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Кола для засоренного слива, или Как очистить труднодоступные места в кухне странными средствами


Кола для засоренного слива, или Как очистить труднодоступные места в кухне странными средствами

В кухне каждой хозяйки есть труднодоступные места, которые иногда попросту забывают очищать, а порой и вовсе про них считают, что очистить их невозможно. Данный материал разобьёт шаблоны и расскажет, как можно совершенно неожиданным образом очистить важные, но труднодоступные местечки кухни.

1. Кока-кола прочистит засоренные трубы


Очень простой способ экстренно очистить засорившиеся трубы.

Очень простой способ экстренно очистить засорившиеся трубы.

 

Кока-кола является очень вредным продуктом, который разъедает микровещества, имеющие натуральное происхождение, а именно микроорганизмы. Злоупотребление этим продуктом ведет к разъеданию эмали зубов, стенок желудка. Все дело в большом содержании сахара и химических элементов. Известны многочисленные эксперименты обычных пользователей, когда на ночь выпавший молочный зубик ребенка клали в чашку с кока-колой. Наутро зуба... не оставалось. Он попросту растворялся. Поэтому если у вас засорились трубы раковины, что привело к выталкиванию воды наверх и невозможности нормального водостока, просто вылейте пол литра кока-колы в ваши трубы. Если загрязнение не критично и не очень давнее, эффект гарантирован.

2. Старая зубная щетка и сода очистят водные разводы на кранах


Отличный лайфхак. / Фото: goodhousekeeping.com

Отличный лайфхак. / Фото: goodhousekeeping.
com

 

Очень часто краны в кухне приобретают некрасивый вид из-за многочисленных разводов, остающихся от капель воды с известковым налетом, с которыми краны беспрестанно контачат. Но решение есть, и очень простое. Берем старую зубную щетку и разводим большое количество пищевой соды в небольшом количестве воды. Протираем при помощи зубной щетки содовой кашицей наши краны. Затем протираем мокрой тряпочкой. Вуаля - краны выглядят как новые, никаких неприятных разводов!

3. Кухонные щипцы для работы с горячим жарящимся мясом очистят жалюзи


Вот это да! / Фото: goodhousekeeping.com

Вот это да! / Фото: goodhousekeeping.com

 

Кухонные жалюзи страдают от загрязнений даже сильнее, чем выходящие на наводнённый машинами проспект. Всё дело в том, что в кухне постоянно происходит готовка, в результате чего горячий воздух от плиты превращает пыль на оконных жалюзи в густой черный продукт, который достаточно сложно отчистить, кроме того, достаточно сложно забраться между полосками жалюзи каким-то очищающим гаджетом. Но решение есть. Берем кухонные щипцы, при помощи которых мы обычно достаем горячую еду со сковородки, чтобы не ошпарить пальцы, наматываем на них микрофибровую копеечную тряпочку, вариантами которой переполнены все дискаунтеры, закрепляем при помощи тонких канцелярских резинок и преспокойно чистим жалюзи. Та-дам! Теперь мы дышим чистым воздухом в нашей кухне!

4. Старая зубная щетка очистит еще и все внутренности посудомоечной машины


Ап - снова старая зубная щётка! / Фото: goodhousekeeping.com

Ап - снова старая зубная щётка! / Фото: goodhousekeeping.com

 

И снова на помощь спешат не Чип и Дейл, а старая зубная щетка. Известны сотни случаев, когда пользователи посудомоечных машин ставят гаджету вердикт сломан навсегда просто потому, что устройство перестало работать, а ленивые работники сервиса ремонта техники утверждают, что не видят повреждений. Не дадим же себя развести на крупную сумму денег! Время от времени раскрываем фильтр посудомоечной машины, являем его миру и чистим при помощи обычного раствора хозяйственного мыла при помощи старой зубной щетки, которая залезет, как утверждает телереклама, в самые труднодоступные места. Так ваша посудомоечная машина проживет десятки лет. А поможет всего лишь щетка, немного знаний и смекалки!

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Кола для засоренного слива, или Как очистить труднодоступные места в кухне странными средствами

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Кола для засоренного слива, или Как очистить труднодоступные места в кухне странными средствамиПодписаться на мой Instagram
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