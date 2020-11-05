Самая странная мода, которая только была в истории

Мир красоты и моды очень динамичен — и, в то же время, цикличен. К нам раз за разом возвращаются наряды, которыми хвастались еще предки. Так что, в скором времени, мы вполне можем увидеть подобные наряды на улицах современного города.



Кринолин

Белоснежная кожа

Гульфик

Монобровь

Без ресниц и бровей

Наряд макаронника

Тесная юбка

Напудренные парики

Цокколи

Чернение зубов