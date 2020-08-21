Всё течёт, всё меняется и кино в этом отношении не исключение. Меняется всё: технологии, масштабы, люди. И даже один и тот же герой со временем начинает выглядеть совершенно иначе. В этой подборке 15 интересных примеров как выглядели некоторые киногерои в своих первых фильмах и как они выглядят сейчас.
Супермен.
Бэтмен.
Фантомас.
Человек-паук.
Безумный Макс.
Капитан Америка.
Шерлок Холмс.
Джокер.
Дракула.
Халк.
Сорвиголова.
Женщина-кошка.
Алиса в стране чудес.
Дэнни Оушен.
Геракл.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)
Киногерои: тогда и сейчас
Всё течёт, всё меняется и кино в этом отношении не исключение. Меняется всё: технологии, масштабы, люди. И даже один и тот же герой со временем начинает выглядеть совершенно иначе. В этой подборке 15 интересных примеров как выглядели некоторые киногерои в своих первых фильмах и как они выглядят сейчас.
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материаловПодписаться
Свежие комментарии