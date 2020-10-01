Какие кусты пора выбрасывать

Рубить или не рубить – вот в чем вопрос! Рассматриваем самые частые причины, по которым садоводы избавляются от выращенных на участке кустарников.

Независимо от того, насколько дорог вашему сердцу был тот или иной кустарник, иногда приходится взглянуть правде в глаза и задуматься о том, чтобы от него избавиться. Это очень сложное решение, прийти к которому может быть очень и очень непросто, если учесть тот факт, что на выращивание абсолютно здорового зеленого питомца было потрачено много времени и сил.

Тем не менее, в битве за урожай и презентабельный внешний вид участка все средства хороши, а поэтому порой приходится закрывать глаза на собственное чувство жалости и прислушиваться к голосу рассудка. Возможно, избавившись всего от одного кустарника, вы сможете решить несколько проблем. Для того чтобы вам было легче принимать решения, мы подготовили список наиболее значимых критериев, которые помогут отважиться на этот шаг.



Больные кустарники

Кусты, которые перестали плодоносить

Растение, которое не оправдало ожиданий

Растения, которые начали привлекать вредителей

Кустарники, которые не вписались в дизайн участка

Весенняя и осенняя обработки сада – обязательные пункты в программе по защите посадок от болезней и вредителей – хоть и значительно повышают шансы на то, что растения будут и дольше радовать вас богатыми урожаями, но стопроцентной гарантии на это не дают.Не стоит забывать и о том, что некоторые болезни смородины, крыжовника, малины, ежевики и других садовых культур могут поддаваться лечению лишь при условии, что растения находятся на ранней стадии заболевания. В большей степени это относится к грибковым инфекциям, например, антракнозу, ржавчине, вертициллезу или разного рода пятнистостям. Если же болезнь дала о себе знать слишком поздно, или результат лечения не оправдал ваших ожиданий, то в этом случае от растения имеет смысл избавиться.Что же касается заболевания не грибковой природы, то в такой ситуации с кустарником придется расстаться при любом раскладе. К неизлечимым болезням относятся подавляющее большинство вирусных инфекций, например, реверсия (махровость), полосатая мозаика, курчавость, израстание (карликовость), вирусная кольцевая пятнистость и т.д. К этой же группе заболеваний относится и бактериальный рак.Даже если кустарник пока находится на начальной стадии болезни и в общем и целом не выглядит больным, лучше выкорчевать его сразу, не дожидаясь, пока заболевание распространится на другие растения.Средняя продолжительность жизни плодовых кустарников довольно сильно колеблется от 15-20 лет у малины и ежевики до 60-70 лет у ирги. При этом период плодоношения садовых культур значительно короче. Даже если вы будете постоянно проводить омолаживающую обрезку, рано или поздно наступит время, когда кустарник исчерпает заложенный природой потенциал и перестанет давать обильный урожай.Продлить жизнь такому кустарнику, разумеется, можно, однако есть ли в этом какой-то смысл, если гораздо проще высадить на участке молодые кустарники.Наиболее продуктивные периоды жизни малины, калины и облепихи – 10-12 лет, крыжовника – 15 лет, черной смородины – 12-14 лет, красной и белой – 16-18 лет. Ориентируясь на эти сроки, вы сможете заранее распланировать посадки и задуматься о покупке новых саженцев еще до того, как старые перестанут давать обильные урожаи.С каждым садоводом хотя бы один раз в жизни происходило так, что культура или какой-то конкретный ее сорт не оправдал связанных с ними ожиданий. Например, вы захотели вырастить в своем саду кустарник, который не слишком подходит для вашего климата или обеспечение подходящих условий отнимает слишком много времени и сил.Это как раз та самая история про танцы с бубном вокруг «неблагодарного» растения, которое наотрез отказывается приживаться или давать богатый урожай. И это с учетом того, что у соседа точно такой же куст «колосится» уже десять лет подряд, давая по несколько ведер урожая. Стоит ли такая овчинка выделки, решать только вам, однако прежде чем бежать за очередным разрекламированным удобрением для «капризули», подумайте, не будет ли более рационально заменить его на что-нибудь более «сговорчивое».Иногда случается так, что кустарник прекрасно прижился и даже начал давать обильный урожай, однако вкус его плодов вам совершенно не нравится. Кто-то не до конца распробовал вкус, кому-то не удалось добиться оптимальных условий для того, чтобы этот самый вкус приобрел те особенные нотки, из-за которых вы и решились высадить это растение.Трудов, потраченных на то, чтобы превратить чахлый, едва прижившийся прутик в раскидистый и обильно плодоносящий куст, разумеется, жалко. Однако не так ли обидно будет думать о том, что за то время, пока вы занимались уходом за кустарником, который не приносит вам радости, вы могли бы потратить на попытку вырастить куст, плоды которого придутся вам по вкусу.Едва ли на свете найдется такое растение, которое бы не привлекало к себе вредителей. Однако некоторые садовые культуры могут стать в буквальном смысле этого слова рассадником вредных насекомых. Это касается не только каких-то конкретных кустарников (известно, например, что больные и ослабленные растения привлекают к себе внимание вредоносных насекомых гораздо сильнее, чем здоровые и полные сил), но и целых видов.Так, например, не слишком благополучным для других растений может оказаться соседство с калиной, жимолостью, смородиной, крыжовником, боярышником или облепихой, на которых часто любит селиться тля. Именно поэтому, планируя посадки, следует помнить о том, что культуры, которые поражают одинаковые болезни и атакуют вредители, должны расти как можно дальше друг от друга.Особое внимание стоит уделять «приграничным регионам», т.е. тем частям сада, на которых растут и плодовые, и декоративные культуры одновременно. Если вы затеяли кардинальные изменения в «географии» своего участка, и внезапно оказалось, что уже растущий кустарник может представлять угрозу для своих потенциальных соседей, не создавайте себе лишних проблем и решите вопрос радикально.Не самая очевидная причина, по которой садоводы решают избавиться от того или иного кустарника. Тем не менее, порой случается и такое. Кто-то переезжает на новый участок, и в его представление о прекрасном не вписывается старая планировка сада, а кто-то настолько усердно приводил в порядок фамильную дачу, что и сам не заметил, как некоторые кустарники просто-напросто не гармонируют с общей картиной участка.Когда единственное растение становится помехой для того, чтобы сад раскрылся во всем своем великолепии, а участок приобрел цельный образ, стоит подумать о том, чтобы избавиться от такого кустарника.Если вы внимательно изучили вышеописанные критерии, и оказалось, что выращиваемый вами кустарник соответствует одному из них, но выкорчевывать растение вам бы не хотелось, вспомните народную мудрость: если ты задался вопросом, нужна ли тебе какая-то вещь, это значит, что она тебе больше не нужна.