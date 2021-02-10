Британцы о русских: «Они маринуют всё — огурцы, свеклу и бывших лидеров»

Британское издание Telegraph проделало колоссальную работу — были тщательно отобраны 56, прямо скажем, ошеломляющих фактов о загадочной русской душе. В этом списке можно найти и про наш любимый деликатес — суп из куриных ног под названием холодец, и про угрожающие всему живому и мимо проходящему сосульки, и про сторожевых котов.
Итак, давайте посмотрим на Россию глазами англичан.
1. В гостинице «Астория» в Санкт-Петербурге Гитлер планировал закатить праздничный банкет в честь взятия города.
2. Субботник — это день, когда жители российских городов выходят добровольно подметать и приводить в порядок улицы. Традиция была заложена после революции, но сохранилась до наших дней.
3. Название «Красная площадь» не имеет ничего общего с коммунизмом, происходит оно от слова «красная», которое когда-то означало «красивая».
4. Самый большой музей России — Эрмитаж, также находится в Санкт-Петербурге. В нем живут около 70 кошек, которые охраняют сокровища от грызунов. Традицию эту заложила императрица Елизавета Петровна, дочь Петра Первого, основателя Петербурга. В музее почти 22 километра мраморных коридоров.
5. Сосульки, свисающие зимой с крыш домов в Москве, настолько огромны, что тротуары огораживают специальной лентой.
6. В России любят гардеробы. Даже не надейтесь уйти далеко в ресторане, баре, музее или галерее, пока не сдадите пальто или сумку на входе. Заправляют здесь всем команды бабушек.
7. У бронзовой собаки на станции метро «Площадь Революции» — блестящий нос. По примете, если дотронешься до него, тебя настигнет удача.
8. Традиционный деликатес в России — суп, приготовленный из куриных ног, холодец.
9. Может возникнуть проблема с преподнесением цветов. Перед тем как вручать букет, убедитесь, что их количество нечетно. И только если отправляетесь на похороны, можете взять букет с четным количеством цветов.
10. Чем дальше от столицы, тем меньше автомобилей. И прически у народа более странные.
11. Русские — четвертая по счету из самых пьющих наций в мире после Беларуси, Молдовы и Литвы. Великобритания на 25-м месте.
12. Бронзовая собака из пункта 7 не единственная скульптура собаки в России. Существует еще памятник Лайке, собаке, впервые полетевшей в космос в 1957 году.
13. Слово «водка» происходит от слова «вода».
14. Продолжительность жизни мужчин составляет всего 63 года, это ниже, чем в Северной Корее или Ираке. Зато женщины доживают до 75.
15. В музее под памятником героическим защитникам Ленинграда всегда тикает метроном. Это единственный звук, который передавали по радио в блокаду, чтобы люди знали: город еще жив.
16. Русские считают малодушным опускать «уши» на меховой шапке, если на улице теплее –20 °C.
17. С передвижением по Москве все так плохо, что богатые россияне нанимают поддельные машины скорой помощи, чтобы с сиренами одолеть пробки.
18. В Санкт-Петербурге рядом с мостом, ведущим в Петропавловскую крепость, есть памятник зайцу, сородичи которого раньше населяли остров и гибли во время наводнений. Считается удачей бросить в него монетой и попасть.
19. Женщин в России на 11 миллионов больше, чем мужчин.
20. 50 процентов полицейских берут взятки.
21. В одном из ресторанов Москвы работают только близнецы.
22. Остров Итыгран знаменит Китовой аллеей — древним эскимосским сооружением из вкопанных в грунт параллельных рядов черепов и челюстей гренландских китов.
23. Иностранцам приходится платить больше россиян за вход в большинство туристических объектов. Это несправедливо, но жаловаться бесполезно. Лучше посмеяться над тем, что Абрамович заплатит в пять раз меньше вас лишь потому, что он является гражданином России.
24. В России больше часовых поясов, чем в любой другой стране, — 11.
25. Русская полиция до сих пор пользуется дурной славой из-за проверок документов (несмотря на то, что ситуация значительно улучшилась), так что всегда носите их с собой.
26. Остров Ольхон, самый крупный на Байкале, — рассадник шаманства.
27. Подземка Москвы, пожалуй, самая красивая в мире.
28. Многие считают, что существует и альтернативная схема метро — ходы, которые связывают систему военных бункеров.
