8 женщин и их шокирующие стероидные преобразования

С нами не соскучишься!

Мир женского создания спортивного тела наполнен строгими режимами упражнений, планов диеты и пищевыми добавками. Иногда такие «строители тела» прибегают к химическим веществам и стероидам, чтобы повысить производительность их тела. Взгляните на эти шокирующие стероидные преобразования женского тела.









Кэндис Армстронг

2. Хайди Кригер

Дениз Рутковски

Джоанна Клэр Томас

Бригита Брезовак

Алина Попа

Моника Моллика