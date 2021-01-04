Секреты армянских женщин, которые стали жёнами талантливых и знаменитых мужчин

Выбор второй половинки – не простая задача. Если обращать внимание на национальность, то армянская жена – это мудрая, заботливая, понимающая женщина. Превыше всего она ставит успех своего возлюбленного, всегда готова поддержать избранника и вдохновить. Как гласит народная армянская пословица, муж – стены дома, а жена – всё, что в доме. А, уж, какие красивые и стойкие стены домов этой страны, думаем, каждый знает. К тому же, армянская жена обладает одним неоспоримым качеством. Ее многочисленная родня наверняка обладает хорошими связями в нужных кругах, а отец и родные братья для счастья любимой сестры готовы свернуть горы.
Так что, помимо божественной внешности жены супруг приобретает еще множество полезных знакомств. А может армянские жены просто хорошие матери и терпеливые жены? В нашей сегодняшней подборке три семьи, где женщины с армянской кровью стали спутницами знаменитых людей.
Канье Омари Уэст и Ким Кардашьян
Канье Омари Уэст и Ким Кардашьян
Одной из самых популярных звезд в Америке с армянскими корнями является Ким Кардашьян. Звезда реалити-шоу, актриса и фотомодель вызывает у людей смешанные чувства – одни считают ее иконой стиля, другие вовсю критикуют. Но реклама, даже плохая, как известно, двигатель торговли. А уж в торговле армяне издревле преуспели. Ким пишет книги о себе, выпускает линии одежды, украшения, сумочки, парфюм и много еще чего. К своей внешности также проявляет особое внимание.
Выдающиеся женские прелести достались ей по наследству, впрочем, как и умение зарабатывать на них. Она снимается для журналов Playboy, Harper*s Bazaar, публикует откровенные снимки на своей страничке в «Инстаграмм», и даже домашнее видео с певцом Рэй Джей как бы случайно облетает весь интернет (компенсация за намерение распространить диск с видео составила 5 млн. долларов).
Талантливую девушки выбрал себе в супруги рэпер Канье Уэст. Это ее третий брак, но только с Канье Ким решилась на рождение детей. Сразу после рождения дочери в 2014 году пара поженилась. Венчание проходило в Париже, а затем гостей частными самолетами доставили во Флоренцию, где торжество продолжилось. Подвенечное платье Ким выбрала у марки Givenchy, а развлекательную часть мероприятия обеспечивала певица Лана Дель Рей.
Через год звездная пара вновь стала родителям уже сына Сейнта, а в 2018 году на свет появилась еще одна дочь, но уже благодаря усилиям суррогатной матери. Ким после второй беременности жаловалась на проблемы со здоровьем. К тому же, при росте в 159 см и весе в 53 кг она набрала лишний вес, что засвидетельствовали папарацции (их фото без фотошопа попали в сеть). Но Ким знает – правильная фотография способна вызвать бурю реакций поклонников. Ее фото в рекламе кроссовок Yeezy, бренд которых принадлежит ее супругу, стало поводом для обсуждений и создания целой плеяды мемов. Так что армянская жена Кимберли Кардашьян не только сама умеет зарабатывать, но и помогает в этом своему мужу.
Владимир Спиваков и Сати Саакянц
Владимир Спиваков и Сати Саакянц
Этот брак поражает нас и своим сроком – супруги вместе более тридцати лет, но и разницей в возрасте. Сати младше маэстро на целых восемнадцать лет. И тем интереснее история их отношений, ведь Владимир слыл опытным сердцеедом и имел за плечами два брака. А познакомились они заочно. Знаменитый скрипач и дирижер был с гастролями «Виртуозов Москвы» в Армении, где, будучи приглашенным в дом отца Сати, увидел девушку своей мечты. Там находилась выставка с фотографиями молодой актрисы с фильма «Ануш».
Армянская красавица с большими глазами и длинными косами привлекла мастера. По его признанию, он почувствовал в этой девушке свою будущую жену. Далее они встретились после его концерта в Москве, но это были лишь дежурные фразы. Владимир предложил встретиться в спокойной обстановке. И вновь их разлучили его гастроли. Так продолжалось несколько раз. Да и торопиться с предложением руки и сердца маэстро не думал.
Помолвка состоялась лишь тогда, когда Сати по распределению могли отправить в Ереванский театр. Свадьба была тихой. Молодожены поселились в небольшой квартирке маэстро на проспекте Вернадского. А вот дальнейшая супружеская жизнь Сати была направлена на то, чтоб доказать окружению и близким знаменитого человека, что она достойна звания его жены. И девушка справилась с этой задачей, ведь роль матери и преданной подруги для настоящей армянской женщины превыше карьеры. Вскоре у пары родилась дочь Катя, а через четыре года дочь Таня и следом Анна. Кроме того супруги взяли на воспитание дочь погибшей сестры Владимира. В итоге все четыре девочки выросли счастливыми, самостоятельными и творчески развитыми.
Владимир Спиваков и Сати Саакянц
Сейчас, когда дети выросли, Сати спокойно занимается своей карьерой. Она ведет популярные передачи на канале «Культура» и была удостоена престижной премии «ТЭФИ», а также играет в театре и снимается в клипах.
О своей жене в интервью газете «Вечерняя Москва» Владимир Спиваков рассказал: «Каждому артисту приходится переживать и творческие подъемы, и кризисы. Сати всегда верила в меня…Она не только очень красивая, но и умная, что для женщины – редкое сочетание достоинств».
Дуэйн Дуглас Джонсон и Лорен Хэшиан
Дуэйн Дуглас Джонсон и Лорен Хэшиан
Этого актера все мы больше знаем под псевдонимом «Скала». Он не только киноактер, но и известный рестлер, является восьмикратным чемпионом по версии WWF/E, двукратным по WCW, и еще в его арсенале множество других наград. Его имя занесено в Книгу рекордов Гиннесса как актера, получившего наивысший гонорар за свою первую главную роль. По версии журнала Forbes за 2019 год его признали самым высокооплачиваемым актером. А девушкой этого великолепного мужчины уже долгие годы является Лорейн Хашиан, армянка по национальности. В прошлом году, после рождения второго совместного ребенка пара официально расписалась и сыграла свадьбу на Гавайях. Терпеливая Лорейн ждала этого события целых тринадцать лет!
А познакомились они в ресторанчике, где красивая девушка исполняла свои собственные песни. Долгое время отношения носили дружеский характер, сказывался негативный опыт обоих. Но постепенно мудрая армянка завоевала сердце осторожного красавца. Свои чувства пара долго сохраняла в секрете.
Дуэйн Дуглас Джонсон и Лорен Хэшиан
Девушка поддерживала своего возлюбленного в его карьерных притязаниях и была «тенью», когда Дуэйн стал известным. Да и сам мужчина очень нежно оберегал и вдохновлял девушку. « Он – мой мотиватор и мой резонатор каждый день. Честно говоря, если я впечатляю его новой песней, то я чувствую себя идеально, это правда!» - пишет в своем Инстаграмм певица. А «Скала» тоже вторит ей: «Я люблю тебя, ты любишь меня, у нас есть эта удивительная жизнь вместе».
Недавно стало известно, что подобно своему другу и наставнику Арнольду Шварценеггеру Дуэйн Дуглас Джонсон занимается политической карьерой. Как вы наш читатель, думаете: поможет ли ему в этом его жена с воистину армянским терпением?
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