29. В Малой столовой Зимнего дворца есть часы на каминной полке. Они были остановлены в 2:10 утра в ночь 25 октября 1917 года, когда Временное правительство было арестовано большевиками. Это тот момент, когда Россия стала на путь коммунизма.
30. Михаил Горбачев записал альбом романтических баллад. А у Путина есть свой обучающий диск по дзюдо.
31. Русские маринуют всё: огурец, свеклу и бывших лидеров.
32. Россияне могут посетить Хельсинки из Санкт-Петербурга без визы в рамках круиза на пароме.
33. В Санкт-Петербурге есть пляж. Рядом с Петропавловской крепостью купаются так называемые моржи — люди, верящие в терапевтический эффект ледяной воды.
34. Васильевский остров в Санкт-Петербурге предлагает причудливый выбор достопримечательностей, в том числе пару египетских сфинксов XV века и кунсткамеру, где вы можете увидеть скелет и сердце личного слуги Петра Великого.
35. В Москве есть деревья, обвешанные железными замками, — пары оставляют их здесь, чтобы доказать свою любовь.
36. 1800 лыжников и сноубордистов спустились зимой с горы Шерегеш в бикини в попытке побить мировой рекорд.
37. В парке искусств «Музеон» в Москве куча оказавшихся ненужными советских статуй, а также более современные работы.
38. В амбициозных планах россиян есть мечта построить магистраль, соединяющую Атлантику и Тихий океан.
39. В России протекает самая длинная река Европы, Волга, 3690 километров длиной. Имеет более чем 200 притоков.
40. Россия — это не только тундра и тайга, можно отправиться в поход на вулканы.
41. Около 10 000 британских туристов посещают Россию каждый год. И 90% из них не уезжают дальше Москвы или Санкт-Петербурга.
42. Постник Яковлев — человек, который руководил строительством собора Василия Блаженного. Легенда гласит, что Иван Грозный ослепил его, чтобы он никогда не смог построить ничего, что сможет сравниться с собором в Москве.
43. В Угличе — это около 125 миль к северу от Москвы — в 1591 году, предположительно, по приказу Бориса Годунова, убили восьмилетнего царевича Дмитрия, младшего сына Ивана Грозного и последнего из династии Рюриков. Чтобы предотвратить народное негодование, из Москвы прислали следователей, которые установили, что мальчик упал на нож и нечаянно нанес себе ранение. «И так — семь раз подряд», — ехидно добавляют местные.
44. Одна из самых больших тайн Второй мировой войны — судьба Янтарной комнаты. Зал, оформленный янтарными панелями с сусальным золотом и зеркалами, был расположен в Екатерининском дворце Царского Села под Санкт-Петербургом. Янтарная комната была разграблена нацистами, дальше следы ее теряются.
45. В России находится самое холодное обитаемое место на планете — село Оймякон. 6 февраля 1933 года здесь была зафиксирована температура –67,7 °C .
46. Западных лидеров здесь не хотят видеть, по крайней мере в одном из дьюти-фри одного из аэропортов России.
47. В 1908 году олимпийская сборная России опоздала на Игры на 12 дней, потому что страна жила по Юлианскому календарю, а Англия — уже по Григорианскому.
48. В России один из самых страшных пешеходных мостов в мире: 439-метровый Skybridge.
49. Йоканьгско-саамский язык Кольского полуострова находится на грани исчезновения — на нем говорят всего два человека.
50. Бесчеловечные исправительно-трудовые лагеря (ГУЛАГ) могут превратиться в туристические места. Такой спорный план озвучил региональный туристический департамент в Республике Саха в Восточной Сибири.
51. Вы можете купить старинные марки в маленьких ларьках на улицах.
52. Русские построили круглый корабль.
53. Петр Великий так любил своих игрушечных солдатиков, что повесил крысу, которая имела неосторожность отгрызть одному из них голову. Он также ввел налог на бороды.
54. В России есть сеть кафе, в которых все бесплатно, вы платите лишь за время пребывания там. Одно из таких открылось и в Лондоне в прошлом году.
55. Озеро Карачай используется в качестве свалки для ядерных отходов, так что если постоять рядом с ним в течение часа — оно наверняка убьет вас.
56. Один из музеев Санкт-Петербурга утверждает, что владеет эксклюзивным экспонатом — отрубленным пенисом Григория Распутина, помещенным в стеклянную банку. Однако эксперты сомневаются, что это реальная вещь.
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