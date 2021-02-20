Как изменилась история викингов, благодаря недавнему открытию археологов

Самые последние из найденных длинных домов поселений викингов содержат невероятно ценный и самый древний тайник артефактов, когда-либо найденных доселе в Исландии.

Возраст этого поселения датируется приблизительно 800 годом.

В результате раскопок было обнаружено множество декоративных стеклянных бусин и большая бусина из песчаника, которые, вероятно, использовались для торговли .

Археологи также обнаружили артефакты повседневной жизни, в том числе несколько веретён, сделанных из песчаника, которые использовались для прядения волокон в нити или шпагат.