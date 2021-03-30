Знаменитости-аутисты, для которых их «особенность» стала ценным даром

Еще не так давно диагноз «аутизм» подразумевал тяжелую форму расстройства, при которой у человека возникали серьезные проблемы с коммуникабельностью. Однако теперь выяснилось, что ситуацию не всегда можно описать только белой или черной красками. Сегодня принято говорить об аутическом спектре, который включает в себя и более мягкие формы этого состояния. Интересно, что при таком, более широком подходе, в круг возможных (или доказанных) аутистов попало множество знаменитостей, ведь эта особенность работы мозга, при всех своих недостатках, имеет одну важную черту – невероятную концентрацию на одной теме, порой переходящую в одержимость. Для талантливых людей это часто становится помощью в работе. Ну, а недостаток общительности или навязчивость всегда можно списать на признаки гениальности.
Энтони Хопкинс
Знаменитый актер в конце 2020-го года отметил 83-летие. Несмотря на столь преклонный возраст, он не теряет популярности, продолжает активно сниматься и раскрывает миру разнообразные грани своего таланта. Кроме режиссерских работ и покорения соцсетей Хопкинс пишет музыку, он создал ряд произведений для фортепиано и скрипки с оркестром.
Энтони Хопкинс в фильме «Молчание ягнят», 1991 год
Энтони с детства страдал от дислексии – это нарушение способности чтения или письма, название которого также слишком часто попадается в биографиях знаменитостей. В случае Хопкинса проблема была настолько серьезной, что он даже не смог полноценно учиться в школе, но зато позднее успешно окончил Королевскую академию драматического искусства в Лондоне.
Энтони Хопкинс в новой версии «Короля Лир», 2018 год
Об аутизме актер узнал уже в зрелом возрасте. Он рассказывает, что на исследования собственного мышления его вдохновила жена: «…она хотела выяснить, за кого вышла замуж». Вероятно, на такие крайние меры женщину подтолкнули не слишком приятные особенности характера супруга - частая непоследовательность действий и яркое желание подвергать анализу поведение героев книг и реальных людей. Пожилой актер спокойно воспринял информацию о своем диагнозе и пояснил журналистам: «Я не хожу на вечеринки, у меня немного друзей, но я люблю людей». Впрочем, он считает, что добился успеха в своей профессии во многом благодаря этой особенности, так как она позволяет ему тщательно анализировать героев.
Дэн Эйкройд
Самый знаменитый киношный «охотник за приведениями» откровенно заявляет, что его мягкая форма аутизма помогла в жизни не только стать актером, но и найти свой самый яркий образ. В 12 лет Эйкройду диагностировали синдром Туретта – не слишком приятное расстройство центральной нервной системы, при котором люди могут выкрикивать нецензурные или неуместные выражения. «Особенности» будущего актера, к счастью, до неприличностей не доходили, но он доставлял беспокойство родителям нервозностью, нервными тиками и хрюканьем.
Дэн Эйкройд в фильме «Охотники за привидениями», 1984 год
Аутизм у Эйкройда обнаружили уже после 30-ти и так же по настоянию жены. Впрочем, актер абсолютно не расстроился и нашел в этом множество плюсов:
«Один из моих симптомов включал мою одержимость призраками и правоохранительными органами - например, я ношу с собой полицейский значок. Я стал одержим Гансом Хольцером, величайшим охотником за привидениями. Именно тогда родилась идея моего фильма «Охотники за привидениями» - охотно делился он затем с журналистами.
Тим Бёртон
Тим Бертон — американский режиссер, мультипликатор и писатель с бывшей супругой, Хеленой Бонэм Картер
Автор множества восхитительно-мрачных шедевров в зрелом возрасте сам поставил себе диагноз, - этой информацией с прессой поделилась бывшая жена знаменитого режиссера Хелена Бонэм Картер. По ее словам, посмотрев документальный фильм об аутизме, Бёртон сказал, что именно так он себя чувствовал в детстве. Большую часть времени он проводил за уединенными занятиями, много смотрел кино и рисовал – эти увлечения, доведенные до крайности, переросли в конечном итоге в профессию и подарили миру одного из самых необычных кинематографистов. Скорее всего, в детстве режиссер страдал от синдрома Аспергера – это нарушение психического развития чаще всего не отражается на развитии речевых и когнитивных способностей.
Сатоши Таджири
Если это имя вам не знакомо, то о его самом знаменитом детище, Покемонах, слышали, наверное, все. Японский дизайнер видеоигр и создатель франшизы Nintendo Pokémon является высокофункциональным аутистом. В нашей стране фанаты «ловли покемонов» часто вызывают раздражение, а вот в Японии к этой игре, манге и мультфильму относятся с огромным уважением. Считается, что «карманные монстры» помогли многим детям-аутистам стать более общительными и найти себе друзей.
Сатоси Тадзири — японский геймдизайнер, создатель серии игр, манги и сериала «Покемон»
Сатоши Таджири – настоящий современный гений. С детства он был погружен в себя и увлекался ловлей насекомых. При этом мальчик конструировал удивительно сложные механические ловушки и сумел собрать огромную коллекцию жуков. У Тадзири высокий IQ, и он способен работать по 24 часа в сутки, что, возможно, объясняется его «особенностью». Сам дизайнер относится к синдрому Аспергера спокойно и учится использовать свои сильные стороны, превращая диагноз в преимущество.
Кортни Лав
Американская актриса, рок-певица и вдова Курта Кобейна рассказала журналистам, что в 9 лет ей был поставлен диагноз «аутизм». Впрочем, детство у Кортни было тяжелым: ее отец, который относил себя к культурным нигилистам, был лишен родительских прав за то, что давал малолетней дочери ЛСД, и мать после развода поселилась в коммуне хиппи. У будущей звезды были проблемы с общением, она с трудом находила общий язык со сверстниками ведь от семейных неурядиц ее проблема только прогрессировала. В 14 лет девушка оказалась в исправительном заведении за кражу футболки из магазина, но, судя по всему, ей это пошло на пользу.
Кортни Лав - солистка рок-группы Hole, актриса и вдова лидера Nirvana Курта Кобейна
«Исправившаяся» Кортни некоторое время изучала богословие в Тринити-Колледже, а затем увлеклась музыкой. Сегодня певица признается, что большая часть проблем, связанных с аутизмом, за ее бурную жизнь сошли на нет. Она чувствует проявление своих особенностей в стрессовых ситуациях и, возможно, благодаря этому иногда бывает слишком откровенной, однако успешной карьере это качество не помешало.
Грета Тунберг
Грета Тунберг - шведская экологическая активистка
Девочка из Швеции всего за пару лет успела на волне экологических проблем стать самым молодым «человеком года», дважды номинантом на Нобелевскую премию и довела до белого каления огромное количество людей во всем мире. Ее прямолинейность и бескомпромиссность в вопросе изменения климата во многом является проявлением целого букета «особенностей» из аутического спектра: у Греты с раннего детства диагностировали синдром Аспергера, обсессивно-компульсивное расстройство, связанное с навязчивыми мыслями, и селективный мутизм (неспособность разговаривать в важные моменты). Последнее она, впрочем, успешно преодолела. Свою форму аутизма Грета считает «даром», который помог ей увидеть важную проблему и не пройти мимо, как делает большинство людей, а сконцентрироваться на решении.
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