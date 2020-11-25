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Простой способ заправки газовых баллончиков, который позволит сделать их многоразовыми


Простой способ заправки газовых баллончиков, который позволит сделать их многоразовыми


Кемпинг баллоны, использующиеся для обеспечения топливом походных кухонь, казовых горелок и некоторого другого оборудования, в большинстве случаев являются одноразовыми. Однако на деле выкидывать такое богатство – недопустимая роскошь. Не каждый знает о том, что «одноразовые» баллончики на самом деле можно достаточно просто повторно заправлять. Главное сделать переходник и найти (приобрести) большой баллон с пропаном.

Понадобится баллон с пропаном. |Фото: deal.by.

Понадобится баллон с пропаном. |Фото: deal.by.

 

Главная сложность в повторной заправке газом одноразовых баллончиков заключается в создании переходника. Благо, соорудить его может даже ребенок. Для работы нам понадобится пара хомутов, газовый шланг, старая горелка (такая, чтобы была с клапаном), подкладка к штуцеру и, собственно, сам штуцер на баллон.
Маленькие баллончики можно заправлять. |Фото: vk.ru.

Маленькие баллончики можно заправлять. |Фото: vk.ru.

 

Первым делом отсоединяем у газовой горелки сопло. К трубке крепим шланг и фиксируем его при помощи хомута. На противоположный край шланга ставим штуцер, который также крепится при помощи имеющегося в запасе хомута. Именно он (штуцер) и будет ставиться на большой газовый баллон, а другой конец – с деталью от горелки, будет подключаться к баллончику. Перед заправкой баллон-донор в обязательном порядке укладывается на бок.

Нужно сделать переходник из штуцера и шланга. |Фото: youtube.com.

Нужно сделать переходник из штуцера и шланга. |Фото: youtube.com.

 

Заправка занимает всего несколько секунд. Собрав всю систему воедино и подключив пустой баллончик открываем вентиль и почти сразу же закручиваем его обратно. Перед началом заправки будет не лишним «пробить» через интернет или поискать на самом одноразовом баллончике данные о его характеристика. А именно, сколько он должен весить в заправленном состоянии. С помощью весов в последствии можно будет определить заправлен ли баллончик полностью. Так, например, емкость массой 95 грамм после полной заправки пропаном весит 220 грамм.
Заправка занимает всего несколько секунд. |Фото: youtube.com.

Заправка занимает всего несколько секунд. |Фото: youtube.com.

 

Видеоматериал:

 

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Простой способ заправки газовых баллончиков, который позволит сделать их многоразовыми

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Простой способ заправки газовых баллончиков, который позволит сделать их многоразовымиПодписаться на мой Instagram
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