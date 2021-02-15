Любопытные факты из биографии первого космонавта, о которых не знала общественность

Юрий Гагарин в детстве и юности.

Юрий Гагарин мечтал о небе.

Валентина Гагарина.

Юрий и Валентина Гагарины.

Счастливая семья Гагариных.

Рождение первой дочери Гагариных.

Весь мир помнит его добродушное улыбчивое лицо.

Юрий и Валентина прошли тяжкое испытание славой.

Юрий очень любил своих дочерей.

Работа, к сожалению, оставляла для семьи очень мало времени.

Валентина Гагарина с Алексеем Леоновым на свой 84 день рождения.

Галина Гагарина с сыном Юрием.

Елена Гагарина.