Любопытные факты из биографии первого космонавта, о которых не знала общественность

День авиации и космонавтики — международный праздник, который отмечают 12 апреля. Это особенный день в истории человечества — день, когда впервые космос покорился человеку. Настоящий триумф науки и всех тех, кто сопричастен космической отрасли! Первооткрывателем, проложившим путь к звёздам, стал советский лётчик — Юрий Гагарин. Его имя знает даже сейчас каждый школьник, но есть много любопытных фактов в его биографии, которые никогда не были достоянием общественности.
Всё, что лежит на поверхности: добродушное открытое лицо и его искренняя улыбка. Таким Гагарина до сих пор помнит мир. Автор культовой фразы «Поехали!» не просто жил небом, он болел им.
Юрий Гагарин в детстве и юности.
Родился будущий космонавт 9 марта 1934 года в обычной советской семье сельских тружеников, в Смоленской области. Маленький городок Гжатск сейчас носит его имя. После того, как Юрий окончил школу в своём родном городе, он поступает в ремесленное училище, на специальность формовщик–литейщик. После окончания этого учебного заведения, он решает поступать на учёбу в индустриальный техникум. В эти годы Гагарин страстно увлёкся авиацией, стал посещать Саратовский аэроклуб.
Юрий Гагарин мечтал о небе.
Летом 1955 года Гагарин заканчивает техникум с отличием. Через месяц ему посчастливилось осуществить свою давнюю мечту - совершить свой первый самостоятельный полёт на самолёте ЯК-18. В том же году Юрия призвали на службу в рядах Советской армии. Служить он стал в городе Оренбург. Там он поступил в 1-е Чкаловское военно-авиационное училище лётчиков имени К.Е.Ворошилова.
Валентина Гагарина.
В это же время Юрий познакомился со своё будущей женой и любовью всей жизни. Темноволосая и кареглазая, хрупкая и невысокая, с россыпью милых маленьких веснушек на лице, Валентина сразу покорила сердце бравого курсанта. Спустя почти четыре года долгих ухаживаний, через несколько дней после того, как окончилась учёба Гагарина в лётном училище, пара поженилась.
Юрий и Валентина Гагарины.
Первая дочка Гагариных, Елена, родилась в Заполярном, Мурманской области, куда отправлен был служить Юрий. В этом же году Гагарин узнал о наборе лётчиков в космонавты и решился попробовать. Конкурс был сумасшедший — около трёх тысяч человек на место, но его это ничуть не испугало и не остановило.
Счастливая семья Гагариных.
После очень тяжёлых и многочисленных испытаний, Гагарина приняли в ряды советских космонавтов. Он перевозит свою семью в Звёздный Городок, что недалеко от Москвы и начинает новую жизнь, которая теперь состоит из бесконечных тренировок для полётов. Валентина стала работать тут же — в Центре управления полётами, лаборантом-биохимиком. За месяц до судьбоносного полёта в космос, Валя подарила мужу ещё одну дочурку — Галину.
Рождение первой дочери Гагариных.
12 апреля 1961 года стал поворотным не только для мировой истории, но и для истории семейства Гагариных. Ведь первый космонавт должен был стать лицом Советского Союза, способным представить страну на международной арене достойно. Это прекрасно осознавали, как Сергей Павлович Королёв, руководитель советского космического проекта, так и руководители Оборонного отдела ЦК КПСС, и другие лица, курировавшие космические разработки.
Весь мир помнит его добродушное улыбчивое лицо.
От спокойного и размеренного семейного быта не осталось и следа. Теперь их жизнь проходила в бесконечных вспышках фотокамер, интервью, походах на телевидение для участия в различных передачах, поездках за рубеж и встречах с первыми лицами иностранных государств. Юрия узнавали везде, куда бы он не пошёл и просто не давали прохода.
Юрий и Валентина прошли тяжкое испытание славой.
