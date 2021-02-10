Британцы о русских: «Они маринуют всё — огурцы, свеклу и бывших лидеров»

Британское издание Telegraph проделало колоссальную работу — были тщательно отобраны 56, прямо скажем, ошеломляющих фактов о загадочной русской душе. В этом списке можно найти и про наш любимый деликатес — суп из куриных ног под названием холодец, и про угрожающие всему живому и мимо проходящему сосульки, и про сторожевых котов.



Итак, давайте посмотрим на Россию глазами англичан.











1. В гостинице «Астория» в Санкт-Петербурге Гитлер планировал закатить праздничный банкет в честь взятия города.



2. Субботник — это день, когда жители российских городов выходят добровольно подметать и приводить в порядок улицы. Традиция была заложена после революции, но сохранилась до наших дней.



3. Название «Красная площадь» не имеет ничего общего с коммунизмом, происходит оно от слова «красная», которое когда-то означало «красивая».







4. Самый большой музей России — Эрмитаж, также находится в Санкт-Петербурге. В нем живут около 70 кошек, которые охраняют сокровища от грызунов. Традицию эту заложила императрица Елизавета Петровна, дочь Петра Первого, основателя Петербурга. В музее почти 22 километра мраморных коридоров.



5. Сосульки, свисающие зимой с крыш домов в Москве, настолько огромны, что тротуары огораживают специальной лентой.

