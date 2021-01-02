Зачем нужны фигурные конструкции, украшающие морские побережья

Загадочные фигуры располагаются на побережьях многих российских курортов
Во время отдыха на море многих людей интересует, почему побережье усыпано какими-то фигурными бетонными конструкциями. Что же это за загадочные изобретения и зачем они нужны?
1. Что такое волнорезы?
Волнорезы защищают побережья от неблагоприятных изменений / Фото: cdn.pixabay.com
Во время приливов, отливов, ветренной погоды, шторма и даже штиля побережье постоянно видоизменяется. Песок движется, а вместе с ним сдвигаются границы берега. Особенно перемены заметны после шторма, когда из воды выбрасывается большое количество гальки и песка. Далее из-за сильного ветра на пляже нагромождаются целые стены из «нового материала». Если пляж полностью песчаный, шторм может спровоцировать перемещение песочных дюн. Такие изменения не всегда благоприятны и могут нарушить комфорт отдыхающих.
Тетраподы не позволяют гальке и песку вымываться с пляжей / Фото: i.pinimg.com
Чтобы предотвратить нежелательные изменения на пляже, побережья оборудуют специальными сооружениями - волнорезами. Волнорезы представляют собой искусственную конструкцию, которая защищает водный бассейн, гавань или якорную стоянку от волн. Приспособления перехватывают прибрежные течения и оберегают пляжи от эрозии (стирания накоплений песка).
Если взглянуть на волнорезы с подветренной стороны, можно обнаружить огромное количество песка. Это - главный признак эффективности конструкций, поскольку без них многие пляжи уже давно бы остались без песка и гальки. Соответственно, ни о каком туризме и курортах речи и не было бы.
2. Особенности конструкции
Конструкция напоминает четыре конусообразных луча / Фото: images.ru.prom.st
Зачастую на пляжах устанавливают тетраподы. Фигурные железобетонные блоки отличаются четырьмя конусообразными лучами, которые соединяются воедино в массивной конструкции. Вес одного тетрапода может составлять от 1.5 до 20 тонн, а высота - от 134 до 310 см.
Данная форма обеспечивает взаимоблокирование при возведении защитных сооружений и волнорезов и в разы усиливает их эффективность. Железобетонные конструкции рассеивают силу поступающих волн, благодаря чему вода их попросту обтекает. Также тетраподы предотвращают возникновение морских оползней.
Чертежи тетрапода / Фото: stopvideo.net
Волнорезы такой формы выполняются в соответствии с высокими нормами и стандартами качества. Изобрели тетрапод во Франции еще в 50-х годах ХХ века. И по сей день конструкции широко применяются для защиты морских и речных побережий от эрозии, для осуществления подводного и причального строительства.
3. Местная достопримечательность
Рыбаки устраиваются на волнорезах, чтобы выловить улов побольше / Фото: cdn.pixabay.com
Нагромождение тетраподов привлекает внимание как некая достопримечательность и развлечение. Туристы любят делать живописные снимки морских пейзажей с железобетонными конструкциями или просто лазать по волнорезам.
Роспись одного тетрапода занимала от нескольких дней до недели / Фото: upload.wikimedia.org
В Мариуполе (Украина) есть даже целая галерея тетраподов. В 2013 году ко Дню города художники разукрасили больше 80 блоков в стилях от экспрессионизма до петриковской росписи.
Современные маяки могут быть выполнены в нестандартном стиле / Фото: i.elitarium.ru
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