Сам Гагарин очень страдал от того, что ему приходится разрываться между долгом и своими любимыми. Но и Юрий, и Валентина с честью прошли это испытание славой и не потеряли то, самое ценное, что у них было — любовь к друг другу и своим детям. Слава и всемирное признание не испортили характер супругов. Они выстояли.
Юрий очень любил своих дочерей.
За первый полёт в космос, первопроходец Юрий Гагарин, был удостоен такого высокого звания, как Герой Советского Союза и награждён одной из наивысших государственных наград — орденом Ленина.
Работа, к сожалению, оставляла для семьи очень мало времени.
С нетерпением ждал Юрий, когда наконец сможет окунуться в любимую работу снова. И вот, в 1961 году, он поступает в Военно-воздушную инженерную академию имени Н.Е. Жуковского. Было очень трудно, но Гагарин был занят тем, что больше всего любил. Он отдавал делу всего себя. Два года спустя его назначили замначальника Центра подготовки космонавтов. Тогда же он снова начал подготовку к космическим полётам. Это должен был быть полёт на Луну. Полёт корабля «Союз-1», в рамках советской «лунной программы», закончился неудачей и гибелью космонавта Владимира Михайловича Комарова. Во время своей речи на траурном митинге, Гагарин дал обещание, что они «научат «Союзы» летать». Так и случилось, только к тому времени самого Юрия уже не стало.
Валентина Гагарина с Алексеем Леоновым на свой 84 день рождения.
После защиты диплома, Гагарин добился разрешения совершить самостоятельный тренировочный полёт — он продолжал готовиться к новым космическим свершениям. Первый и последний такой полёт он совершил 27 марта 1968 года. Всё закончилось в один момент, вся счастливая жизнь — Юрий Гагарин погиб. Точные причины и обстоятельства этой трагедии, по сей день так и остались до конца не выясненными. Точно известно только то, что небо забрало своё, погиб первый космонавт нашей планеты — Юрий Алексеевич Гагарин. Этот день власти объявили траурным.
Галина Гагарина с сыном Юрием.
Наверное, неким шестым чувством Юрий ощущал нависшую над ним угрозу. Перед полётом он написал своей любимой супруге письмо. Оно стало прощальным. Валентина только после гибели мужа прочла его.
«Если со мной что-нибудь случится, то прошу вас и в первую очередь тебя, Валюша, не убиваться с горя. Ведь жизнь есть жизнь и никто не застрахован от того, что его завтра вдруг не задавит машина. Береги, пожалуйста, наших девочек, люби их, как люблю я. Воспитай их, пожалуйста так, чтобы они выросли не маменькими дочками и белоручками, а настоящими людьми, которым не были бы страшны никакие жизненные трудности и ухабы жизни. Ну, а свою личную жизнь, Валюша, устраивай, как тебе совесть подскажет, как сочтёшь нужным. Никаких обязательств я на тебя не накладываю, да и делать это просто не имею права».
Елена Гагарина.
Валентина Ивановна Гагарина исполнила всё то, о чём так просил её горячо любимый супруг: дочерей она воспитала такими, как тот и мечтал — людьми достойными и всеми уважаемыми. Старшая дочь стала искусствоведом. В начале 2000 годов её назначили генеральным директором Государственного историко-культурного музея-заповедника «Московский Кремль». Младшая окончила экономический университет имени Плеханова, где по сей день трудится на должности заведующей кафедры. Сейчас у них обоих уже взрослые дети. Сама Валентина своё личное счастье устраивать не стала. Она любила один раз и до самой смерти сохранила своему единственному любимому верность.
Сегодня, в 21 веке, космическая наука демонстрирует величайшие достижения: вокруг нашей планеты вращаются тысячи, даже десятки тысяч, спутников, человек был на Луне, Марс и Венера исследовались автоматическими зондами и многие другие достижения. Но навсегда день 12 апреля останется в истории, как первый полёт в открытый космос советского лётчика Юрия Алексеевича Гагарина.
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