Ибо сосульки непременно убьют вас, если упадут на голову.6. В России любят гардеробы. Даже не надейтесь уйти далеко в ресторане, баре, музее или галерее, пока не сдадите пальто или сумку на входе. Заправляют здесь всем команды бабушек 7. У бронзовой собаки на станции метро «Площадь Революции» — блестящий нос. По примете, если дотронешься до него, тебя настигнет удача.8. Традиционный деликатес в России — суп , приготовленный из куриных ног, холодец.9. Может возникнуть проблема с преподнесением цветов. Перед тем как вручать букет, убедитесь, что их количество нечетно. И только если отправляетесь на похороны, можете взять букет с четным количеством цветов.10. Чем дальше от столицы, тем меньше автомобилей. И прически у народа более странные.11. Русские — четвертая по счету из самых пьющих наций в мире после Беларуси, Молдовы и Литвы. Великобритания на 25-м месте.12. Бронзовая собака из пункта 7 не единственная скульптура собаки в России. Существует еще памятник Лайке, собаке, впервые полетевшей в космос в 1957 году.13. Слово «водка» происходит от слова «вода».14. Продолжительность жизни мужчин составляет всего 63 года, это ниже, чем в Северной Корее или Ираке. Зато женщины доживают до 75.15. В музее под памятником героическим защитникам Ленинграда всегда тикает метроном. Это единственный звук, который передавали по радио в блокаду, чтобы люди знали: город еще жив.16. Русские считают малодушным опускать «уши» на меховой шапке, если на улице теплее –20 °C.17. С передвижением по Москве все так плохо, что богатые россияне нанимают поддельные машины скорой помощи, чтобы с сиренами одолеть пробки.18. В Санкт-Петербурге рядом с мостом, ведущим в Петропавловскую крепость, есть памятник зайцу, сородичи которого раньше населяли остров и гибли во время наводнений. Считается удачей бросить в него монетой и попасть.19. Женщин в России на 11 миллионов больше, чем мужчин.20. 50 процентов полицейских берут взятки.21. В одном из ресторанов Москвы работают только близнецы.22. Остров Итыгран знаменит Китовой аллеей — древним эскимосским сооружением из вкопанных в грунт параллельных рядов черепов и челюстей гренландских китов.23. Иностранцам приходится платить больше россиян за вход в большинство туристических объектов. Это несправедливо, но жаловаться бесполезно. Лучше посмеяться над тем, что Абрамович заплатит в пять раз меньше вас лишь потому, что он является гражданином России.24. В России больше часовых поясов, чем в любой другой стране, — 11.25. Русская полиция до сих пор пользуется дурной славой из-за проверок документов (несмотря на то, что ситуация значительно улучшилась), так что всегда носите их с собой . 26. Остров Ольхон, самый крупный на Байкале, — рассадник шаманства.27. Подземка Москвы, пожалуй, самая красивая в мире.28. Многие считают, что существует и альтернативная схема метро — ходы, которые связывают систему военных бункеров.29. В Малой столовой Зимнего дворца есть часы на каминной полке. Они были остановлены в 2:10 утра в ночь 25 октября 1917 года, когда Временное правительство было арестовано большевиками. Это тот момент, когда Россия стала на путь коммунизма.30. Михаил Горбачев записал альбом романтических баллад. А у Путина есть свой обучающий диск по дзюдо.31. Русские маринуют всё: огурец, свеклу и бывших лидеров.32. Россияне могут посетить Хельсинки из Санкт-Петербурга без визы в рамках круиза на пароме.33. В Санкт-Петербурге есть пляж. Рядом с Петропавловской крепостью купаются так называемые моржи — люди, верящие в терапевтический эффект ледяной воды.34. Васильевский остров в Санкт-Петербурге предлагает причудливый выбор достопримечательностей, в том числе пару египетских сфинксов XV века и кунсткамеру, где вы можете увидеть скелет и сердце личного слуги Петра Великого.35. В Москве есть деревья, обвешанные железными замками, — пары оставляют их здесь, чтобы доказать свою любовь.36. 1800 лыжников и сноубордистов спустились зимой с горы Шерегеш в бикини в попытке побить мировой рекорд.37. В парке искусств «Музеон» в Москве куча оказавшихся ненужными советских статуй, а также более современные работы.38. В амбициозных планах россиян есть мечта построить магистраль, соединяющую Атлантику и Тихий океан.39. В России протекает самая длинная река Европы, Волга, 3690 километров длиной. Имеет более чем 200 притоков.40. Россия — это не только тундра и тайга, можно отправиться в поход на вулканы.41. Около 10 000 британских туристов посещают Россию каждый год. И 90% из них не уезжают дальше Москвы или Санкт-Петербурга.42. Постник Яковлев — человек, который руководил строительством собора Василия Блаженного. Легенда гласит, что Иван Грозный ослепил его, чтобы он никогда не смог построить ничего, что сможет сравниться с собором в Москве.43. В Угличе — это около 125 миль к северу от Москвы — в 1591 году, предположительно, по приказу Бориса Годунова, убили восьмилетнего царевича Дмитрия, младшего сына Ивана Грозного и последнего из династии Рюриков. Чтобы предотвратить народное негодование, из Москвы прислали следователей, которые установили , что мальчик упал на нож и нечаянно нанес себе ранение. «И так — семь раз подряд», — ехидно добавляют местные.44. Одна из самых больших тайн Второй мировой войны — судьба Янтарной комнаты. Зал, оформленный янтарными панелями с сусальным золотом и зеркалами, был расположен в Екатерининском дворце Царского Села под Санкт-Петербургом. Янтарная комната была разграблена нацистами, дальше следы ее теряются.45. В России находится самое холодное обитаемое место на планете — село Оймякон . 6 февраля 1933 года здесь была зафиксирована температура –67,7 °C .46. Западных лидеров здесь не хотят видеть, по крайней мере в одном из дьюти-фри одного из аэропортов России.47. В 1908 году олимпийская сборная России опоздала на Игры на 12 дней, потому что страна жила по Юлианскому календарю, а Англия — уже по Григорианскому.48. В России один из самых страшных пешеходных мостов в мире: 439-метровый Skybridge.49. Йоканьгско-саамский язык Кольского полуострова находится на грани исчезновения — на нем говорят всего два человека.50. Бесчеловечные исправительно-трудовые лагеря (ГУЛАГ) могут превратиться в туристические места. Такой спорный план озвучил региональный туристический департамент в Республике Саха в Восточной Сибири.51. Вы можете купить старинные марки в маленьких ларьках на улицах.52. Русские построили круглый корабль.53. Петр Великий так любил своих игрушечных солдатиков , что повесил крысу, которая имела неосторожность отгрызть одному из них голову. Он также ввел налог на бороды.54. В России есть сеть кафе, в которых все бесплатно, вы платите лишь за время пребывания там. Одно из таких открылось и в Лондоне в прошлом году.55. Озеро Карачай используется в качестве свалки для ядерных отходов , так что если постоять рядом с ним в течение часа — оно наверняка убьет вас.56. Один из музеев Санкт-Петербурга утверждает, что владеет эксклюзивным экспонатом — отрубленным пенисом Григория Распутина, помещенным в стеклянную банку. Однако эксперты сомневаются, что это реальная вещь.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)