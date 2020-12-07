Как появилась разноцветная река, похожая на радугу: Скрытое природное сокровище Каньо-Кристалес

Каньо-Кристалес, протекающая в далекой Колумбии, по праву заслужила звание самой красивой и фантастической реки в мире. А ещё её называют «Река богов», «Радуга, которая растаяла», «Река пяти цветов». Почему? Да потому что она в буквальном смысле переливается всеми цветами радуги, словно кто-то разлил здесь тонны разных красок и не перемешал. Добраться сюда непросто, но это стоит того. Недаром Каньо-Кристалес внесли в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Радужные цвета дают водоросли
Красота этого места обусловлена водными растениями, которые обитают на дне реки. При освещении лучами солнца они вызывают красивый визуальный эффект в виде сочетания почти всех основных цветов – зеленого, интенсивного красного, желтого, синего и розового. В итоге получается самая настоящая река-радуга!
Радуга из водорослей. /Фото:expotur-eco.com
Разноцветные водоросли и камни на дне реки видны прекрасно: вода настолько прозрачна, и чиста, что говорят, ее даже можно пить. А отсутствие в ней солей и минералов способствует тому, что на дне почти нет иловых отложений.http://funhere.ru/?p=15674
На реке есть живописные мини-водопады. /Фото:fodors.com
Каньо-Кристалес – речка хотя и длинная (простирается более чем на 100 километров), но не широкая и не обильная. Ширина ее – не более 20 метров. Она представляет собой правый приток речки Лосада, которая, в свою очередь, является притоком еще более крупной реки – Гуаяберо. Ну а Гуаяберо уже впадает в Ориноко. Вот такая цепочка. Так и оставалась бы Каньо-Кристалес обычной среднестатистической речушкой, если бы не ее уникальный цвет.
Река-радуга многие годы не была широко известна. Да и сейчас далеко не все о ней знают. /Фото:guruturizma.ru
По всему скалистому дну Каньо-Кристале распределись водные растения, «ответственные» за создания ярких цветов. Особенно интенсивен красный, который дает эндемичное растение под названием Macarenia clavigera. В воде можно увидеть много мелкой рыбешки. В этих местах также обитают 420 видов птиц, 10 видов амфибий, 43 вида рептилий и 8 видов приматов.
Идеальный сезон для поездки в Каньо-Кристалес – всего несколько месяцев в году, с начала июня и до конца ноября. В это время река наполняется дождями и как раз идет обильное цветение водорослей.
Чтобы насладиться оттенками реки, нужно выбрать правильное время. /Фото:ovethesepics.com
Интересно, что Каньо-Кристалес – так называемое скрытое природное сокровище. Вплоть до 1980-90-х годов о нем почти никто, кроме местных жителей, особо не знал (в частности, потому что в этих местах было небезопасно). Популярность среди туристов оно стало приобретать на рубеже XX-XXI веков. И, надо сказать, даже сейчас Каньо-Кристалес остается экзотическим и в чем-то даже мистическим местом не только для иностранных гостей, но и для самих колумбийцев.
Основной цвет реки, а точнее, ее водорослей - ярко-красный. /Фото: blogspot.com
Как сюда попасть
Этот райский уголок Колумбии расположен к северу от муниципалитета Ла-Макарена, в провинции мета. Большинство путешественников предпочитают остановиться в Ла-Макарена, а уже оттуда отправиться в Каньо-Кристалес. Чтобы добраться до чудо-реки, нужно сначала пересечь Гуаяберо на лодке, что занимает 20 минут, затем еще минут 25 минут проехать на внедорожнике и уже оставшийся отрезок пути идти пешком – примерно час. Так что такое путешествие подойдет только для людей здоровых и выносливых.
Фантастический пейзаж. /Фото:medellinguru.com
Экскурсию по этому волшебному маршруту следует проводить с опытным гидом, который уже знает местность. Кстати, заодно можно заказать прогулку на лодке по реке Гуаяберо (местные жители оказывают туристам такую услугу), во время которой, если повезет, доведется увидеть диких обитателей этого региона – птиц, черепах и так далее.
Можно полюбоваться красотой реки и искупаться. /Фото:matadornetwork.com
Добравшись до самой Каньо-Кристалес, можно не только полюбоваться ее невероятными цветовыми оттенками и сделать уникальные фотографии, которые впоследствии ваши знакомые наверняка примут за фотошоп. Можно еще и искупаться в прозрачной речной воде, и эти впечатления просто незабываемы.
Купание здесь просто незабываемо. /Фото:alaskawilds.me
Кстати, гиды, которые водят туристов в эти места, очень просят «купальщиков» предварительно не использовать кремы для загара, солнцезащитные кремы или репелленты. Дело в том, что вода здесь настолько чиста, что даже небольшое количество химических веществ может оказать негативное влияние на экосистему уникальной реки. «Пожалуйста, просто наденьте шляпу и рубашку с длинными рукавами, чтобы избежать солнечных ожогов», – просят местные жители.
В разноцветной реке очень чистая вода и залезать в нее, намазавшись кремом, нежелательно. /Фото:tripadvisor.com
Интересный факт о Каньо-Кристалес и окрестностях: много лет назад район Ла-Макарена был местом, традиционно используемым окрестным населением для выращивания кокаинового куста, и местным властям пришлось приложить немало сил, чтобы искоренить эту устоявшуюся практику и сделать этот рай идеальным пространством для туристов.
Фантастическое место в Колумбии. /Фото:theculturetrip.com/
Жить в окружении ярких красок, похоже, стремление интернациональное. И для того, чтобы окружить себя всеми цветами радуги, можно не только колесить по миру в поисках уникальных природных красот. Иногда бывает достаточно просто родиться в радужном городе.
Текст: Анна Белова, фото на обложке: roughguides.com
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