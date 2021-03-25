Жизнь маленьких монахов бхакти

Знаете ли вы, что монахом можно стать уже в три года? Что монахи могут получать высшее образование и становиться докторами наук? А о том, что они пользуются гаджетами так же, как и мы с вами?







Выпускной фотопроект индийского студента призван сломать устоявшиеся стереотипы об образе монаха как старца с обритой наголо головой, чьим покровом является только кусок ткани, того, кто знает тайну бытия и отрешен от бренного мира, в котором живут все остальные.



Представляем фоторассказ о жизни юных монахов бхакти в одной из индийских деревень на острове Маджули в Индии (Kamalabri Satra of Majuli). Когда старшее поколение монахов посещают различные места в религиозных и культурных целях, они ищут детей с такими качествами, как терпеливость, преданность, понимание, рассудительность, и предлагают их семьям отдать детей в монахи. Некоторые идут на это из экономической выгоды, другие — по религиозным причинам. Есть те, кто верит, что образ жизни монахов сатра поможет им исцелиться от недугов. Детей постригают в очень раннем возрасте — с трех-четырех лет. После они полностью погружаются в образ жизни монаха: детей обучают не только религиозным практикам, но и культурным обычаям и традициям, которые они должны пронести сквозь всю жизнь.

Жизнь бхати отличается от жизни монахов других религий, тех же буддистов. В практике бхакти ценится преданность и любовь к Богу, покорное ему служение: во-первых, из чувства долга, во-вторых — из безусловной любви к Богу (которым является Вишну). Буддисты же отрицают веру в Бога и душу, Будда для них — просветленный человек, а цель жизни — познание «себя через себя».Перед исполнением танца агхора, который изображает священную связь между гуру и ученикамиМакияж для танца бхаонаВо время вечерней молитвыПарама в роли принцессыНичто человеческое им не чуждоУже с малых лет детей поощряют получать высшее образованиеОтличительной чертой жизни монахов является то, что, помимо психологического и поведенческого воспитания, дети получают культурное образованиеИгра в пряткиНесмотря на то что у них есть телевизоры, телефоны, компьютеры, монахи не становятся зависимыми от гаджетовИх учат быть милосердными, почтительными к природе и относиться ко всем людям одинаковоСанкар (слева) и Мохана во время приема пищиРупьёти играет на барабанах во время вечерней молитвыПрабхат (впереди) и Шаркар (сзади) во время исполнения танца агхораВ сатре воспитываются дети от 3 до 17 летСвященный танец бахар нритьяИсполнение танца сутрадхари нритьяЮные монахи по дороге в школуШколы на острове находятся в километре друг от другаСанкар со школьными друзьями во время утренней молитвыНиранджан читает во время урока в школеВ сатре придают значение академическому образованию монаховФотограф был очень удивлен, когда увидел, как ребята играют на улице в крикет, футбол, потому что дети XXI века в основном сидят в телефонах и играют в приставкиУ каждого монаха есть свои ежедневные обязанности, такие как уборка, стирка своей одежды, забота о домашних животныхОни помогают друг другу без всякого чувства эгоизмаНиранджан (слева) и Лакхирам (справа) позируют перед камерой, возвращаясь после вечерней игрыЭти молодые монахи — будущие пионеры культуры сатраИх песни и танцы отличаются своей подлинностью, неподдельностью от всех других, направленных на получение выгоды, так как они считают свои обычаи и традиции символом абсолютной любви к Вишну (санкср. — «верховное божество»)Они совершенно не отличаются от других детей в плане образования и воспитания, но в то же время они более культурно наполнены, чем мы с вамиОбраз жизни, который они ведут, становится неотъемлемой частью их личностиЕсли вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)