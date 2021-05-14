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Нетождественные пары понятий, которые очень часто путают


Нетождественные пары понятий, которые очень часто путают

Существует достаточное количество парных понятий, которые люди путают из-за сходства звучания, сущности или внешнего сходства. Данный материал расскажет о пяти парных понятиях, которым достаётся больше всего в плане путаницы.

1. Крокодил и аллигатор


Аллигатор и крокодил - внешнее различие.

Аллигатор и крокодил - внешнее различие.

 

Крокодилы крупнее аллигаторов, длина крокодила - от 4 до 7 метров, аллигатора - от 1,5 до 3,5 метров. У крокодилов узкая и длинная морда, а у аллигаторов сплющенная и тупая. Когда челюсть сомкнута у крокодила, то виден большой четвёртый зуб нижней челюсти. У аллигатора же верхняя челюсть полностью закрывает зубы. Вокруг пасти аллигатора располагаются чёрные пятнышки. Они заменяют ему обоняние, которое у него отсутствует. Эти пятнышки — сенсоры. Ими аллигатор определяет, где находится добыча, и движется по направлению к ней. А вот у крокодила черные пятна расположены на спине. Крокодилы распространены в Африке, Азии, Америке и Австралии. Аллигаторы встречаются только в Китае и Америке. Крокодилы приспособлены к жизни в солёной воде, аллигаторы обитают исключительно в пресной.

Важно! Аллигаторы не нападают на людей с целью добычи, крокодилы же могут напасть на человека.

2. Вегетарианец и веган


Веганы отрицают всё, что относится к животному миру, а не растительному

Веганы отрицают всё, что относится к животному миру, а не растительному

 

Наверняка большинство людей с обычным режимом питания полагает, что термин веган - это сокращённый (разговорный) вариант термина вегетарианец. На самом деле, есть принципиальная разница, игнорируя которую можно попасть в неловкое положение.
Например, поставить перед гостем-веганом салат «Цезарь» без мяса, полагая, что остальные ингредиенты гость приемлет. Или, что ещё обиднее, «заботливо» исключить из блюд гостя-вегетарианца сыр/сметану/мёд. Дело в том, что вегетарианцы вполне спокойно относятся к продуктам животного происхождения, если эти продукты получены без вреда здоровью/жизни животного.

Так, лакто-вегетврианцы с удовольствием пьют молоко и едят его производные (кисломолочные продукты, сыр), а ово-вешетврианцы вполне спокойно съедят яйцо, аргументируя это веганское кощунство тем, что магазинные яйца априори не содержат зародыш. А вот веганы - это своего рода пуристы или аристократическая верхушка в сообществе отказавшихся от продуктов убиенных животных. Веганы не будут есть даже мёд, а также откажутся от инжира, поскольку для созревания этого плода необходимо, чтобы насекомое попало внутрь и погибло.

3. Мулат и метис


Джонни Депп - индеец по бабушке.

Джонни Депп - индеец по бабушке.

 

В мире насчитывается пять рас: европеоиды (белокожие), негроиды (темнокожие), монголоиды (желтокожие и с узким разрезом глаз), коренные американцы (неполиткорректные названия которых - краснокожие и исторически ошибочное индейцы, так как Колумб открыл вовсе не Индию) и австралоиды (некоторые исследователи относят их к негроидам, но это не подтверждает теория эволюции и закон миграции древних племен, так как негроиды из Африки никак не могли приплыть в Австралию в доисторические времена). И метисы, и мулаты - это дети, родившиеся в результате смешанных расовых браков. Но разница есть существенная.

Мулат - это человек, у которого родители принадлежат к европеоидной и негроидной расам. Иногда мулатом может быть человек, чей дед нес доминантный ген темнокожей расы, что отразилось на внешности. Хороший пример - Пушкин. А вот родители метиса - это представители любых других двух пар рас, кроме европеоид + негроид. В Америке метисами принято называть потомков от браков европеоидов и индейцев. В Средней Азии - монголоидов и европеоидов. Бразильские метисы - люди, рожденные от браков португальцев с коренными американцами племени тупи.

Интересный факт! Почти все мулаты считают себя частью культуры темнокожих. А вот метисы могут относить себя к культуре любой из двух рас родителей или не относить ни к какой культуре.

4. Гражданский брак и сожительство


Такая вот простая разница.

Такая вот простая разница.

 

Данная путаница понятий существует только в русскоязычных постсоветских странах. Расскажем известный факт, который хорошо даст понять, откуда растут ноги у этой путаницы. Во время переписи населения России в конце 20 века результаты показали, что замужних женщин оказалось намного больше, чем женатых мужчин. Как вообще такое может быть? Всё просто. Женщины, которые проживают с мужчинами вместе, но в браке не состоят, называли себя замужними, а мужчины, которые проживают вместе с женщинами вне официального брака, называли себя неженатыми. В данном случае правы оказались мужчины.

Разговорный сленгизм русского языка «гражданский брак» означает обычное сожительство вне брака. С точки зрения юриспруденции «гражданский брак» - это брак, заключенный официально в ЗАГСе/мэрии. Таким образом, эта пара понятий, которые вечно нарочно путают, включает в себя понятия антонимические - совместная жизнь вне брака и в браке. Обычно понятие «гражданский брак» обожают постсоветские женщины патриархального менталитета, в то время как их СОЖИТЕЛИ считают себя неженатыми. Сленгизм «гражданский брак» уже не знает подавляющее большинство нынешних двадцатилетних. Они просто говорят: «мы живём вместе». Для них данное понятие является довольно диким, то есть архаизмом.

5. Аэропорт и аэродром


Бывают аэродромы без аэропортов, но не бывает аэропортов без аэродромов.

Бывают аэродромы без аэропортов, но не бывает аэропортов без аэродромов.

 

«Аэропорт» буквально переводится как «воздушная гавань», а «аэродром» — как «воздушная дорога». Аэродром - это взлетно-посадочная полоса с местом для вывода самолетов и ангаром. Аэропорт - это комплекс сооружений, одним из которых является аэродром. Получается, что у каждого аэропорта есть аэродром, но не у каждого аэродрома есть аэропорт.

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Нетождественные пары понятий, которые очень часто путают

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