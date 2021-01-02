С нами не соскучишься!

7 913 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Гущин2 января, 10:19
    В работах Василия Чудинова с позиций лингвиста показано влияние славнских корней и не персидские, и на индийские язык...Почему первые рус...
  • Отари Хидирбегишвили1 января, 19:41
    Сегодня использование смертной казни это варварство ! Например, несмотря на то, что французы гордятся одной из старей...Современные виды ...
  • Oleg Ershov1 января, 17:31
    Ещё лучше тактика коротких и прицельных очередей!Как бойцы узнают,...

Зачем нужны фигурные конструкции, украшающие морские побережья


Загадочные фигуры располагаются на побережьях многих российских курортов

Загадочные фигуры располагаются на побережьях многих российских курортов

Во время отдыха на море многих людей интересует, почему побережье усыпано какими-то фигурными бетонными конструкциями. Что же это за загадочные изобретения и зачем они нужны?

1. Что такое волнорезы?


Волнорезы защищают побережья от неблагоприятных изменений / Фото: cdn.pixabay.com

Волнорезы защищают побережья от неблагоприятных изменений / Фото: cdn.pixabay.com

 

Во время приливов, отливов, ветренной погоды, шторма и даже штиля побережье постоянно видоизменяется. Песок движется, а вместе с ним сдвигаются границы берега. Особенно перемены заметны после шторма, когда из воды выбрасывается большое количество гальки и песка. Далее из-за сильного ветра на пляже нагромождаются целые стены из «нового материала». Если пляж полностью песчаный, шторм может спровоцировать перемещение песочных дюн. Такие изменения не всегда благоприятны и могут нарушить комфорт отдыхающих.
Тетраподы не позволяют гальке и песку вымываться с пляжей / Фото: i.pinimg.com

Тетраподы не позволяют гальке и песку вымываться с пляжей / Фото: i.pinimg.com

 

Чтобы предотвратить нежелательные изменения на пляже, побережья оборудуют специальными сооружениями - волнорезами. Волнорезы представляют собой искусственную конструкцию, которая защищает водный бассейн, гавань или якорную стоянку от волн. Приспособления перехватывают прибрежные течения и оберегают пляжи от эрозии (стирания накоплений песка).


Если взглянуть на волнорезы с подветренной стороны, можно обнаружить огромное количество песка. Это - главный признак эффективности конструкций, поскольку без них многие пляжи уже давно бы остались без песка и гальки. Соответственно, ни о каком туризме и курортах речи и не было бы.

2. Особенности конструкции


Конструкция напоминает четыре конусообразных луча / Фото: images.ru.prom.st

Конструкция напоминает четыре конусообразных луча / Фото: images.ru.prom.st

 

Зачастую на пляжах устанавливают тетраподы. Фигурные железобетонные блоки отличаются четырьмя конусообразными лучами, которые соединяются воедино в массивной конструкции. Вес одного тетрапода может составлять от 1.5 до 20 тонн, а высота - от 134 до 310 см.

Данная форма обеспечивает взаимоблокирование при возведении защитных сооружений и волнорезов и в разы усиливает их эффективность. Железобетонные конструкции рассеивают силу поступающих волн, благодаря чему вода их попросту обтекает. Также тетраподы предотвращают возникновение морских оползней.
Чертежи тетрапода / Фото: stopvideo.net

Чертежи тетрапода / Фото: stopvideo.net

 

Волнорезы такой формы выполняются в соответствии с высокими нормами и стандартами качества. Изобрели тетрапод во Франции еще в 50-х годах ХХ века. И по сей день конструкции широко применяются для защиты морских и речных побережий от эрозии, для осуществления подводного и причального строительства.

3. Местная достопримечательность


Рыбаки устраиваются на волнорезах, чтобы выловить улов побольше / Фото: cdn.pixabay.com

Рыбаки устраиваются на волнорезах, чтобы выловить улов побольше / Фото: cdn.pixabay.com

 

Нагромождение тетраподов привлекает внимание как некая достопримечательность и развлечение. Туристы любят делать живописные снимки морских пейзажей с железобетонными конструкциями или просто лазать по волнорезам.
Роспись одного тетрапода занимала от нескольких дней до недели / Фото: upload.wikimedia.org

Роспись одного тетрапода занимала от нескольких дней до недели / Фото: upload.wikimedia.org

 

В Мариуполе (Украина) есть даже целая галерея тетраподов. В 2013 году ко Дню города художники разукрасили больше 80 блоков в стилях от экспрессионизма до петриковской росписи.
Современные маяки могут быть выполнены в нестандартном стиле / Фото: i.elitarium.ru

Современные маяки могут быть выполнены в нестандартном стиле / Фото: i.elitarium.ru


источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





Зачем нужны фигурные конструкции, украшающие морские побережья

И не забудьте:
Зачем нужны фигурные конструкции, украшающие морские побережьяПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх