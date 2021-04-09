Как покрасить пасхальные яйца в чулках и получить необычные узоры? Пошаговое фото и видео

К светлому празднику Пасхи многие хозяйки начинают готовится заблаговременно – искать новые рецепты приготовления различных пасхальных блюд или необычные варианты окраски яиц. Мы сегодня остановимся на втором пункте. Как известно, покрасить яйца на Пасху можно различными способами, начиная от самых простых (та же луковая шелуха, например) и заканчивая более сложными. Способ, про который пойдёт речь чуть ниже, можно отнести к «золотой середине». Сложного в нём, конечно, ничего нет. Но, как говорят, немного повозиться всё-таки придётся. Хотя, смотрите сами.

Красим яйца на Пасху в чулках и получаем красивые узоры. Пошаговый мастер класс

Старые чулки наверняка найдутся в гардеробе любой женщины. Да и все другие компоненты, которые будут задействованы в окраске яиц, наверняка тоже у вас есть.

Что понадобится?

Вот более подробный список:

сваренные вкрутую яйца красители для яиц небольшие листочки для декора (например, листья петрушки, кориандра, кресс-салата, мелиссы и т.п.) старые капроновые чулки или колготки резинки с ножницами посуда для разбавления красителей

Несколько полезных советов по окраске пасхальных яиц

При использовании любых синтетических красителей, яйца сначала варят вкрутую, после чего украшают.

Для получения насыщенного оттенка замачивать яйца в красителе нужно минут на 5-10.

При окраске яиц в натуральных красителях, яйца красят во время варки. Как, например, это делают в луковой шелухе.

Что касается нашего способа, то здесь листочки можно заменить лепестками небольших цветов, или использовать вместе с ними. А теперь приступаем.

Шаг №1

Приготовьте листья пряных трав или лепестки мелких цветов. Сначала опускаем листочек в воду, после чего аккуратно укладываем на скорлупу. Мокрый листочек или лепесток будет на ней хорошо держаться.

Шаг №2

На втором этапе отрезаем от капронового чулка или колготок небольшой кусочек. Аккуратно обматываем яйцо капроном так, чтобы листочек приклеенный нами чуть раньше остался на своём месте.

Шаг №3

Теперь закручиваем капрон несколько раз (как мы это делаем, когда надуваем воздушный шарик) и завязываем конец резинкой. Закрепить резинку нужно достаточно туго, чтобы чулок не развязался в дальнейшем.

Шаг №4

Разводи красители в чашке, следу инструкции, которую производитель указал на упаковке. Опускаем туда яйца в чулках и держим минут 5-10. Таким же способом можно красить яйца и в натуральных красителях. Например, в луковой шелухе.

Шаг №5

Когда яйца приобретут насыщенны оттенок, достаём их из красителя. После чего, берём в руки ножницы и аккуратно срезаем часть чулка в том месте, где он был закреплён резинкой. Далее снимаем остаток чулка.

Делать всё это лучше над бумажной салфеткой, чтобы не капать красителем на стол, и в резиновых перчатках, чтобы не покрасить вместе с яйцами ещё и руки.

Шаг №6

На последнем этапе аккуратно отклеиваем с яиц листочки, которые мы использовали для декора. Кладём яйца на тарелку, застеленную бумажным полотенцем.

Когда яйца полностью высохнут, смазываем скорлупу небольшим количеством оливкового масла. Этот простой трюк заставит скорлупу буквально сиять, что придаст яйцам дополнительный глянец.

Фото и видео claudia.pl

И смотрим видео, где вам всё наглядно покажут.

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