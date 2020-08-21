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Киногерои: тогда и сейчас

Всё течёт, всё меняется и кино в этом отношении не исключение. Меняется всё: технологии, масштабы, люди. И даже один и тот же герой со временем начинает выглядеть совершенно иначе. В этой подборке 15 интересных примеров как выглядели некоторые киногерои в своих первых фильмах и как они выглядят сейчас.

Киногерои: тогда и сейчас

Супермен.

Киногерои: тогда и сейчас

Бэтмен.

Киногерои: тогда и сейчас

Фантомас.

Киногерои: тогда и сейчас

Человек-паук.

Киногерои: тогда и сейчас

Безумный Макс.

Киногерои: тогда и сейчас

Капитан Америка.

Киногерои: тогда и сейчас

Шерлок Холмс.

Киногерои: тогда и сейчас

Джокер.

Киногерои: тогда и сейчас

Дракула.

Киногерои: тогда и сейчас

Халк.

Киногерои: тогда и сейчас

Сорвиголова.

Киногерои: тогда и сейчас

Женщина-кошка.

Киногерои: тогда и сейчас

Алиса в стране чудес.

Киногерои: тогда и сейчас

Дэнни Оушен.

Киногерои: тогда и сейчас

Геракл.

Киногерои: тогда и сейчас

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