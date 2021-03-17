Свадьба с трагическим финалом: почему Марина Мнишек была женой Лжедмитрия І всего 10 дней

В российской истории было немало самозванцев, претендовавших на царскую власть. Но только один из них был удостоен официального возведения на престол – Лжедмитрий І. А его жена, полячка Марина Мнишек стала единственной на Руси царицей, не принявшей православие. Их брак продлился всего 10 дней, с 8 по 17 мая – ровно столько, сколько продолжались празднования в их честь – и завершился трагически.











По легенде, именно Марине Мнишек Лжедмитрий впервые поведал о своем царском происхождении. Достоверно не известно, так ли это, но фактом остается помощь ее отца, Юрия Мнишека, в организации похода Лжедмитрия. Между ними существовала договоренность о том, что Марина станет его женой лишь в случае воцарения Лжедмитрия в Москве. Девушке на тот момент было 16 лет, она мечтала о власти, славе, богатстве и вряд ли испытывала к жениху какие-то чувства, он же искренне ею увлекся.







Слева – Марина Мнишек. Гравюра, 1609. Справа – Н. Неврев. Присяга Лжедмитрия І польскому королю Сигизмунду ІІІ на введение в России католицизма



Поляки не верили в высокое происхождение Лжедмитрия, но поддержали его из корыстных соображений. Осенью 1604 г. Лжедмитрий с войском, состоящим из польских наемников, вторгся в пределы Российского государства.

Противники Бориса Годунова оказывали самозванцу активную помощь. Через год, после смерти царя Бориса, Лжедмитрия торжественно венчали на царство. Все это время Марина оставалась в Польше, а за полгода до ее приезда в Россию состоялось заочное обручение, во время которого роль жениха исполнял московский посол.Заочное обручение Марины Мнишек и Лжедмитрия І в Кракове 12 ноября 1605 г. Гравюра XVII в . Въезд Марины Мнишек со свитой в Москву 3 мая 1606 г. XVII в.В мае 1606 г. Марина Мнишек прибыла в Москву. Невеста остановилась в монастыре, у инокини Марфы, бывшей царицы Марии Нагой. Именно ее чудесно спасшимся сыном Дмитрием называл себя самозванец. 8 мая 1606 г. состоялась пышная свадьба Лжедмитрия І и Марины Мнишек. Хотя все происходило в соответствии со старинными русскими обычаями, многие из них были нарушены, что в народе позже истолковывалось как дурные предзнаменования.Слева – Марина Мнишек. Справа – Лжедмитрий І и Марина Мнишек . Гравюра Г. Ф. Галактионова, начало ХІХ в.Коронация Марины Мнишек в Успенском собореВенчание назначили на четверг, хотя на Руси было не принято заключать браки перед постным днем – пятницей. Еще до венчания Марина была коронована как царица. Помазание миром на царство представлялось присутствующим как ее приобщение к православию. Это должно было упрочить ее положение – ведь несмотря на то, что торжественные церемонии проходили по православным обрядам , она все же оставалась католичкой.Слева – К. Вениг. Последние минуты жизни Лжедмитрий І, 1879. Справа – К. Степанов. Марина Мнишек перед постригом в монахиниВ течение 10 дней продолжались всенародные гуляния и пиры. Лжедмитрия предупреждали, что заговорщики готовят покушение, но он никого не слушал. В народе росло недовольство по поводу неподобающего поведения поляков во время празднеств. Этим недовольством решили воспользоваться мятежные бояре во главе с князем Василием Шуйским, замышлявшим переворот. В результате царь Лжедмитрий І был объявлен самозванцем и убит. Его тело было выставлено на Красной площади, а потом его сожгли, пепел зарядили в пушку и выстрелили в сторону польской границы.Смерть самозванца. Гравюра XIX в.Марину Мнишек с отцом взяли под стражу и отправили в Ярославль, а позже выслали в Польшу. Но на родину они так и не добрались. В пути их перехватили сторонники Лжедмитрия ІІ – нового самозванца, претендовавшего на роль чудесно спасшегося царя . Марина должна была подтвердить это и «вернуться» к новоявленному мужу. Ей пришлось повиноваться. Однако Лжедмитрия ІІ ждала та же участь – в 1610 г. он был убит.М. П. Клодт. Марина Мнишек и ее отец Ежи Мнишек под стражей в Ярославле, 1883Еще несколько лет Марина боролась за власть, но в 1613 г. царем был провозглашен Михаил Романов. По легенде , остаток дней гордая полячка провела в заточении в Круглой башне Коломенского кремля, которая впоследствии стала именоваться Маринкиной. В народе еще долгое время имя Марины Мнишек было овеяно дурной славой. Ее называли колдуньей и говорили, что она прокляла весь род Романовых.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)