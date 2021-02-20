Как изменилась история викингов, благодаря недавнему открытию археологов

В Исландии недавно было обнаружено древнейшее в стране поселение викингов. Просто звучит, не правда ли? Не тут-то было! Остатки поселения нашли под другим. Это в корне меняет мнение историков о времени первого прибытия скандинавов на остров! Ведь возраст этих сооружений намного больше, чем общепринятый период времени, когда викинги прибыли в Исландию и заселили её.
Археолог Бьярни Ф. Эйнарссон и его команда занимались раскопками фермы в Стёде, недалеко от восточной деревни Стёдварфьордур. Первые раскопки в этом районе планировалось начать ещё в 2007 году. Начали же археологические исследования в этой местности лишь в 2015 году. Сразу были обнаружены два больших здания или «длинных дома», как их называют эксперты. Располагались они один под другим.
Самые последние из найденных длинных домов поселений викингов содержат невероятно ценный и самый древний тайник артефактов, когда-либо найденных доселе в Исландии.
Дома были разделены на комнаты и скорее всего там проживало несколько семей, говорят археологи. По центру комнат находились каменные очаги, где разводили огонь, чтобы можно было отапливать помещение. Обнаруженные сверху дома датируются 874 годом и, предположительно, принадлежали некому богатому фермеру.http://funhere.ru/?p=16451
Возраст этого поселения датируется приблизительно 800 годом.
Длина нижнего дома составляет целых сорок метров, при том, что длина верхнего (очевидно, дома вождя) не превышает тридцати. Эйнарссон говорит, что вся структура этой фермы позволяет утверждать, что она была самой богатой в Исландии. Внутри было найдено множество разнообразной утвари, римских и восточных монет, серебра и ювелирных украшений.
В результате раскопок было обнаружено множество декоративных стеклянных бусин и большая бусина из песчаника, которые, вероятно, использовались для торговли.
Археологи также обнаружили артефакты повседневной жизни, в том числе несколько веретён, сделанных из песчаника, которые использовались для прядения волокон в нити или шпагат.
Всего археологи раскопали двадцать девять серебряных предметов и множество хаксильверов. Хаксильвер — это кусочки серебра, которые использовались в то время в качестве валюты викингами и другими народами.
Возраст длинного дома сверху, считающегося самым старым поселением викингов, совпадает с предположениями о том, когда викинги высадились в Исландии. Второй дом внизу заставляет экспертов пересмотреть своё мнение по поводу возникновения первых поселений викингов в данной области.
По предварительным оценкам исследователей, возраст дома может быть чуть меньше 800 года, что предшествует ранее общепринятой дате поселения викингов, как минимум на 75 лет! Кроме всего прочего этот дом похож не на постоянное, а на сезонное жильё. Если верхний дом — это жилище высшего сословия, нижний — это жилое помещение для рабочих. В помещении была найдена кузница. Это единственное свидетельство кузнечного дела викингов, обнаруженное доселе в Исландии.
У историков много вопросов теперь. Как викинги создали это поселение? Существует «Landnámabók» («Книга поселений») - история Исландии, написанная в средневековые времена первым исландским историком Ари Чоргильссоном. Она представляет собой поэтическую версию того, как развивались события на острове.
Согласно этой летописи, отважные искатели приключений под предводительством вождя Ингольфура Арнарсона спасались от тирании короля Норвегии Fairhair. Они отплыли с материка и проделав некоторый путь, вдруг увидели на горизонте остров. Они стали первыми поселенцами в Исландии.
История гласит: «Ингольфур отправился в путь, дав клятву строить свою ферму там, где они ни сошли бы на берег. Боги направили корабли в Рейкьявик, где Ингольфур и построил свой дом в 874 году».
Эйнарссон говорит, что учёные просто боялись взглянуть за пределы данного свидетельства. А ведь логично, что вначале землю нужно было испытать. Эксперт видит здесь чёткое планирование. Сезонный лагерь был сосредоточен на охоте и возделывании земли. Управлялось это всё норвежским вождём, а рабочие совершали поездки туда и обратно. Отсутствие костей животных на месте этого поселения указывает по мнению специалистов на то, что всё грузилось на корабли и увозилось в Норвегию.
На кого же охотились викинги? В прошлом году были обнаружены следы вымершего вида атлантического моржа. Этот вид чрезвычайно ценен для промысла. В ход идёт всё: и шкура, и жир, и мясо. Вполне возможно эти животные были полностью истреблены викингами.
«Общая численность популяции атлантических моржей, по-видимому, была небольшой, может быть, всего 5 000 животных», - говорит директор исландского музея естественной истории, доктор Хильмар Мальмквист. «Они были совершенно непривычны к людям и их легко было убивать». Очевидно, охота на моржей во время первоначального разведывательного заселения Исландии играла весьма важную роль. Это создавало для амбициозных поселенцев возможности быстро разбогатеть. Животные беспрепятственно бродили по береговой линии, людям легко было на них охотиться.
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