всего достать мелкие частички с помощью большой половины скорлупы. Зачерпните ею отколовшийся кусочек оболочки и позвольте яйцу вытечь.
2. Лайфхаки для жарки
Во время обжарки из продуктов выделяется сахар, который карамелизируется и образует аппетитную корочку / Фото: ovinogradnike.ru
1) Наливайте масло только на сухую сковороду и после того, как она хорошо прогреется. Так растительный продукт не будет «стрелять» во все стороны. Также важно правильно выкладывать продукты. Делайте это по направлению от себя, тогда жидкость не станет брызгать. Если оливковое масло подгорает на сковороде, разбавьте его небольшим количеством подсолнечного.
2) Чтобы приготовить блюдо с золотистой корочкой, положите продукт на сковороду и оставьте на некоторое время. Не трогайте и не переворачивайте еду. Позвольте сахару в составе продукта карамелизироваться, чтобы придать блюду аппетитный оттенок.
3. Секреты приготовления мяса
Мелкие кусочки мяса лучше готовить порционно, иначе вместо жареного получится тушеное блюдо / Фото: lamcdn.net
1) Приготовить мягкое мясо можно двумя способами: максимально быстро обжарить или очень долго тушить.
2) Покупать целую курицу и самостоятельно разделывать - намного экономнее, чем приобретать птицу по частям. Грудку можно отварить или запечь в тот же день, скелет выварить на бульон, а крылья и ножки заморозить и запечь в следующий раз.
3) Обжариваете много маленьких кусочков мяса и хотите добиться аппетитного золотистого оттенка? Готовьте блюдо в несколько заходов. Если выложить на раскаленную сковороду холодные кусочки мяса, посуда быстро остынет и жарка превратится в тушение - из продукта выйдут все соки, а корочки не будет.
4. Хитрости с приправами и соусами
Кубики с зеленью и оливковым маслом удобно добавлять в салаты и другие блюда / Фото: filed18-27.my.mail.ru
1) Темные пятна на дне сковороды после жарки - это сахар, вышедший из продуктов. Если залить сковороду небольшим количеством жидкости и поскрести по дну деревянной лопаткой, из растворившегося сахара получится отличная подлива для блюда.
2) Готовите коктейль или холодный соус, но не знаете, как попробовать, чтобы не облизывать ложку? Зачерпните немного жидкости и капните в выемку на руке у основания большого пальца. Так вы легко поймете, чего не хватает.
3) Специи гораздо лучше раскроют свой вкус и аромат, если добавлять их в сочетании с небольшим количеством растительного масла (к примеру, оливкового).
Из колбаски с маслом и зеленью можно делать бутерброды / Фото: img.anews.com
4) Чтобы сделать оливковое масло еще более ароматным или придать ему пикантный вкус, добавьте в новую бутылку пару веточек тимьяна, несколько перцев чили или другие любимые травы.
5) Натуральный усилитель вкуса легко приготовить в домашних условиях. Жидкость подходит для шприцевания мяса перед запеканием или ею можно залить рис. Наберите необходимое количество теплой воды и размешайте в ней соль и сахар, добавленные в равных частях. Жидкость должна получиться такой, чтобы нельзя было определить соленая она или сладкая.
6) Если любите готовить салаты с оливковым маслом и зеленью или часто кладете ингредиенты в другие блюда, сделайте заготовки. Разложите травы в формочки для льда, залейте маслом и отправьте в морозильную камеру. Добавляйте кубики в готовые блюда.
Панировка из сухарей и овсянки получится не хуже, чем в KFC / Фото: koolinar.ru
7) Подобным образом можно заготовить и сливочное масло. Смешайте его зеленью, чесноком и в форме колбаски замотайте в пищевую пленку. Положите масло в морозилку и отрезайте кусочки по необходимости.
8) Остроту перца можно регулировать. Для этого нужно удалять или, наоборот, оставлять побольше семян и жилок. Именно в них содержится капсаицин, который отвечает за остроту. Учтите, что чем меньше перец, тем он «злее».
9) Хотите панировку как в KFC? Добавьте к сухарям немного измельченной овсянки.
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